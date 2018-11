Amber Heard guida la schiera delle star Best Dressed of the week: ecco chi sono le altre...

Semplicemente una visione nel sontuoso gown dress verde smeraldo dalla trama jacquard di Valentino Couture. È apparsa così Amber Heard alla prima mondiale di "Aquaman", il nuovo film della DC Comics che la vede protagonista. E in un istante si è meritata anche la coroncina di "Best Dressed of the week".

A farle compagnia nella classifica delle star meglio vestite della settimana ci sono anche Rita Ora in tulle pastello firmato Marchesa, Sandra Bullock nel monospalla con ricami preziosi di Alberta Ferretti e Gal Gadot, super chic nel completo rosso dal taglio sartoriale di Mugler.

Curiose di scoprire chi sono le altre? Eccole qui!





Amber Heard in Valentino Couture

Rita Ora in Marchesa

Sarah Jessica Parker in Intimissimi

Sandra Bullock in Alberta Ferretti

Alexa Chung con un abito della sua nuova collezione

Benedetta Porcaroli in Dior

Gal Gadot in Mugler

Jeanne Damas in ALEXACHUNG

Leila George in Oscar de La Renta

Suki Waterhouse con blusa ALEXACHUNG e jeans Christian Dada

Anne Hathaway con il cappotto rosa a vestaglia di Max Mara

