Parigi chiude il mese della Moda e le star approdano nella capitale francese!



Il mese della Moda è agli sgoccioli: dopo New York, Londra e Milano è Parigi a chiudere con la sua fashion week il periodo delle sfilate Autunno Inverno 2019-2020.

E le celeb sono accorse nei front row più prestigiosi per godersi le collezioni delle maison parigine più celebri in calendario: da Dior a Chanel, da Vuitton a Valentino, è tutto un "via vai" di star e influencer.

Da Saint Laurent è arrivata la bellissima Charlotte Casiraghi, con un minidress total black e stivali neri in vernice, accanto a Felicity Jones e Laetitia Casta.

Da Valentino un parterre straordinario ha riunito la cantante Janelle Monae, la biondissima Lili Reinhart e la star di "Tredici" Katherine Langford.

Fresca di fidanzamaneto, è arrivata da Dior Jennifer Lawrence in un minidress bon ton con ballerine a punta, mentre l'amica Cara Delevingne sfoggiava un look rosa molto romantico.

Immancabili, nel calendario di show ed eventi, la sempre stilosa Olivia Palermo da Elie Saab e Alexa Chung da Stella Mc Cartney.



Mentre da Givenchy spiccavano in front row Gal Gadot e Rosamunde Pike.

Scoprite le star in prima fila alle sfilate di Parigi.





La Principessa Charlotte Casiraghi da Saint Laurent.





Jennifer Lawrence, testimonial di Dior, allo show della maison francese.





L'onnipresente (e sempre impeccabile) Olivia Palermo da Elie Saab.





L'attrice di "Wonder Woman", Gal Gadot, da Givenchy.





Lili Reinhart, star della serie tv "Riverdale", da Valentino.





L'attrice Clemence Poesy da Stella Mc Cartney.





Felicity Jones da Saint Laurent.





Bianca Brandolini D'Adda da Valentino.





Alexa Chung da Stella Mc Cartney.





Cara Delevingne da Dior.





Rosamunde Pike da Givenchy.





La star di "Tredici", Katherine Langford, allo show Valentino.





Laetitia Casta alla sfilata di Saint Laurent.





Photo Credits: Getty Images