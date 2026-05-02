In attesa del Met Gala 2026, facciamo un piccolo "ripasso" degli abiti più belli e iconici degli ultimi anni
In attesa dell'edizione 2022 che avrà luogo il 2 maggio, scopriamo i look più belli del Met Gala dal 2004 a oggi.
Manca poco all'edizione 2026 del Met Gala: la sera del 4 maggio, infatti, avrà luogo a New York l'appuntamento più atteso dal fashion system, dedicato all' inaugurazione della la mostra di quest'anno del Metropolitan Museum.
*** Facciamo un breve ripasso: ecco i look del Met gala 2025 ***
Diane Kruger nel 2018 con un abito di Prabal Gurung
Cos'è il Met Gala?
Il Met Gala (o anche detto Met Ball) è il galà inaugurale che, annualmente, il Metropolitan Museum dedica a una speciale esposizione dedicata al rapporto tra il mondo della moda e l'arte.
Ogni anno il tema della mostra "detta" il tema del galà e gli ospiti presenti, tra cui compaiono i nomi noti del fashion system come designer, "eminenze" del settore e le celeb più cool del momento, devono attenersi nella scelta del loro look (o meglio dovrebbero, non sempre l'interpretazione del tema è filologicamente coerente).
Katy Perry nel 2013 con un look di Dolce&Gabbana
Met Gala 2026: il dress code sarà "Fashion is Art"
Il dress code del Met Gala 2026 sarà Fashion is Art, letteralmente "la moda è arte", uno statement che invita gli ospiti che avranno l'onore di calcare il prestigioso red carpet nella serata di lunedì 4 maggio ad esprimere attraverso il look il rapporto che li lega alla moda come forma d'arte incarnata.
Condiviso il 23 febbraio sul profilo Instagram di Vogue Magazine, il tema è stato accompagnato dall'annuncio dei tradizionali co-chair e partner che affiancheranno Anna Wintour nella preparazione del gala. Tra i nomi principali figurano Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams: una triade al femminile alla quale si aggiungono, in qualità di host committee co-chair (e sponsor) il designer e direttore creativo di Saint Laurent Anthony Vaccarello e una delle sue testimonial, Zoe Kravitz.
Met Gala: i look più iconici
In attesa di scoprire quali star calcheranno il red carpet quest'anno (e, soprattutto, cosa indosseranno), ripercorriamo gli anni del Met Ball attraverso gli abiti e gli outfit più memorabili delle scorse edizioni.
Alcuni dei look che vedete sono rimasti impressi nella nostra memoria: come la mise sfoggiata da Sarah Jessica Parker nel 2006, anno in cui si presentò con Alexander McQueen, di cui indossava un modello in tulle con drappeggio in tessuto check, tipico dei kilt scozzesi tanto amati dallo stilista.
Oppure l'abito ispirato a Maria Antonietta e al Settecento disegnato da John Galliano e indossato nel 2004 da Amber Valletta in occasione della mostra " The Dangerous Liason": la modella scelse di abbinarlo a una parrucca per essere più filologicamente in linea con il tema.
Nel 2010 l'abito "luminoso" di Katy Perry e quello, decisamente "ingombrante" di Rihanna indossato al Met Ball del 2014 o quello "petaloso" (passateci il termine) che la cantante ha sfoggiato per l'edizione 2018 dedicata a Rei Kawakubo, mente del marchio Comme des Garçon.
Nel 2019, in occasione della mostra dedicata al tema del "camp", Lady Gaga ha fatto del red carpet il "palcoscenico" per una vera e propria performance con 4 look: arrivata con un abito-mantella rosa shocking firmato Brandon Maxwell e uno stuolo di valletti ballerini, ha terminato lo show con un completo slip e reggiseno tempestati di cristalli Swarovski.
O il chiacchieratissimo look firmato Balenciaga scelto da Kim Kardashian nel 2021 con tuta integrale nera che ne (s)velava l'identità e che tanto ha fatto parlare e discutere.
Sfogliate la gallery e scoprite tutti gli abiti più iconici delle varie edizioni del Met Ball:
Met Gala: i look più memorabili e iconici di sempre
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