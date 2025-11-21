Mila Kunis, Emily Blunt e le altre star meglio vestite della settimana
Tra premiere attesissime e serate dedicate al cinema e al talento femminile, i red carpet dell’ultima settimana hanno offerto una panoramica ricchissima di stile.
In mezzo a ensemble sperimentali, ritorni all’eleganza classica e interpretazioni personali del glamour, sono emerse figure capaci di distinguersi come vere Best Dressed.
Tra queste, Mila Kunis ed Emily Blunt hanno catturato l’attenzione con due look molto diversi, ma ugualmente efficaci nel raccontare la loro identità... glamour!
Abituata a una moda essenziale e spesso priva di fronzoli, Mila Kunis ha stupito scegliendo un abito che pur rispettando la sua indole "pulita" presentava un elemento luminoso.
La scelta di una nuance chiara, unita alla costruzione lineare del vestito, ha trovato un equilibrio perfetto grazie a un punto luce strategico lungo il décolleté. L'abito, firmato The New Arrivals è un cambiamento minimal che abbiamo particolarmente apprezzato.
Emily Blunt invece, reduce da un periodo intenso legato ai suoi impegni sul set, ha confermato la sua costanza in fatto di glamour presentandosi all'evento ELLE’s Women in Hollywood a Los Angeles con un abito dalle linee morbide e femminili firmato Ralph Lauren.
La tonalità crema, raffinata e senza tempo, era valorizzata da una lavorazione ricca sul collo che aggiungeva movimento e teatralità. A completare il look, gioielli importanti ma mai eccessivi, perfetti per un red carpet.
Ma le Best dressed of the Week sono ancora tantissime. Vediamo insieme i look che ci hanno conquistato negli ultimi sette giorni.
Best Dressed of the Week: i look più belli della settimana
Mila Kunis in THE NEW ARRIVALS
Credits: Getty Images
Emily Blunt in RALPH LAUREN
Credits: Getty Images
Cynthia Erivo in BOTTEGA VENETA
Credits: Courtesy of Press Office
Michelle Yeoh in GIVENCHY
Credits: Courtesy of Press Office
Zoey Deutch in ZIMMERMANN
Credits: Courtesy of Press Office
Eva Herzigova in DOLCE&GABBANA
Credits: Courtesy of Press Office
Jennifer Aniston in RALPH LAUREN
Credits: Getty Images
Jurnee Smollett in ALBERTA FERRETTI
Credits: Courtesy of Press Office
Elle Fanning in BOTTEGA VENETA
Credits: Courtesy of Press Office
Cailee Spaeny in MIU MIU
Credits: Getty Images
Dove Cameron in INTIMISSIMI
Credits: Courtesy of Press Office
Kerry Washington in ZUHAIR MURAD FALL 2025 COUTURE
Credits: Getty Images
Jessica Alba in HERMES
Credits: Getty Images
Lucy Liu in BACH MAI
Credits: Getty Images
Dakota Fanning in ZIMMERMANN
Credits: Courtesy of Press Office
Laufey in CHLOE
Credits: Courtesy of Press Office
Michelle Obama in PRADA
Credits: Courtesy of Press Office
Giulia Maenza in LOUIS VUITTON
Credits: Courtesy of Press Office
