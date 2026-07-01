La ricerca è finita, questi sono i sandali "definitivi" da indossare quest'estate: comodi, stilosi e approvati anche da Anne Hathaway

In cerca dei sandali perfetti per l’estate? Ce li suggerisce Anne Hathaway che, in una delle sue primissime apparizioni pubbliche a New York per il lancio di The Odyssey (e a pochissimo tempo dal dolcissimo annuncio social della sua terza gravidanza), ha incantato tutti sfoggiando un look premaman total red impeccabile.

A catturare lo sguardo sono stati anche i suoi sandali Emeline firmati VIVAIA, scelti nella vibrante nuance Ruby Red.

Ebbene, dimenticate il solito infradito: il modello Emeline è una rivisitazione decisamente chic, pensata per chi non vuole scendere a compromessi tra stile e comodità.

Con i suoi listini sottili e un tacco kitten da 5 centimetri che garantisce la massima stabilità, questo sandalo è un inno alla versatilità.

In più, sposa la filosofia green grazie all'utilizzo di materiali riciclati e punta tutto sul benessere con la tecnologia SwiftDry, che assorbe l'umidità all'istante per sfidare anche le giornate estive più calde.

Che sia per un appuntamento diurno o per una serata speciale, la silhouette pulita di Emeline (disponibile alla cifra di 139 euro sull'e-commerce del brand) lo rende il passe-partout da avere in guardaroba.

E se a sceglierlo, oltre ad Anne Hathaway, è stata di recente anche la collega Milly Alcock, non ci sono davvero più dubbi: l'estate ha ufficialmente i suoi sandali del cuore.

Beh, non vorrete mica lasciarveli scappare, non è vero?!

P.S.: Ci sono anche beige, se preferite puntare su una nuance neutra da sfoggiare su ogni outfit!

Courtesy of Press Office