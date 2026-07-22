Nel Castello di Casamarciano il brand fondato da Rosa Aquino festeggia il suo quinto anniversario con una serata che rende omaggio alla manifattura campana e a un'idea di eleganza autentica

The Archivia celebra cinque anni di una storia che parla di artigianalità e legami. Nel suggestivo scenario del Castello di Casamarciano, in Campania, il brand fondato da Rosa Aquino ha celebrato il suo quinto anniversario con un evento pensato per raccontare il percorso di un progetto nato da un'intuizione personale e diventato poi, nel tempo, una realtà riconoscibile nel panorama della moda italiana.

Credits: Courtesy of Press Office

Una serata che ha riunito collaboratori, amici, partner e volti del mondo dello spettacolo per celebrare un traguardo costruito attraverso una continua ricerca e una visione condivisa.

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Cinque anni di storia tra tradizione e contemporaneità

Il brand è nato durante il lockdown da un momento di riflessione e riscoperta. The Archivia affonda infatti le proprie radici in un luogo simbolico: l'archivio custodito nell'armadio della nonna di Rosa Aquino, fatto di tessuti, ricordi e dettagli capaci di attraversare il tempo.

Da quel patrimonio di memoria prende forma un brand che ha fatto dell'artigianalità campana il proprio linguaggio, valorizzando il sapere manifatturiero locale attraverso una produzione consapevole e un'estetica essenziale, pensata per durare oltre le stagioni.

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«The Archivia ha cambiato il mio modo di vedere il mondo, ma soprattutto mi ha insegnato che nessun percorso appartiene davvero a una sola persona: il momento in cui un sogno smette di essere solo di chi lo ha immaginato è lo stesso momento in cui diventa davvero reale», ha raccontato Rosa Aquino, founder e direttrice creativa del brand.

The Archivia : una celebrazione tra moda e volti noti

L'anniversario si è trasformato in un momento di incontro e condivisione, scandito da momenti di intrattenimento che hanno raccontato non solo la crescita del marchio, ma anche la comunità di persone che ne ha accompagnato il percorso.

Tra gli ospiti della serata erano presenti le attrici Ludovica Coscione, che ha scelto di indossare l'abito The Anema nella sofisticata versione blu monospalla con schiena scoperta e dettagli in piume, e Clotilde Esposito, che ha sfoggiato il mini dress Arya Ares, impreziosito da piume sul fondo. All'evento hanno preso parte anche Mikaela Neaze Silva, Chiara Di Eugenio e Benedetta Mennini.

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A cinque anni dalla sua nascita, The Archivia continua così a raccontare una moda che mette al centro il valore delle persone, il dialogo con il territorio e la qualità del saper fare. Un anniversario che guarda ai risultati raggiunti certo, ma soprattutto al futuro di un progetto che continua a evolversi nel segno dell'autenticità e dell'artigianalità.