Complici anche le sfilate Haute Couture a Parigi, le star questa settimana hanno dato sfoggio di mise favolose. Non trovate?

Una parata di stelle ha illuminato Parigi in questi giorni, in occasione delle sfilate Haute Couture.

Sono tantissime infatti le attrici, le modelle e le influencer che hanno supportato i loro designer del cuore, popolando i front row più prestigiosi. Naturalmente sempre con addosso look curatissimi.

Qualche esempio? Gwyneth Paltrow, eterea in bianco da Valentino, Alessandra Mastronardi e Gabrielle Caunesil ospiti allo show di Armani Privé, Margot Robbie da Chanel e Olivia Palermo da Miu Miu. Giusto per citarne qualcuna.

Ma l'Alta Moda parigina non è stata l'unico evento a catalizzare l'attenzione delle star. Anche il Taormina Film Festival ha visto la partecipazione di molti personaggi dello showbiz. Come Carolina di Domenico e Rocío Muñoz Morales, entrambe elegantissime in Twinset.

Splendida anche Cindy Bruna che ha presenziato all'evento organizzato a Parigi da Mytheresa per il lancio della collezione esclusiva Moncler x Simone Rocha.





Gwyneth Paltrow alla sfilata Valentino Haute Couture

Courtesy of Press Office





Gabrielle Caunesil tra gli ospiti della sfilata di Giorgio Armani Privé

Courtesy of Press Office





Alessandra Mastronardi allo show di Giorgio Armani Privé

Courtesy of Press Office





Rocío Muñoz Morales in Twinset al Taormina Film Festival

Courtesy of Press Office





Cindy Bruna alla cena organizzata da Mytheresa per il lancio della collezione Moncler x Simone Rocha

Courtesy of Press Office





Heidi Klum da Valentino

Courtesy of Press Office





Mandy Moore, Coco Rocha e Pixie Lott alla sfilata Schiaparelli Haute Couture

Courtesy of Press Office





Sara Sampaio allo show Jean Paul Gaultier Haute Couture

Courtesy of Press Office





Margot Robbie da Chanel

Courtesy of Press Office





Olivia Palermo da Miu Miu

Courtesy of Press Office





Virginie Ledoyen da Chanel

Courtesy of Press Office





Tatiana Korsakova da Dior

Credits: Getty Images





Victoria Cabello da Miu Miu

Courtesy of Press Office





Carolina Di Domenico in Twinset al Taormina Film Festival

Courtesy of Press Office





Gala Gonzales da Valentino

Courtesy of Press Office





Helena Bordon da Elie Saab

Credits: Getty Images





Margot Robbie da Chanel

Courtesy of Press Office





Matilda Lutz da Chanel

Courtesy of Press Office