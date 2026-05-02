In attesa dell'edizione 2022 che avrà luogo il 2 maggio, scopriamo i look più belli del Met Gala dal 2004 a oggi.



Manca poco all'edizione 2026 del Met Gala: la sera del 4 maggio, infatti, avrà luogo a New York l'appuntamento più atteso dal fashion system, dedicato all' inaugurazione della la mostra di quest'anno del Metropolitan Museum.

*** Facciamo un breve ripasso: ecco i look del Met gala 2025 ***

Diane Kruger nel 2018 con un abito di Prabal Gurung

Cos'è il Met Gala?



Il Met Gala (o anche detto Met Ball) è il galà inaugurale che, annualmente, il Metropolitan Museum dedica a una speciale esposizione dedicata al rapporto tra il mondo della moda e l'arte.

Ogni anno il tema della mostra "detta" il tema del galà e gli ospiti presenti, tra cui compaiono i nomi noti del fashion system come designer, "eminenze" del settore e le celeb più cool del momento, devono attenersi nella scelta del loro look (o meglio dovrebbero, non sempre l'interpretazione del tema è filologicamente coerente).

Katy Perry nel 2013 con un look di Dolce&Gabbana

Met Gala 2026: il dress code sarà "Fashion is Art"

Il dress code del Met Gala 2026 sarà Fashion is Art, letteralmente "la moda è arte", uno statement che invita gli ospiti che avranno l'onore di calcare il prestigioso red carpet nella serata di lunedì 4 maggio ad esprimere attraverso il look il rapporto che li lega alla moda come forma d'arte incarnata.

Condiviso il 23 febbraio sul profilo Instagram di Vogue Magazine, il tema è stato accompagnato dall'annuncio dei tradizionali co-chair e partner che affiancheranno Anna Wintour nella preparazione del gala. Tra i nomi principali figurano Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams: una triade al femminile alla quale si aggiungono, in qualità di host committee co-chair (e sponsor) il designer e direttore creativo di Saint Laurent Anthony Vaccarello e una delle sue testimonial, Zoe Kravitz.



Met Gala: i look più iconici

In attesa di scoprire quali star calcheranno il red carpet quest'anno (e, soprattutto, cosa indosseranno), ripercorriamo gli anni del Met Ball attraverso gli abiti e gli outfit più memorabili delle scorse edizioni.

Alcuni dei look che vedete sono rimasti impressi nella nostra memoria: come la mise sfoggiata da Sarah Jessica Parker nel 2006, anno in cui si presentò con Alexander McQueen, di cui indossava un modello in tulle con drappeggio in tessuto check, tipico dei kilt scozzesi tanto amati dallo stilista.

Oppure l'abito ispirato a Maria Antonietta e al Settecento disegnato da John Galliano e indossato nel 2004 da Amber Valletta in occasione della mostra " The Dangerous Liason": la modella scelse di abbinarlo a una parrucca per essere più filologicamente in linea con il tema.

Nel 2010 l'abito "luminoso" di Katy Perry e quello, decisamente "ingombrante" di Rihanna indossato al Met Ball del 2014 o quello "petaloso" (passateci il termine) che la cantante ha sfoggiato per l'edizione 2018 dedicata a Rei Kawakubo, mente del marchio Comme des Garçon.

Nel 2019, in occasione della mostra dedicata al tema del "camp", Lady Gaga ha fatto del red carpet il "palcoscenico" per una vera e propria performance con 4 look: arrivata con un abito-mantella rosa shocking firmato Brandon Maxwell e uno stuolo di valletti ballerini, ha terminato lo show con un completo slip e reggiseno tempestati di cristalli Swarovski.

O il chiacchieratissimo look firmato Balenciaga scelto da Kim Kardashian nel 2021 con tuta integrale nera che ne (s)velava l'identità e che tanto ha fatto parlare e discutere.

Sfogliate la gallery e scoprite tutti gli abiti più iconici delle varie edizioni del Met Ball:

Met Gala: i look più memorabili e iconici di sempre Lady Gaga al Met Gala 2019 con look "wor in progress" firmato Brandon Maxwell.



Credits: Getty Images

Kim Kardashian al Met Gala 2021 nel chiacchieratissimo outfit firmato Balenciaga: una tuta integrale che ne "velava" l'identità (ma neanche troppo)



Credits: Getty Images



Scarlett Johansson al Met Gala nel 2004 in Calvin Klein



Credits: Getty Images

La modella Amber Valletta al Met Ball del 2004 con un abito di John Galliano ispirato a Maria Antonietta.



Credits: Getty Images

Sempre nel 2004, Linda Evangelista in Jean Paul Gaultier Haute Couture.



Credits: Getty Images

Karolina Kurkova in Viktor & Rolf al Met Ball 2005



Credits: Getty Images



La più "filologicamente" corretta dell'edizione 2017: Rihanna indossa una crezione di Rei Kawakubo, mente del marchio Comme des Garçon, a cui è dedicato il Met Ball dell'anno scorso.



Credits: Getty Images



Sarah Jessica Parker in Alexander McQueen nel 2006.



Credits: Getty Images

Deliziosa Drew Barrymore che nel 2006 scelse un modello in pizzo di Oscar De La Renta.



Credits: Getty Images

Una statuaria Gisele Bundchen nel 2006 con un abito fucsia in seta con inserti "vedo non vedo" e ricami.



Credits: Getty Images



Katy Perry nel 2018 con un incredibile look "angelico" durante il Met Gala dedicato alla mostra Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.



Credits: Getty Images



Cameron Diaz al Met Ball 2007 con un abito a balze di Christian Dior.



Credits: Getty Images

Nel 2007 una meravigliosa Liv Tyler solcava il red carpet in un modello color turchese di Calvin Klein.



Credits: Getty Images

Nel 2007 Jennife Lopez indossava un modello totalemnte in paillettes con acconciatura anni 20 en pendant.



Credits: Getty Images



Ispirazione Roaring Twenties anche per Kate Bosworth che, sempre nel 2007, indossava un abito corto di Prada.



Credits: Getty Images



Nel 2008 Christina Ricci scelse un modello romantico firmato Riccardo Tisci per Givenchy.



Credits: Getty Images



Kirsten Dunst nel 2010 in un delicato abito bainco di Chanel Haute Couture.



Credits: Getty Images

Kendall e Kylie Jenner nei loro mirabolanti abiti Stelier Versace durante l'edizione del 2019



Credits: Getty Images





Sensualissima nel 2008 Gisele in Versace.



Credits: Getty Images

Naomi Watts in Thierry Mugler al Met Ball 2008



Credits: Getty Images



Anne Hathaway nel 2012 con un princess gown firmato Valentino.



Credits: Getty Images

Nel 2010 Katy Perry stupiva tutti con un abito "luminoso" firmato CuteCircuit.



Credits: Getty Images







Dakota Johnson nel 2019 con un look firmato Gucci



Credits: Getty Images



Nel 2011 Diane Kruger indossa un abito di Jason Wu con ampio spacco.



Credits: Getty Images



Al Met Ball del 2011 Blake Lively arriva al braccio di Karl Lagerfeld con un abito goddes style firmato Chanel.





Credits: Getty Images



Jennifer Lopez, meravigliosa in un abito azzurro cielo firmato dalla maison Valentino nel 2017.



Credits: Getty Images



Met Ball 2011: Madonna in un abito di Stella McCartney stile anni 40.



Credits: Getty Images



Coco Rocha nel 2012 scelse un completo vintage di Givechy. Il tocco in più? I capelli con punte fucsia, dettaglio che di lì a poco sarebbe diventato un hair trend.



Credits: Getty Images

Sempre nel 2012 Jessica Alba scelse un modello monospalla dorato di Michael Kors.



Credits: Getty Images



Stile "cappa e spada" very chic per il look di Lana del Rey in Altuzarra nel 2012.



Credits: Getty Images



Florence Welch in Alexander McQueen nel 2012



Credits: Getty Images





Scarlett Johansson in un sontuoso modello a sirena di Dolce & Gabbana al Met Ball 2012.



Credits: Getty Images



Beyoncé nel 2012 in Givenchy Haute Couture.



Credits: Getty Images

Sempe in Givenchy ma nel 2013: Rooney Mara in un modello in pizzo firmato da Riccardo Tisci per la maison francese.



Credits: Getty Images

Look punk (a tema con la mostra) per Miley Cyrus in Marc Jacobs.



Credits: Getty Images



Romantica Alexa Chung con un abito a pois firmato Diane Von Furstenberg.

Credits: Getty Images



Nel 2013, Poppy Delevingne in un abito totalmente ricorperto di appliques firmato Marchesa.



Credits: Getty Images



Abito bianco e chiodo con borchie, tutto Burberry, per Sienna Miller al Met Ball del 2013.



Credits: Getty Images

Look androgino firmato Chanel Haute Couture per Kristen Stewart nel 2013.



Credits: Getty Images

Dakota Johnson in blu notte con guanti abbinati, tutto Jason Wu.



Credits: Getty Images



Nel 2014 Blake indossava un sensuale abito di Gucci color cipria.



Credits: Getty Images



Nel 2014 Katie Holmes solcava la scalinata del Met con un look in stile Belle de "La Bella e la Bestia" di Marchesa.



Credits: Getty Images





Lupita Nyong'o stupisce tutti con un modello a rete con applicazioni di Prada nel 2014.



Credits: Getty Images





Nel 2014 Kate Hudson indossava un abito ricoperto di paillettes dorate di Michael Kors.



Credits: Getty Images

Non passava inosservato nel 2015 il look di Rihanna firmat Guo PeiCredits: Getty Images



Nel 2015 tutti gli occhi erano per lei: Beyoncé e il suo abito see-through di Givenchy.



Credits: Getty Images







Zoe Saldana con un modello con lungo, azi lunghissimo strascico, di Dolce & Gabbana.



Credits: Getty Images



Cara Delevingne in completo Chanel e con un hair look stile "cyborg" per l'edizione 2017.

Credits: Getty Images



Claire Danes in versione Cinderella (con un modello di Zac Posen che, attenzione, si illuminava, grazie a un sofisticato sistema interno) al Met Ball 2016.



Credits: Getty Images

Scelta controcorrente per Emma Watson al Met Ball 2016: abito con pantaloni e lungo strascico di Calvin Klein.



Credits: Getty Images



/ 50 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...