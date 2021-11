Dopo un periodo di assenza torna a grande richiesta su questi schermi la rubrica dedicata ai look più belli della settimana delle star: pronte a (ri)scoprirli con noi?

Nel corso dell'ultimo anno e mezzo l'emergenza sanitaria ha ridotto al minimo le occasioni mondane, gli eventi e i party scintillanti a cui eravamo abituati nell'"era pre Covid". Per questo motivo tempo fa avevamo deciso giocoforza di sospendere le Best Dressed of the week, la nostra rubrica settimanale dedicata agli outfit più belli delle star. Ora che le nostre amate celeb hanno finalmente ricominciato a popolare i red carpet più esclusivi, rieccoci prontissime a parlarne!

Una menzione d'onore questa settimana se la merita senza dubbio Lady Gaga (avete già dato un'occhiata alla carrellata degli outfit che ha sfoggiato nei giorni scorsi a Milano?): impegnata in questo periodo in una serratissima promozione dell'atteso film "House of Gucci", la cantante ha sfoderato un look più bello dell'altro. I nostri preferiti? L'abito rosso custom made di Atelier Versace indossato proprio in occasione della premiere italiana e lo strapless dress di cristalli firmato Valentino Haute Couture scelto per la prima all'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles.

Tra le mise che abbiamo apprezzato di più nel corso degli ultimi 7 giorni non possiamo poi non citare quelli della splendida Kaia Gerger in Alexander McQueen e di sua madre Cindy Crawford (che per noi, scusate, non ha proprio nulla da invidiare alla figlia ventenne!) con un abito in maglia lurex di Missoni agli Instyle Awards.

E ancora, l'outfit di Adele che, in occasione del suo concerto "Adele One Night Only", ha scelto una creazione Schiaparelli Haute Couture custom disegnata da Daniel Roseberry: il suo abito drappeggiato in faille di seta nera con bustier ricamato con roccia lunare ton sur ton è un sogno!

Poi ci siamo innamorate alla follia del look di Jada Pinkett Smith che alla prima del film "King Richard" ha indossato un abito con corsetto in crepe di seta e cappa in chiffon della collezione Vivienne Westwood Couture. E abbiamo adorato anche il completo in velluto viola di Etro sfoggiato da Taylor Swift alla premiere di "All Too Well".

Last but not least, vogliamo parlare del glamour dei Maneskin? La band romana che sta conquistando tutto e tutti si è esibita sul palco degli MTV Europe Awards (e hanno pure vinto il premio per la categoria "Best Rock"), con capi e accessori creati in esclusiva per loro da Gucci. E sì, Damiano con camicia in chiffon, giarrettiera di pelle e cuissard in vernice nera per noi era FA-VO-LO-SO.

Gustatevi qui sotto tutte le star meglio vestite della settimana!

Lady Gaga in custom Atelier Versace e gioielli Tiffany&Co.

Courtesy of Press Office

Kaia Gerber in Alexander McQueen e sandali Manolo Blahnik

Courtesy of Press Office

Cindy Crawford agli InStyle Awards in Missoni spring 2022

Credits: Getty Images

Jurnee Smollett in Valentino spring 2022 agli InStyle Awards

Credits: Getty Images

Adele in custom Schiaparelli Haute Couture

Courtesy of Press Office

Elle Fanning in custom Atelier Versace alla premiere di "The Great"

Courtesy of Press Office

Jada Pinkett Smith alla prima del film "King Richard" in Vivienne Westwood Couture

Courtesy Of Press Office

Maya Hawke al Guggenheim Gala in Dior Haute Couture spring-summer 2017

Courtesy of Press Office

Lupita Nyong'o al lancio mondiale della Miu Miu Nuit collection con un total look della maison

Courtesy of Press Office

Alexandra Daddario in Christian Dior fall 2021

Courtesy of Press Office

Taylor Swift con un completo in velluto viola di Etro alla premiere di "All Too Well"

Courtesy of Press Office

Scarlett Johansson in Atelier Versace agli Annual American Cinematheque Awards

Courtesy of Press Office

Lady Gaga con un abito dell'esclusiva collezione "Code Temporal" di Valentino Haute Couture

Courtesy of Press Office

I Maneskin in total look Gucci agli MTV EMA 2021

Courtesy of Press Office

Emanuela Rei alla prima del film "Una famiglia mostruosa" con un abito di Think Be e pumps Damiano Marini

Courtesy of Press Office