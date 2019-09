La Duchessa di Cambridge, in occasione del primo giorno di scuola dei figli George e Charlotte, ha sfoggiato un abito a fiori che è già entrato nei nostri cuori.

La campanella è suonata per i piccoli reali inglesi: infatti proprio oggi George e Charlotte hanno cominciato la scuola.

Per la piccola di Casa Windsor, poi, era un giorno davvero speciale: si tratta infatti del primo alla Battersea School di Londra, l'istituto scolastico che il fratello maggiore sta frequentando da un paio d'anni.

Ad accompagnarli Papà William e, ovviamente, Mamma Kate! E proprio la Duchessa di Cambridge ha conquistato i nostri cuori con un outfit che è entrato diretto nella nostra classifica dei best look della settimana.





La Middleton ha indossato un abito a fiori firmato Michael Kors Collection stretto in vita da una cintura in pelle nera, décolleté Prada e orecchini discreti ma luminosi del marchio inglese Asprey.

Il risultato? Un look chic - e non eccessivamente formale - che noi abbiamo già inserito in wishlist!





Se anche voi volete seguire le (regali) orme della Duchessa sappiate però che l'abito, purtroppo, è già introvabile online! Ma non disperate!

Abbiamo selezionato per voi 8 abiti a fiori perfetti per l'autunno e che potrete indossare h24!

Pronte?





ZARA

Credits: zara.com





MANGO

Credits: mango.com





LES RÊVERIES

Credits: net-a-porter.com





MAJE

Credits: maje.com





H&M

Credits: hm.com





IBLUES

Credits: it.iblues.it