Dalle atmosfere rétro alle nuove regole dello chic contemporaneo: ecco i look più riusciti visti questa settimana



Ogni settimana c'è chi punta sull'eleganza, chi gioca con i contrasti cromatici e chi dimostra che anche un paio di jeans può conquistare un red carpet. Negli ultimi le celebrities hanno regalato look diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di interpretare le tendenze con personalità. Dall'America all'Italia, passando per il Giffoni Film Festival, Gracie Abrams, Francesca Chillemi e Beatrice Arnera si sono distinte con look che raccontano tre modi diversi di essere "très chic".



Gracie Abrams conquista con Chanel e un tocco pop di colore



In occasione del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dove ha presentato il nuovo singolo Minibar tratto dal suo terzo album Daughter From Hell, Gracie Abrams ha confermato ancora una volta il suo legame con Chanel. La cantante infatti ha scelto un look della collezione Resort 2027 della maison francese composto da un top in seta color avorio rifinito dagli iconici profili neri con doppia C, abbinato a una vivace gonna verde brillante. Completa il look una borsa a spalla blu, vero punto luce dell'outfit. La cantante ha scelto poi sandali Manolo Blahnik, occhiali da sole Chanel e un semplice cerchietto nero: pochi dettagli, ma studiati alla perfezione.



Francesca Chillemi incanta sul blue carpet del Giffoni Film Festival



Il ritorno di Francesca Chillemi al Giffoni Film Festival non è passato inosservato, né per l'affetto del pubblico né per il look sfoggiato sul blue carpet. L'attrice ha scelto un outfit firmato Zimmermann che interpreta alla perfezione l'eleganza casual estiva. Il top bianco a fascia con balze e volant è abbinato a un paio di jeans chiari a vita alta e gamba ampia, caratterizzati da strappi laterali che aggiungono un tocco contemporaneo al look. Sandali minimal, capelli effetto wet, make-up luminoso e gioielli Pandora completano un insieme fresco e incredibilmente attuale.



Beatrice Arnera punta sul celeste e convince con un'eleganza moderna



Sempre dal blue carpet del Giffoni Film Festival arriva uno dei look più interessanti della settimana. Beatrice Arnera sceglie una palette monocromatica nelle sfumature dell'azzurro, ma evita qualsiasi effetto prevedibile grazie al gioco di materiali e volumi. Il top smanicato in maglia color azzurro polvere, lavorato a rete con una trama geometrica che lascia intravedere la pelle, dona leggerezza e carattere all'insieme. A bilanciare poi il look ci pensa una gonna midi a portafoglio con fantasia gessata, resa più morbida dal nodo laterale che ne interrompe la rigidità sartoriale.

Da Gracie Abrams, Francesca Chillemi a Beatrice Arnera, le Best Dressed non finiscono qui. Ecco i nomi più interessanti che abbiamo voluto citare questa settimana.



Gracie Abrams in CHANEL RESORT 2027

Credits: Getty Images

Francesca Chillemi in ZIMMERMANN e gioielli PANDORA

Credits: Getty Images

Beatrice Arnera in un top a trama geometrica e gonna midi a portafoglio a fantasia gessata

Credits: Getty Images

Zendaya in LOUIS VUITTON

Credits: Courtesy of Press Office

Matilda De Angelis in un abito midi con scollo a v impreziosito da lacci e frange sull'orlo

Credits: Getty Images

Emily Rossum in MONSE RESORT 2027

Credits: Getty Images

Eva Longoria in FALCONERI

Credits: Courtesy of Press Office

Sadie Sink in MAISON MARGIELA FALL 2026

Credits: Getty Images

Monica Barbaro in LEIN

Credits: Getty Images

Benedetta Porcaroli in una blusa bianca, shorts in pelle rossa e slingback bianche

Credits: Getty Images