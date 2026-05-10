Non tutto ciò che è “scaduto” va buttato: le regole UE aiutano a distinguere i cibi sicuri da quelli a rischio, riducendo sprechi e pericoli alimentari.

Ogni volta che fate pulizia in frigo o in dispensa la scena è la stessa: yogurt a un passo dalla data, pacchi di pasta “scaduti” da mesi, cioccolato dimenticato dietro ai cereali. E il dubbio: è da buttare o si può ancora mangiare senza rischiare il pronto soccorso?

Il punto è che la paura delle intossicazioni vi spinge a essere iper‑caut* proprio mentre si parla sempre di più di spreco alimentare domestico. La buona notizia è che esistono regole piuttosto chiare per capire quali cibi scaduti sono davvero pericolosi e quali, invece, potete ancora salvare con buon senso.

Come leggere le date di scadenza (e perché contano davvero)

La prima distinzione da fissare è quella tra “da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”. Non è un dettaglio linguistico, ma una differenza stabilita dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, che disciplina le informazioni ai consumatori.

“Da consumarsi entro” indica la vera data di scadenza. Dopo quel giorno il prodotto non è più considerato sicuro, soprattutto se è molto deperibile e ricco d’acqua: carne e pesce freschi, carne macinata, latte fresco, latticini freschi, piatti pronti, insalate in busta, germogli, uova. Su questi alimenti la regola è netta: oltre la data, si buttano.

“Da consumarsi preferibilmente entro” indica invece il Termine minimo di conservazione (TMC). Oltre questa data il prodotto può perdere croccantezza, profumo, colore, ma non diventa automaticamente pericoloso. Ne fanno parte pasta secca, riso, legumi secchi, farine, biscotti, cracker, cioccolato, conserve, olio, caffè, molti snack.

Fondamentale, in ogni caso, è che la conservazione sia stata corretta: temperatura giusta, confezione integra, niente esposizioni prolungate al caldo. Una pasta “scaduta” in una dispensa asciutta è molto diversa da una pasta dimenticata in una cantina umida.

Cibi scaduti: quali si possono mangiare e quali no

Partiamo dai “no” categorici, quelli su cui i microbiologi e gli esperti di nutrizione sono molto compatti. Carne e pesce freschi, soprattutto se macinati o già pronti in preparazioni come tartare e polpette, possono diventare terreno ideale per batteri come Salmonella, Listeria, Escherichia coli. Lo stesso vale per affettati e salumi freschi, piatti pronti refrigerati, insalate in busta e germogli: alta umidità, molte manipolazioni, rischio elevato. Oltre la data di scadenza, niente tentativi di recupero.

Latte fresco e latticini freschi (stracchino, ricotta, formaggi molli a breve stagionatura) sono altri protagonisti della lista nera. Dopo la data non basta annusare: la carica batterica può aumentare anche se odore e colore sembrano accettabili. Per le uova, la prudenza è ancora più importante: il rischio Salmonella cresce con il tempo, quindi superata la data indicata è meglio non usarle, soprattutto crude o poco cotte.

Più sfumata la situazione di yogurt e latte UHT. Lo yogurt, se è stato sempre in frigo, con vasetto non gonfio e odore normale, può essere consumato in genere qualche giorno, talvolta fino a una decina di giorni, oltre la data. Il latte UHT chiuso, se conservato al fresco e al buio, può reggere un margine simile: la qualità nutrizionale cala un po’, ma la sicurezza resta accettabile finché odore e gusto non mostrano acidità.

Passiamo ai cibi “tranquilli”, quelli con TMC. Pasta secca e riso, se il pacco è integro e non ci sono tracce di insetti o muffe, possono essere consumati anche fino a circa due anni dopo la data. Lo stesso discorso vale per legumi secchi e farine, con un’attenzione in più per le farine integrali, più ricche di grassi e quindi più soggette a irrancidire.

Biscotti secchi, cracker, cereali per la colazione e snack simili sono tra i meno problematici: mesi oltre il TMC, al massimo perdono croccantezza. Il cioccolato, se non ha odori strani, resta sicuro anche settimane o mesi dopo la data; la patina bianca in superficie è spesso solo “fioritura” di grassi o zuccheri, più brutta che pericolosa.

Capitolo conserve e scatolame. Tonno e pesce in scatola, legumi in lattina, pelati: se la lattina non è gonfia, arrugginita o ammaccata in modo profondo, e all’apertura non ci sono odori anomali o fuoriuscite, si possono consumare anche oltre la data indicata, con un margine di alcune settimane. Qui la confezione è la vostra prima sentinella.

Poi ci sono i “quasi eterni”: miele, zucchero, sale, aceto. Se ben chiusi e al riparo dall’umidità, durano anni. Il miele può cristallizzare, lo zucchero fare qualche grumo, ma si tratta di cambiamenti estetici.

Ridurre rischi e sprechi: consigli pratici in cucina

Anche quando l’etichetta vi lascia una certa libertà, i sensi restano un alleato prezioso. Guardate il colore, cercate eventuali muffe, annusate, valutate la consistenza. Se qualcosa vi insospettisce, meglio non insistere: nessun risparmio vale un’intossicazione.

Attenzione però a non sopravvalutare naso e occhi. Per molti alimenti ad alto rischio, come affettati o piatti pronti, batteri pericolosi possono essere presenti anche senza segnali evidenti. In questi casi la data di scadenza resta il riferimento principale, soprattutto per bambini piccoli, donne in gravidanza, anziani e persone con difese immunitarie ridotte.

Sul fronte sprechi, la vera svolta è organizzativa. Fare la lista della spesa partendo da ciò che avete già, ruotare le scorte mettendo davanti i prodotti con data più vicina, segnare con un pennarello la data di apertura su latte, sughi, conserve. Il frigorifero lavora meglio tra 0 e 4 gradi nei ripiani centrali, leggermente più freddo per carne e pesce, più “soft” nello sportello.

Infine, usate il congelatore in modo strategico: pane, carne, avanzi di piatti cucinati possono essere salvati prima della scadenza e trasformati, qualche settimana dopo, in polpette, zuppe, torte salate. Così la paura dei cibi scaduti si trasforma in un alleato contro lo spreco, senza mettere a rischio la vostra salute.