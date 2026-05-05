Dall’abito di Madonna ispirato a un dipinto di Leonora Carrington alla mise scultorea di Heidi Klum che ha reso omaggio a “La Vestale Velata”: ecco i look che ieri sera hanno lasciato il segno.



Puntuale come ogni primo lunedì di maggio, ieri sera al Metropolitan Museum di New York è andato in scena il Met Gala 2026 che ha riunito sul red carpet un ricco parterre di celeb e special guest.

Il tema di questa edizione è stato “Fashion is Art”, un invito a esplorare il legame tra moda e arte. E sono tante le star che non si sono limitate semplicemente a interpretare il dress code e che hanno sfoggiato sul red carpet delle vere e proprie opere d’arte.

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Tra le reinterpretazioni di alcuni celebri dipinti e i richiami a diverse sculture famose, infatti, ieri sera la scalinata del Met Gala 2026 si è trasformata in un museo a cielo aperto.

Quali sono state le celeb che sono riuscite a lasciare il segno con i loro look ispirati a quadri e sculture famose?

Gli abiti delle celeb al Met Gala 2026 ispirati alle opere d’arte

Quello di Madonna è stato uno dei look più chiacchierati della serata. La pop star, infatti, ha sfoggiato un abito nero di Saint Laurent, con mantello trasparente sorretto da sette damigelle. L'ispirazione? Il dipinto “The Temptation of Saint Anthony” di Leonora Carrington.

A ispirare, invece, l’abito di Chanel di Gracie Abrams, realizzato dal direttore creativo Matthieu Blazy, è stato il dipinto “Il ritratto di Adele Bloch-Bauer I" di Klimt.

Anche il look sfoggiato da Hunter Schafer ci ricorda qualcosa. Il suo abito floreale di Prada, con strappi lungo la gonna e applicazioni di roselline sotto il seno, sembra una fedele riproduzione di un’altra celebre opera di Klimt, “Mäda Primavesi”.

Tra le celeb che a questa edizione del Met Gala hanno preso davvero sul serio il dress code di quest’anno, c’è sicuramente Heidi Klum. La ex top model, infatti, ha interpretato alla perfezione il tema “Fashion is Art” trasformandosi in una vera e propria statua di marmo. Il suo è sembrato un chiaro riferimento alla “Vestale Velata” di Raffaello Monti.

Emma Chamberlain ha catturato l’attenzione con il suo coloratissimo abito di Mugler, le cui pennellate di giallo e blu rievocano subito alla mente i colori di un celebre dipinto di Vincent Van Gogh ovvero “La notte stellata”.

Mentre Kendall Jenner, con il suo abito scultoreo firmato Gap Studio by Zac Posen, ha reso omaggio alla statua ellenistica greca della “Nike di Samotracia”.

Anche Ciara, in abito dorato di Celia Kritharioti, si è lasciata ispirare da un’altra opera famosa: la celebre scultura dell’antico Egitto il “Busto di Nefertiti”.

L’abito color chartreuse di Dior indossato da Alexa Chung, ricordava neanche troppo vagamente il dipinto di Monet “Lo stagno delle Ninfee”.

E se Angela Bassett ha scelto un abito rosa di Prabal Gurung ispirato al ritratto “Girl in a Pink Dress” di Laura Wheeler Waring.

Rachel Zegler ha portato sulle scalinate del Met Gala 2026 un abito di Prabal Gurung ispirato al dipinto del 1883 “The execution of Lady Jane Grey” di Paul Delaroche.

Foto: GettyImage/Instagram