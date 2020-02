Pantaloni "culotte" di Zara e maglia a costine di Mango: Kate Middleton rispolvera la sua passione per il low cost con un look athleisure molto cool.



Go Kate, go! In occasione di un evento charity organizzato con SportsAid al London Stadium, Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, ha sfoggiato un outfit a tema "sporty" molto chic e, soprattutto, low cost!

Kate è arrivata all'evento indossando un blazer blue navy del marchio Smythe sopra una "comb"o nei toni del verde da standing ovation.

Pantaloni culotte verde petrolio di Zara e maglietta con maniche a tre quarti di Mango en pendant sono i capi della "divisa" di Kate, che non ha perso occasione per un "assaggio" di allenamento con gli atleti.

*** Kate Middleton indossa una gonna low cost di Zara ***

Ok, non si tratta di un look sportivo vero e proprio, siamo tutti d'accordo: ma di sicuro l'outfit strizza l'occhio alla tendenza "athleiusure wear" sempre più sdoganato dagli stilisti.

Pantaloni e maglietta purtroppo sono sold out in Europa (i prezzi? Circa 36 dollari per i culotte pants e 20 la t-shirt)!

Inoltre Kate indossava un paio di sneakers bianche (le sneakers bianche più belle del momento) con strisce colorate firmate Marks & Spencer, mentre gli orecchini sono del marchio Monica Vinader (tra i preferiti di Kate che ne sfoggia sempre diversi modelli).

Piccola curiosità sulla collana di Kate: il girocollo in oro con pendente è di Daniella Draper ed è un dono del marito, il Principe William, e ci sono inisi i nomi dei tre bimbi della royal couple. Cute, no?