Il toto-stilista è stato interrotto da un annuncio anticipato: Chiara Ferragni ha annunciato che saranno di Dior e Schiaparelli gli abiti che la accompagneranno nel debutto televisivo

Mancano un paio di settimane all'accensione dei riflettori sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo, e l'atmosfera inizia a scaldarsi sempre più. Svelati i nomi degli artisti in gara e i titoli delle loro canzoni, pochi giorni fa sono stati annunciati anche i nomi delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus, padrone di casa da ormai tre anni. Francesca Fagnani, Paola Egonu, Chiara Francini e lei, Chiara Ferragni, al debutto televisivo per non una ma ben due serate, quella di apertura martedì 7 e la finale, sabato 11.



Intorno alla sua partecipazione si sono scatenate le solite polemiche alla quali non prestiamo attenzione. Perché la nostra attenzione, dato l'innegabile ruolo di potere che si è ritagliata nel fashion system, è caduta subito su un altro tema: cosa indosserà sul palco dell'Ariston?



Si perché ogni anno ci prodighiamo a osservare e a raccontarvi i look di cantanti, conduttori e ospiti, e non poteva esserci cosa più naturale che chiedersi chi avrebbe avuto l'onore (e l'onere) di mettere le proprie creazioni al servizio di The Blonde Salad in questa avventura sanremese.

Stavamo per lanciarci quindi nei pronostici, scomodando nomi come Blumarine e Alberta Ferretti, scommettendo anche su Versace, brand con il quale ha un rapporto strettissimo (ricordate i look di Fedez nell'edizione 2021? Tutti creati ad hoc dalla maison della medusa). Una cosa insolita però ha interrotto tutti i nostri piani: Chiara Ferragni ha svelato in prima persona chi la vestirà a Sanremo.





Chiara Ferragni: ecco i designer la vestiranno a Sanremo 2023







Uno dei nomi era prevedibile e scontato: con la masion Dior di Maria Grazia Chiuri, Chiara vanta una collaborazione di vecchia data ormai, che oltre a essere duratura è significativa per le occasioni in cui la stilista italiana usa vestirla. Il matrimonio con Fedez, la prima del suo film-documentario a Venezia, il lancio della serie The Ferragnez, occasioni in cui sono state cascate di tulle, pizzi e chiffon messi insieme all'ombra della Torre Eiffel ad accompagnarla. Anche per la famigerata scalinata dell'Ariston ci sarà quindi un po' di Christian Dior.

Sopra: tre look Dior indossati da Chiara Ferragni.

Credits: Getty Images



Un po', perchè c'è un altro protagonista in questa storia, pronto a lasciare a bocca aperta gli addetti ai lavori e a far discutere gli amanti dello stile minimal. L'altro nome che indosserà Chiara sarà infatti Schiaparelli. Anche con questo brand e con il suo direttore creativo, Daniel Roseberry, c'è un legame. Meno "storico" rispetto a quello con Chiuri, ma da numerose stagioni la Ferragni è un ospite fissa e brandizzata a ogni sfilata couture del marchio. Marchio che ha fatto delle proprie collezioni, attraverso forme surreali e accenti d'oro, delle vere opere d'arte.



Sopra: tre look Schiaparelli indossati da Chiara Ferragni.

Credits: Getty Images

A Sanremo splenderanno quindi stelle francesi, con buona pace di Donatella, grande assente su questo palco- chissà come l'avrà presa- insieme a tanti nomi italiani che le avremmo visto bene addosso.

Due marchi che daranno modo a Chiara Ferragni di interpretare due diverse anime: quella tipica sanremese Dior, con abiti ampi, lustrini, chiffon e tulle romantico, e quella eccentrica e provocatoria Schiaparelli. Con trasparenze furbette, fiori che sbocciano dagli scolli e dettagli anatomici in evidenza sarà il partner ideale per gettare un po' di benzina sul fuoco degli haters che adorano scatenarsi a ogni suo post, quelli per i quali un po' di lingerie a vista è cosa da non dormirci la notte (beati loro che han tempo da perdere a commentare).



Ma come saranno questi abiti? Immaginiamo che ci sarà tanto di realizzato su misura ma, nell'attesa, abbiamo selezionato dalle collezioni di entrambe le Maison, le creazioni che vorremmo vedere su di lei.

Dior couture 2019. Credits: Getty Images

Dior Couture 2022. Credits: Getty Images

Dior Primavera-Estate 2023. Credits: Getty Images

Dior Couture Fall 2022. Credits: Getty Images

Dior Couture Spring 2021. Credits: Courtesy of Dior.

Dior Couture Pre-Fall 2023. Credits: Courtesy of Dior.

Schiaparelli Primavera-Estate 2023. Credits: Courtesy of Schiaparelli

Schiaparelli Primavera-Estate 2023. Credits: Courtesy of Schiaparelli

Schiaparelli Couture Fall 2022. Credits: Courtesy of Schiaparelli

Schiaparelli Primavera-Estate 2023. Credits: Courtesy of Schiaparelli

Schiaparelli Couture Fall 2022. Credits: Courtesy of Schiaparelli

Schiaparelli Couture Fall 2022. Credits: Courtesy of Schiaparelli