La moglie del pilota di Formula 1 sembra avere una grande passione per i maxi dress e i modelli che sfoggiato durante l’ultimo Gran Premio sono uno più chic dell’altro.

Dopo settimane di indiscrezioni e voci insistenti sulla sua presunta gravidanza, Alexandra Saint Mleux (per tutti Alexandra Leclerc) lo scorso weekend ha ufficializzato la sua dolce attesa facendo la sua prima apparizione pubblica nel paddock del Gran Premio d’Ungheria con il pancino in bella vista.

Ma non è stato solo il suo baby bump a catturare tutta l’attenzione. Eh sì, perché a finire inevitabilmente sotto i riflettori (e sotto la nostra lente di ingrandimento), sono stati anche i tre favolosi maxi dress cheha sfoggiato per l’occasione.

***Chi è Alexandra Saint Mleux? Tutto quello che c'è da sapere sulla moglie di Charles Leclerc***

Presenza fissa alle gare di Formula 1, sin da quando ha iniziato la sua relazione con il campione di Ferrari, Alexandra con il suo stile discreto, femminile e sofisticato è già diventata una grande fonte di ispirazione soprattutto per le giovanissime.

E anche i look che ha indossato durante l’ultimo Gran Premio non potevano certamente passare inosservati.

A quanto pare, Alexandra sembra avere una vera e propria predilezione per i maxi dress, tanto da sceglierne ben 3 per affrontare questo lungo weekend ungherese. E noi abbiamo già trovato tre modelli alternativi che si possono scegliere per replicare i suoi look quest’estate.

I tre favolosi maxi dress sfoggiati da Alexandra Leclerc all'ultimo GP d'Ungheria (e le alternative da puntare)

01. L'abito azzurro con mantella

Per il suo arrivo alle prove libere ha optato per un maxi dress azzurro a stampa grafica di Pucci: un abito con mantella molto raffinato che ha abbinato in modo molto semplice a dei sandali bianchi dallo stile essenziale e a una borsa in rafia.

PROENZA SCHOULER Abito lungo con mantella

Credits: yoox.com

02. L'abito a fiori

Durante le qualifiche di sabato ha puntato su abito lungo più romantico: un maxi dress floreale con il corpetto arricciato e volant lungo la scollatura.

AGUA BY AGUA BENDITA Maxi dress a stampa floreale con ricami

Credits: mytheresa.com

03. L'abito a balze a stampa paisley

Dal gusto boho, invece, l’abito a balze color salmone a stampa paisley di Zimmermann che ha scelto per la grande gara di domenica, un modello con le spalline sottili e dagli strati leggeri, perfetto per le calde giornate estive.

SANDRO Maxi dress a stampa bandana

Credits: it-sandro-paris.com

Foto: GettyImage