Le vacanze sono alle porte, ormai: ecco gli outfit più cool da rubare subito alle celeb e influencer di Instagram!



L'estate è arrivata e con lei la voglia di indossare look easy & fresh! Complici le vacanze che portano una (sospirata e meritata) voglia di libertà, anche per quanto riguarda lo stile!

Ma attenzione: libertà non significa sciatteria, anzi! Se siete a caccia di ispirazione per outfit da indossare h 24 senza perdere un grammo di allure, eccoci qui a darvi una mano.

Abbiamo selezionato 15 look estivi davvero cool, perfetti da mettere in valigia e portare con voi.

Sono giocato su capi semplici ma molto versatili: abitini e maxidress da indossare di giorno e di sera. Cappelli in paglia e occhiali da sole da diva, per proteggervi dal sole con stile.

Prendete spunto da Kaia Gerber, Miriam Leone, Michelle Hunziker e le altre summer icons della nostra estate!





(credits: @sofiavergara)

Sofia Vergara, per le sue vancaze italiane con il marito Joer Manganiello, ha sfoggiato degli holiday look a tema Dolce Vita: eccola con zeppe e tubino a pois very Fifties!





(credits: @therealhunzigram)

Wrap dress con ruches e sandali in pelle per godersi il tramonto in spiaggia per la nostra Michelle Hunziker.





(credits: @alessandraambrosio)

Shorts in denim e blusa hippie style di Alanui per Alessandra Ambrosio in gita a Firenze!





(credits: @mirimeo)

Longress a fiori, occhiali da sole con montatura in stile vintage e maxi cappello in paglia: il look di Miriam Leone è "love at forst sight"!





(credits: chrissyteigen)

A spasso per le vie di Portofino con il marito John Legend e la piccola Luna, Chrissy Teigen opta per un leggero abito lungo color giallo limone che fa subito gridare "Estate"!





(credits: @kendalljenner)

Sul fronte costumi abbiamo già scritto ma menzione d'onore va a Kendall Jenner e al suo due pezzi azzurro! De-li-zio-so!





(credits: @haileybieber)

Per la "gita" in occasione della festa americana del 4 luglio Hailey Baldwin, ovvero la Signora Bieber, sfoggia un amxi tita fluida perfetta come copricostume.





(credits: @filippalagerback)

Torniamo a Portofino con il look di Filippa Lagerback: il maxi dress di H&M con stampa paisley è top! peccato sia già sold out!





(credits: @heidiklum)

Oh la la! Heidi Klum, in gita sul battello nelle acque della Senna, ci regala un outfit super chic: completo con camicia e maxi pantaloni stampati in perfetto stile boho!





(credits: @rociommorales)

In estate vince la semplicità: t-shirt bianca, un paio di pantaloni cropped e pumps effetto serpente e il look di Rocio Munoz è già must have!





(credits: @natasupernova)

Come insegna Natalia Vodianova, uno chemiser a righe e cappello in paglia possano essere la scelta migliore da sfoggiare h 24, anche se non vi trovate in un campo di papaveri!





(credits: @melissasatta)

Ma le anime dello chemisier dress sono innumerevoli: come ci mostra Melissa Satta si indossa anche sopra un paio di semplici shorts in denim bianco con una cintura in cuoio. Applausi!





(credits: @ludovicamf)

Il "total white" è il re incontrastato dei look estivi e della pelle "sunkissed": lo sa bene anche la nostra Ludovica Frasca, easy chic.









(credits: @kaiagerber)

Scollo quadrato, maniche a sbuffo e stampa retrò: l'abitino di Kaia Gerber è tutto quello che abbiamo sempre sognato per un perfetto "summer look"





(credits: @ursolita)

Vacanze in Giappone? L'outfit da Harajuku girl di Ursula Corberò, alias Tolyo de "La casa di carta", fa scuola!