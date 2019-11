Altra settimana, altro red carpet in quel di Hollywood. Quali star si sono meritate il titolo di "meglio vestite"? Da Maya Hawke a Poppy Delevingne, eccole qui!

Tra gli impegni mondani più glamour della settimana c'è stato l'appuntamento con gli American Music Awards, evento che ha visto la partecipazione di tante star del panorama internazionale.

Una su tutte Maya Hawke. Sì, proprio lei: la figlia 21enne di Ethan Hawke e Uma Thurman, dopo aver recitato nel film di Tarantino "C'era una volta a...Hollywood" e nella serie di Netflix "Stranger Things", è già una celebrità. E anche super stilosa, a giudicare dai suoi look.

In questa occasione ha osato con un sontuoso gown dress in tulle di Dior Haute Couture, impreziosito da una pioggia di strass luccicanti. Romantica e dark in un colpo solo.

Tra gli altri red carpet che hanno catalizzato l'attenzione questa settimana anche gli Evening Standard Theatre Awards: da Poppy Delevingne in lungo di paillettes dorate firmato Etro, a Ellie Bamber in corto cipria di Chanel Haute Couture con ricami di cristalli e soffici piume.

Curiosi di sapere chi sono le meglio vestite della settimana? Scopritelo con noi!





Maya Hawke in Dior Haute Couture

Poppy Delevingne in Etro

Naomi Scott in Miu Miu

Jourdan Dunn in Michael Kors

Bella Heathcote in Gucci

Elena Perminova in Georges Hobeika Couture

Ellie Bamber in Chanel Haute Couture

L'influencer Erica Vitulano con un abito de La Double J all'evento natalizio organizzato dalla fondatrice del brand, JJ Martin, presso la Pasticceria Cucchi.

