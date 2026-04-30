Citazioni tra il sacro e il profano, abiti che si illuminano al buio, travestimenti eccentrici: sul red carpet del MET Gala sono passati tanti look, ma questi hanno saputo lasciare il segno

L'appuntamento con l'edizione 2026 del MET Gala sta per arrivare. Lunedì 4 Maggio, infatti, nella consueta cornice del Metropolitan Museum di New York, andrà in scena uno dei red carpet più prestigiosi e attesi dell'anno.



Ma in attesa di vedere chi saranno le celebrities sull'esclusiva lista stilata, come ogni anno, da Anna Wintour, e come avranno sviluppato il tema scelto quest'anno, "Costume Art", vorremmo fare un piccolo viaggio nel passato.

Un salto sul tappeto rosso delle scorse edizioni, non dalla prima, datata 1948, ma da quelle che nel passato più prossimo ci hanno regalato dei momento moda da ricordare.



Sì, perché a rendere particolare questo evento più di un qualsiasi altro evento mondano zeppo di celebrities è, oltre all'esclusività, la presenza di un tema ben preciso. Un argomento, una celebrazione, un tributo: un tema che suggerisce ispirazioni creative circa l'abito da indossare, spingendo al massimo la creatività dei designer presenti durante la serata accanto alle proprie muse di riferimento.

Ma quali sono questi memorabili look? Da Rihanna in una inedita interpretazione della veste papale a Kim Kardashian nei panni, quelli veri, di Marilyn Monroe; da Lady Diana, nella sua unica straordinaria apparizione a questo evento alle super top degli anni '90, come Kate Moss e Amber Valletta.

Date un'occhiata alle immagini che abbiamo raccolto per voi, scoprendo i temi passati e i designer che li hanno saputi interpretare nel migliore dei modi. O semplicemente in un modo davvero indimenticabile.

Kate Moss in Calvin Klein all'edizione 1995 dedicata al tema dell'Haute Couture.

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Diana Spencer con un abito creato su misura da John Galliano per l'edizione 1996, dedicata a Christian Dior. Credits: Getty Images

Liv Tyler e Stella McCartney nel 1999, edizione a tema Rock Style.

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Amber Valletta in Jean Paul Gaultier per l'edizione del 2004 a tema Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the 18th Century.

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Scarlett Johansson in Calvin Klein nel 2004, edizione a tema Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the 18th Century.

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Sarah Jessica Parker in Alexander McQueen all'edizione 2006 AngloMania: Tradition and Transgression in British Fashion. Credits: Getty Images

Kate Bosworth in Prada nel 2007, tema dell'edizione Poiret: King of Fashion.

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Anna Wintour nel 2008 in Chanel Haute Couture. Tema dell'edizione: Superheroes: Fashion and Fantasy.

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Jennifer Lopez in Gucci per l'edizione 2011, tema Alexander McQueen: Savage Beauty.

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Florence Welch in Alexander McQueen nel 2012, tema Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations.

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Madonna nel 2013 in Givenchy Haute Couture. Tema dell'edizione Punk: Chaos to Couture.

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Lupita N'yongo in Prada nel 2014, tema Charles James: beyond fashion.

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Beyoncé in Givenchy per l'edizione 2015 a tema China: Through the Looking Glass.

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Mary-Kate e Ashley Olsen all'edizione del 2017 a tema Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between. Credits: Getty Images

Cara Delevingne in Chanel nel 2017.

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Katy Perry in Versace per l'edizione 2018 a tema Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.

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Rihanna in Margiela per l'edizione 2018 a tema Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.

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Zendaya in Tommy Hilfiger nel 2019, edizione a tema Camp: Notes on Fashion.

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Katy Perry in Moschino per l'edizione 2019.

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Alexandria Ocasio Cortez in Brother Vellies nel 2021, edizione a tema In America: A Lexicon of Fashion.

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Blake Lively in Atelier Versace per l'edizione 2022 a tema In America: An Anthology of Fashion.

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Per l'edizione 2022 a tema In America: An Anthology of Fashion, Kim Kardashian ha indossato l'abito originale creato da Jean Louis per Marilyn Monroe nel 1962.

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