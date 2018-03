Ogni icona di stile ha dei piccoli segreti. Scoprite quali sono quelli di Beyoncé

Beyoncé è una delle star più celebri dei nostri tempi e, una buona parte del suo successo, è dovuta non solo alla voce meravigliosa e alla sua bellezza, ma anche allo stile che negli anni si è evoluto e si adattato alle varie fasi della sua carriera e della sua vita.

Scegliere di osservare i suoi look per scoprire quali siano i segreti che la rendono così speciale non è stata una sfida da poco.

Beyoncé è, diciamolo, unica nel suo genere: sorprendente, eccentrica, talvolta eccessiva. Ama il lusso, e gli accessori e gli abbinamenti che ce lo ricordano a ogni uscita pubblica o meno, sono davvero tanti.

Fisico generoso e sex appeal incontenibile, è una donna che non teme giudizi e stereotipi e che si piace così com'è. Ed è anche questo che adoriamo di lei!

Scopriamo insieme i suoi segreti di stile, sono 9 e del tutto inaspettati.







1. Valorizzate il vostro punto forte





A rendere Beyoncé un'icona di bellezza ci sono sicuramente le sue forme generose. Che lei ama valorizzare con scollature profonde e silhouette che fasciano i fianchi. Senza paura!





2. Il total white? Una scelta vincente





Non servono tanti artifici: un look total white, da capo a piedi, anche su capi semplici e basic, può essere una garanzia di successo.





3. Il denim "strappato" non ha età





I jeans "used" non sono solo roba da ragazzine. Beyoncé ama indossarli con sandali, stampe floreali e altri dettagli super femminili.





4. Gli accessori non bastano mai





"Qualcuno" in passato ha detto che prima di uscire di casa bisogna guardarsi allo specchio e togliere un qualcosa. Ecco, il detto non vale per Beyoncé, che in fatto di accessori è decisamente generosa.





5. Rivalutate il cappellino





Non è solo un accessorio maschile o sportivo: il cappellino è il migliore amico anche che di chi ama gonne plissé, maglioncini rosa e tacchi a spillo. Quello che insegna Beyoncé è che sdrammatizzare è sempre divertente (e utile).





6. Colore: why not?





Molte ragazze formose non amano i colori "strong", ma dopo aver visto queste foto potranno ricredersi. Giallo, arancio, rosa: una palette vivace che, se usata con sapienza (come fa la nostra Queen B.) risulta incantevole e valorizza.







7. Lo stile maschile è seducente





Talvolta un completo giacca e pantalone può più di mille trasparenze (e body succinti). Non trovate che questi completi, complici le stampe, siano super sexy? E senza scoprire nulla!





8. Un po' di animalier non fa mai male...





De gustibus, ovvio. Ma un po' di animalier, leopardato o zebrato che sia ma ben dosato, è sempre un must.





9. Matching mamma/figlia? Si può fare!





L'ultimo consiglio di stile che le rubiamo è forse il più tenero: il look abbinato per mamma e figlia è molto dolce ma riservatelo per le occasioni speciali, s'intende.





