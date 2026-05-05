L’assenza di Timothée Chalamet al Met Gala non è stata casuale ma legata a una scelta personale che ha sorpreso tutti

Al Met Gala 2026 mancava un protagonista annunciato: Timothée Chalamet non si è presentato sul red carpet insieme a Kylie Jenner, lasciando molti a chiedersi il motivo di questa scelta.

C’è chi ha ipotizzato tensioni nella coppia, chi ha parlato di strategie mediatiche e chi ancora ha immaginato un debutto rimandato per creare più attesa. In un evento dove ogni dettaglio è studiato e ogni assenza fa rumore, la mancanza di uno dei volti più attesi non poteva che accendere il gossip.

La risposta, però, è molto più semplice (e sorprendentemente quotidiana) di quanto si possa immaginare.

La scelta controcorrente di Timothée Chalamet

Nel giorno più importante della moda, mentre le star sfilavano sulle scale del Metropolitan Museum of Art, Timothée Chalamet era altrove.

Niente outfit couture: l’attore ha scelto di trascorrere la serata guardando la partita dei suoi amati New York Knicks.

Attraverso le Instagram Stories, l'attore ha condiviso alcuni momenti dal Madison Square Garden, dove si disputava la semifinale dei playoff NBA tra Knicks e Philadelphia 76ers. Una decisione che non è affatto nuova: già lo scorso anno, infatti, aveva rinunciato al Met Gala per lo stesso motivo.

Nel frattempo, Kylie Jenner ha posato sul red carpet da sola, indossando un look Schiaparelli in linea con il dress code “Fashion Is Art”. Un’apparizione impeccabile, ma inevitabilmente segnata dall’assenza del compagno.

Eppure, nessuna crisi all’orizzonte. Anzi: solo pochi giorni prima, i due erano stati avvistati insieme tra Broadway e ad altre partite di basket, confermando una relazione solida e lontana dalle dinamiche da red carpet a tutti i costi.

**Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono «praticamente sposati»**

Oltre il glamour: il bisogno di normalità

Se c’è una cosa che Timothée Chalamet ha sempre dimostrato, è la volontà di mantenere un equilibrio tra fama e vita reale. In una vecchia intervista a GQ, l’attore aveva spiegato chiaramente il suo approccio: “Devi avere esperienze vere. Esperienze umane. Devi innamorarti, devi annoiarti”.

Una filosofia che sembra riflettersi perfettamente anche in questa scelta. Rinunciare a uno degli eventi più importanti dell’anno per una partita di basket può sembrare controintuitivo, ma racconta molto di più: il desiderio di vivere momenti semplici e autentici, anche lontano dai riflettori.

Non dimentichiamo che Timothée Chalamet non è nuovo al Met Gala. Nel 2022 è stato addirittura co-chair dell’evento, conquistando pubblico e critica con il suo stile anticonvenzionale e il celebre look total white firmato Haider Ackermann.

Ma oggi, mentre la sua carriera continua tra nuovi film e nomination prestigiose, l'attore sembra voler ribadire un concetto semplice: si può essere una star globale senza rinunciare a ciò che ci rende, semplicemente, umani.