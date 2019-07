Fluo, animalier, mini... in fatto di swimwear, per il 2019, le influencer hanno già dettato legge!

Si sa, quando le influencer indossano un nuovo capo, il sold out è dietro l’angolo!

Quando si parla di swimwear poi... il web va in tilt grazie alle immagini delle regine social più cliccate di sempre.

Le inspo costumi dell’estate 2019 sono tantissime grazie ai tanti scatti in costume che le blogger e influencer di mezzo mondo ci stanno servendo su un piatto di like.

Dunque ragazze, se state pianificando le vostre vacanze e avete una pazza voglia di un costume nuovo, seguite i nostri consigli, anzi quelli delle fashion influencer dell’estate 2019!

A voi la scelta!





Intero e vitaminico come Valentina Ferragni





(Credits: Instagram)

I costumi interi continuano a spopolare e a essere i preferiti delle influencer come Valentina Ferragni, perfetta nel suo modello di H&M giallo limone. #Onepiece





A rete come Camila Coelho





(Credits: Instagram)

L'influencer brasiliana Camila Coelho opta per un due pezzi in rete, che crea un effetto vedo non vedo molto seducente. #Nellarete





"Mini" come Emily Ratajkowski





(Credits: Instagram)

Emrata ama talmente tanto i costumi da aver lanciato una linea di swim e intimo tutta sua, Inamorata. Segni particolari? Decisamenti "minimi"! #Minibikini





Leopardato come Marica Pellegrinelli





(Credits: Instagram)

Marica Pellegrinelli ama le stampe leopardate e qui sfoggia un due pezzi wild firmato Yamamay. #Animalier





Intero e pitonato come Chiara Ferragni





(Credits: Instagram)

Tra le sue collaboration, Chiara Ferragni si riconferma come volto digitale di Calzedonia. Uno dei pezzi preferiti di Chiara? Questo intero printed pitonato e con lacci sulla schiena. Scommettiamo che sarà il tormentone dell'estate? #Snake





Logo come Xenia Adonts





(Credits: Instagram)

Della serie "Di che marca è?", i costumi logo continuano ad andare alla grande. Per questo la blogger Xenia Adonts ha scelto l'intero basico con maxi logo di Gucci. #Logomaniac





Con stampa maiolica come Romee Strijd





(Credits: Instagram)

Il bikini scelto da Romee ci ricorda tanto i motivi delle mattonelle in maiolica. Come potrebbe non piacerci?#Maiolica





Fluo come Kylie Jenner





(Credits: Instagram)

Il fluo non accenna a desistere e continua ad imperversare ovunque. La sorellina minore del clan Kardashian, Kylie Jenner ne va pazza e ha scelto un bikini con culottes in rosa fluo davvero shocking. #Fluoswim





Floreale come Giulia Gaudino





(Credits: Instagram)

Per l'estate la stampa floreale è un must. Per questo l'influencer Giulia Gaudino ha scelto un bikini con stampa a fiori hawaiani allegra e colorata di Triumph. #Floreale





Trikini come Kim Kardashian





Kim Kardashian (Credits: Instagram)

L'icona di stile più social al mondo, Kim Kardashian, va pazza per il suo trikini asimmetrico in ocean blue, che dona moltissimo alla sua carnagione ambrata. #Trikini





Con spalline sottili come Alessia Marcuzzi





(Credits: Instagram)

Alessia Marcuzzi ha inaugurato l'estate con questo costume intero color pesca con spalline sottilissime, perfetto anche indossato come top. #Thinstraps





Bianco in pizzo san gallo come Melissa Satta





(Credits: Instagram)

Il bikini arricciato in pizzo bianco di Melissa Satta è del brand Changit ed è stato disegnato proprio da lei. #Whitelace





Glitterato come Beatrice Valli





(Credits: Instagram)

Beatrice Valli sfoggia un modello in lurex rosa di Calzedonia, davvero una gioia per gli occhi! #Glitterswim