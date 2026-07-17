Première, red carpet da sogno e street style: questi sono i look ci hanno fatto innamorare questa settimana

Da Jennifer Lopez e Anne Hathaway, passando per le star italiane più eleganti del momento, questa settimana il mondo della moda ci ha regalato look memorabili tra première internazionali, red carpet esclusivi ed eventi glamour.

Ci sono celebrities che da anni continuano a regalarci grandi momenti di stile e altre che, stagione dopo stagione, riescono ancora a sorprenderci con outfit freschi e audaci, facendo nascere immediatamente la voglia di replicarli per le occasioni più speciali.

Gli ultimi sette giorni sono stati particolarmente ricchi di appuntamenti imperdibili e di abiti da sogno che non sono certo passati inosservati al nostro radar fashion.



Anne Hathaway : una moderna dea greca in Prada



L'attesa per Odissea, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, è sempre più alta e il press tour è ufficialmente iniziato. Per la première di New York, Anne Hathaway ha scelto di interpretare alla perfezione l'estetica epica del progetto, sfoggiando un meraviglioso abito Prada dal fascino quasi mitologico.

Il modello firmato Prada, impreziosito da un ricamo scultoreo di cristalli sul bustier e da una gonna leggera e delicata, evocava l'immagine di una moderna dea greca. Un look sofisticato e scenografico che conquista senza esitazioni il nostro sì.



Jennifer Lopez in un abito midi scultoreo (e maxi cappello)



Tra le protagoniste assolute della settimana non poteva mancare Jennifer Lopez, da sempre sinonimo di scelte di moda capaci di attirare ogni sguardo.

Per assistere a Wimbledon 2026, l'attrice e cantante ha puntato su un elegante abito midi monocromatico dal tessuto leggero e dalla silhouette scultorea, valorizzato da una fascia in vita che ne esaltava la figura. A completare il look, sandali color panna con inserti in cuoio e una raffinata borsa a mano Ralph Lauren. Ancora una volta, Jennifer Lopez conferma il suo talento nel trasformare anche la semplicità in un potente statement di stile.



Matilde Gioli illumina il red carpet in Brunello Cucinelli

Anche il panorama italiano ha regalato momenti degni di nota. Tra i look che ci hanno conquistato questa settimana c'è quello di Matilde Gioli, protagonista della cerimonia di chiusura dell'Italian Global Series, tenutasi l'11 luglio 2026 a Rimini.

Per l'occasione, l'attrice ha scelto un raffinato match set composto da top e gonna di paillettes firmato Brunello Cucinelli, abbinato ai tacchi slingback in vitello con monile e alla borsa Soft in pelle con Precious Chain della collezione Primavera-Estate 2026 della maison.

Gli abiti da sogno, però, non finiscono qui: ecco la nostra selezione completa delle Best Dressed of the Week.

Jennifer Lopez, Anne Hathaway e tutte le Best Dressed della settimana!

Anne Hathaway in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Jennifer Lopez in un abito midi crema, cage sandals e borsa a mano RALPH LAUREN

Credits: Getty Images

Matilde Gioli in BRUNELLO CUCINELLI

Credits: Courtesy of Press Office

Monica Barbaro in FERRAGAMO

Credits: Courtesy of Press Office

Zendaya in PAMELLA ROLAND FALL 2026 e sandali RENÉ CAOVILLA

Credits: Courtesy of Press Office

Lupita Nyong'o in NICHOLAS OAKWELL COUTURE

Credits: Getty Images

Carolina Crescentini in ETRO

Credits: Courtesy of Press Office

Anya Taylor Joy in CHLOÉ e sandali GIUSEPPE ZANOTTI

Credits: Courtesy of Press Office

Ayo Edibiri in WILLY CHAVARRIA SPRING 2027

Credits: Getty Images

Charlize Theron in BOTTEGA VENETA

Credits: Courtesy of Press Office

Sylvia Hoeks in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Demi Moore in BRUNELLO CUCINELLI PRIMAVERA/ESTATE 2026

Credits: Courtesy of Press Office

Keira Knightley in RALPH LAUREN

Credits: Getty Images

Letitia Wright in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Anya Taylor Joy in DIOR

Credits: Getty Images