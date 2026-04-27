La classe non ha età, come ci dimostra l’attrice sudafricana che nelle ultime settimane ci ha offerto tanti spunti interessanti su come vestirsi a 50 anni in modo semplicemente impeccabile.

Arriva un’età in cui si abbandonano completamente le proprie insicurezze, si smette di preoccuparsi del giudizio degli altri e anche il rapporto con la moda si trasforma del tutto.

A 50 anni non si tratta più di seguire necessariamente le ultime tendenze del momento o di sfoggiare per forza i capi must-have della stagione, ma piuttosto di concedersi il lusso di indossare liberamente ciò che si vuole, senza dover dimostrare nulla a nessuno.

Ma come vestirsi bene a 50 anni per avere uno stile davvero personale e sentirsi a proprio agio sempre e comunque?

A questa domanda potrebbe benissimo rispondere Charlize Theron che, impegnata in questi giorni nella promozione del suo nuovo film “Apex”, ci ha dato prova del fatto che anche a questa età è ancora possibile sperimentare con i look. Pur restando fedeli a sé stesse e indossando ciò che rispecchia davvero il proprio modo di essere.

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Bella come non mai, l’attrice durante le sue ultime uscite pubbliche ci ha dato ancora una volta prova del suo grande senso dello stile e di meritarsi un posto in cima alla classifica delle più grandi icone di eleganza che vale la pena seguire.

E noi ci siamo lasciate ispirare proprio dai suoi ultimi look per trovare qualche nuovo spunto interessante su come costruire a occhi chiusi degli outfit perfetti in ogni occasione.



7 idee su come vestirsi bene a 50 anni: Charlize Theron docet



La classica combo “camicia bianca + pantaloni neri” vi ha annoiato da un pezzo? Ecco un’idea per renderla più attuale che mai. In occasione del tour promozionale di “Apex”, l’attrice ha optato per un total look di Givenchy by Sarah Burton. I protagonisti? Una camicia in pelle e dei pantaloni dal taglio morbido, insieme alla borsa Voyou e a un paio di sandali con pompon.

Sempre in Givenchy, per partecipare al “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Charlize Theron ci ha mostrato come rendere super chic anche un paio di pantaloni di pelle. Lei li ha indossati con giacca drappeggiata con fiocco (e reggiseno a vista) e dei sandali Boudoir Bow della collezione FW26 della maison.

E i pantaloni di pelle possono diventare degli ottimi alleati anche di giorno, specialmente se abbinati come ha fatto lei, a un semplice camicia nera e delle slingback coordinate.

Come vestirsi bene a 50 anni in un’occasione speciale? Invece del solito vestito, basta il completo giusto. Per la prémiere newyorkese di “Apex”, Charlize Theron ne ha scelto uno della collezione Winter 2026 di Dior. Il pezzo forte è la giacca indossata “a pelle”, senza nient’altro sotto, resa sensuale e super femminile da una gorgiera bianca con lunghi nastri.

E chi l’ha detto che dopo i 50 i bermuda siano out. Ospite alla trasmissione “Late Night with Seth Meyers”, l’attrice ci ha mostrato come abbinarli alla perfezione anche in un’occasione elegante. Con una giacca da smoking con i nastri, indossata con sotto un corsetto in pelle nera a collo alto, e con delle pumps in raso nero.

Per creare un look easy-chic ancora più comodo, basta un abito corto a maniche lunghe che si ferma appena sopra il ginocchio. Da portare con un paio di “sneakerine”, una borsa a mano intrecciata e un cappotto total black.

Nel tempo libero, invece, non c’è niente di meglio di un paio di pantaloni gessati e di una felpa per unire praticità e stile. E anche Charlize Theron, che ha sfoggiato questa combo con delle sneakers bianche ai piedi, sembra essere d’accordo.

Foto: GettyImage / Courtesy of press office