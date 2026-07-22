L’attrice, ancora impegnata nella promozione di “The Odissey”, ha sfoggiato a New York un perfetto outfit premaman…get the look”

Negli ultimi mesi l’abbiamo seguita in giro per il mondo per la promozione del nuovo film di Christopher Nolan “The Odyssey”, e tra un phocall e l’altro Anne Hathaway ha sfornato una serie outfit premaman semplicemente impeccabili.

Da quando ha annunciato sui social la sua dolce attesa, l’attrice ci ha dato prova del fatto che la gravidanza può essere un’ottima occasione per riscoprire il proprio stile e giocare di più con i look.

***I sandali comodi e cool da sfoggiare quest'estate? Sono anche i preferiti di Anne Hathaway***

E proprio nei giorni scorsi, fotografata a New York davanti agli ABC Studios,

ci ha fornito un altro spunto interessante su come vestirsi in estate (col caldo) quando si è incinta.

Dopo l’ennesimo impegno di lavoro, Anne ha sfoggiato un outfit tanto semplice quanto raffinato: un look total white che è la scelta ideale per passare con nonchalance dagli ambienti climatizzati al caldo estivo della città.

Un’idea di outfit versatile e chic che dimostra come anche le donne over 40 incinte possano sfoggiare outfit freschi, pratici e leggeri, senza bisogno di sacrificare lo stile.

L’attrice ha scelto uno dei capisaldi del guardaroba estivo: una canotta bianca, da lei abbinata a un paio di pantaloni a gamba larga satinati con coulisse in vita e indossati con sopra un cardigan ricamato in cotone e dei sandali flat dai colori neutri.

A dare il tocco finale, invece, una it-bag speciale: la borsa a spalla DeVain di Valentino, completamente ricoperta di perline e ricami floreali.

Vi è venuta voglia di ricreare il suo look? Ecco i capi e gli accessori che vi servono!

Come vestirsi in estate quando si è incinta? Ecco come copiare il look di Anne Hathaway

RIXO Cardigan 100% cotone in maglia traforata

Credits: mytheresa.com

INTIMISSIMI Canotta con scollo a v in seta

Credits: intimissimi.com

GINA TRICOT Pantaloni ampi con coulisse in vita

Credits: zalando.it

ZARA Sandali bassi con dettaglio metallico

Credits: zara.com

VALENTINO Borsa a spalla DeVain con ricami floreali

Credits: valentino.com

Foto: cortesy of press office