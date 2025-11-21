Dai look luminosi alle riletture del minimalismo: le celeb questa settimana hanno definito lo stile negli ultimi eventi hollywoodiani.

Tra premiere attesissime e serate dedicate al cinema e al talento femminile, i red carpet dell’ultima settimana hanno offerto una panoramica ricchissima di stile.

In mezzo a ensemble sperimentali, ritorni all’eleganza classica e interpretazioni personali del glamour, sono emerse figure capaci di distinguersi come vere Best Dressed.

Tra queste, Mila Kunis ed Emily Blunt hanno catturato l’attenzione con due look molto diversi, ma ugualmente efficaci nel raccontare la loro identità... glamour!

Abituata a una moda essenziale e spesso priva di fronzoli, Mila Kunis ha stupito scegliendo un abito che pur rispettando la sua indole "pulita" presentava un elemento luminoso.

La scelta di una nuance chiara, unita alla costruzione lineare del vestito, ha trovato un equilibrio perfetto grazie a un punto luce strategico lungo il décolleté. L'abito, firmato The New Arrivals è un cambiamento minimal che abbiamo particolarmente apprezzato.

Emily Blunt invece, reduce da un periodo intenso legato ai suoi impegni sul set, ha confermato la sua costanza in fatto di glamour presentandosi all'evento ELLE’s Women in Hollywood a Los Angeles con un abito dalle linee morbide e femminili firmato Ralph Lauren.

La tonalità crema, raffinata e senza tempo, era valorizzata da una lavorazione ricca sul collo che aggiungeva movimento e teatralità. A completare il look, gioielli importanti ma mai eccessivi, perfetti per un red carpet.

Ma le Best dressed of the Week sono ancora tantissime. Vediamo insieme i look che ci hanno conquistato negli ultimi sette giorni.

Best Dressed of the Week: i look più belli della settimana

Mila Kunis in THE NEW ARRIVALS

Credits: Getty Images

Emily Blunt in RALPH LAUREN

Credits: Getty Images

Cynthia Erivo in BOTTEGA VENETA

Credits: Courtesy of Press Office

Michelle Yeoh in GIVENCHY

Credits: Courtesy of Press Office

Zoey Deutch in ZIMMERMANN

Credits: Courtesy of Press Office

Eva Herzigova in DOLCE&GABBANA

Credits: Courtesy of Press Office

Jennifer Aniston in RALPH LAUREN

Credits: Getty Images

Jurnee Smollett in ALBERTA FERRETTI

Credits: Courtesy of Press Office

Elle Fanning in BOTTEGA VENETA

Credits: Courtesy of Press Office

Cailee Spaeny in MIU MIU

Credits: Getty Images

Dove Cameron in INTIMISSIMI

Credits: Courtesy of Press Office

Kerry Washington in ZUHAIR MURAD FALL 2025 COUTURE

Credits: Getty Images

Jessica Alba in HERMES

Credits: Getty Images

Lucy Liu in BACH MAI

Credits: Getty Images

Dakota Fanning in ZIMMERMANN

Credits: Courtesy of Press Office

Laufey in CHLOE

Credits: Courtesy of Press Office

Michelle Obama in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Giulia Maenza in LOUIS VUITTON

Credits: Courtesy of Press Office