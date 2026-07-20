Un abito sottoveste bianco, lungo e con la schiena scoperta: se anche voi avete amato l’abito da sposa di Mel C, ecco alcune alternative che vi faranno venire gli occhi a cuoricino.

E alla fine anche Mel C ha detto “sì”! Lo scorso weekend l’ex Spice Girl è convolata a nozze con il fidanzato Chris Dingwall e per la cerimonia, tenutasi in una dimora storica nelle campagne inglesi, la Sporty Spice ha sfoggiato un bridal look essenziale e romantico.

Dopo le nozze civili in Australia, paese dello sposo, la coppia ha voluto festeggiare quest’unione con un secondo evento, una celebrazione più intima e privata in compagnia di un ristretto numero di amici e familiari.

E per l’occasione Mel C ha sfoggiato un abito bianco disegnato da una persona per lei molto speciale: Victoria Beckham (che però, a differenza delle altre Spice, era assente alla cerimonia).

***L’abito perfetto per sposarsi a 50 anni? Eva Herzigova riscrive le regole dell'eleganza bridal nel giorno del suo "sì"

Per il grande giorno, la cantante ha sfoggiato un look che, come lei stessa ha dichiarato, la rispecchia a pieno: uno slip dress bianco lungo e con la schiena scoperta. Non, quindi, il solito abito da sposa che si indossa una volta e poi è destinato a finire in soffitta, ma un vestito decisamente più versatile e, perché no, sfruttabile anche in altre occasioni.

Una scelta che conferma come, anche in un giorno così importante, semplicità ed eleganza possano convivere alla perfezione.

Anche voi avete subito il fascino del suo bridal look? Se la risposta è sì, ecco una selezione di modelli minimal e chic, perfetti per chi sogna un abito da sposa essenziale e sofisticato (proprio come quello di Mel C).

7 abiti da sposa semplici e chic, come quello di Mel C

BLAZÉ Abito sottoveste in satin

Credits: blaze-milano.com

ROTATE Abito lungo in raso con dettagli in pizzo

Credits: mytheresa.com

POLO RALPH LAUREN Abito sottoveste in raso bianco

Credits: ralphlauren.it

TRUSSARDI Abito sottoveste in tessuto stampato

Credits: trussardi.com

KHAITE Abito lungo con scollatura sulla schiena

Credits: farfetch.com

SANDRO Abito lungo in satin con dettaglio gioiello

Credits: it.sandro-paris.com

RIXO Abito sottoveste con scollo halter e dettagli in pizzo

Credits: mytheresa.com