Dalla passione per la storia dell'arte al successo sui social: ecco tutto quello che c'è da sapere su Alexandra Saint Mleux

Da qualche giorno il suo nome è ovunque. Dopo la notizia della gravidanza, confermata dalle immagini che la ritraggono con il pancione nel paddock del Gran Premio d'Ungheria, i riflettori si sono accesi ancora una volta su Alexandra Saint Mleux, la donna che da tre anni condivide la vita del pilota Ferrari Charles Leclerc e che, all'inizio del 2026, è diventata sua moglie con una cerimonia privata celebrata a Monaco.

Negli ultimi anni è diventata uno dei volti più riconoscibili del paddock di Formula 1, ma ridurla semplicemente alla "moglie di Leclerc" sarebbe limitante.

Appassionata di arte, influencer, imprenditrice digitale e icona di stile, Alexandra Saint Mleux ha costruito un'identità tutta sua, conquistando milioni di follower grazie a un mix di eleganza discreta, cultura e autenticità.

Ecco le curiosità più interessanti da conoscere sul suo conto.

Alexandra Saint Mleux: le curiosità da sapere sulla moglie di Charles Leclerc

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È nata in Francia, ma ha un'anima internazionale

Alexandra Saint Mleux è nata il 9 giugno 2001 a Calais, nel nord della Francia. Le sue origini, però, sono molto più sfaccettate: la famiglia ha radici anche messicane, un legame che Alexandra ha sempre raccontato con orgoglio e che emerge spesso nei suoi progetti personali e filantropici.

Cresciuta tra culture diverse, parla più lingue e ha sempre mostrato una forte curiosità per il mondo, un aspetto che oggi si riflette anche nei suoi viaggi e nei contenuti condivisi sui social.

Ha studiato storia dell'arte in una delle scuole più prestigiose di Francia

Chi pensa che il suo successo sia nato esclusivamente su Instagram si sbaglia. Alexandra ha studiato Storia dell'Arte all'École du Louvre, una delle istituzioni più prestigiose d'Europa nel settore, specializzandosi nell'arte del Novecento e approfondendo artisti come Pablo Picasso, Henri Matisse, Andy Warhol e Georgia O'Keeffe.

Prima di diventare un volto noto del paddock aveva anche lavorato in ambito artistico a Monaco, un interesse che continua a coltivare attraverso un secondo profilo Instagram interamente dedicato all'arte.

La storia d'amore con Charles Leclerc è iniziata lontano dai riflettori

Le prime indiscrezioni sulla relazione risalgono alla primavera del 2023, ma la coppia ha scelto fin da subito un profilo molto riservato. La loro prima apparizione pubblica è arrivata durante il torneo di Wimbledon, nell'estate dello stesso anno, quando sono stati fotografati insieme sugli spalti. Da quel momento Alexandra è diventata una presenza fissa accanto al pilota Ferrari, accompagnandolo nei weekend di gara senza mai trasformare la relazione in uno spettacolo mediatico.

Dopo il fidanzamento annunciato nel novembre 2025, i due si sono sposati il 28 febbraio 2026 con una cerimonia civile molto intima a Monaco, alla presenza dei familiari più stretti.

Oggi aspetta il primo figlio con Charles Leclerc

L'ultima grande novità riguarda proprio la loro famiglia. Dopo il matrimonio celebrato all'inizio del 2026, Alexandra e Charles aspettano il loro primo figlio. La gravidanza è diventata evidente nei giorni scorsi durante il Gran Premio d'Ungheria, dove Alexandra è apparsa con il pancione, alimentando le congratulazioni di tifosi e addetti ai lavori.

La coppia continua comunque a mantenere la massima riservatezza: né Leclerc né Alexandra Saint Mleux hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sul futuro bebé, coerentemente con uno stile che li ha sempre contraddistinti.

Ha una passione speciale per Leo, il suo bassotto diventato una star

Chi segue Alexandra e Charles sui social conosce bene anche Leo, il loro bassotto a pelo lungo. Il cane compare spesso nelle fotografie della coppia, durante i weekend di gara e nei momenti di vita quotidiana, tanto da essere diventato un piccolo beniamino dei tifosi Ferrari.

Non è raro che sia proprio Leo a rubare la scena nei post condivisi dai due, contribuendo all'immagine spontanea e familiare della coppia.

Non vuole essere definita soltanto "la moglie di Leclerc"

Se c'è un aspetto che emerge osservando il percorso di Alexandra è la volontà di costruire una propria identità professionale. Quando, nei mesi scorsi, un utente sui social le ha scritto che sarebbe stata "nulla senza Charles", ha risposto con grande eleganza, ricordando che il valore di una persona non dipende dalla notorietà del partner ma da come sceglie di vivere e trattare gli altri.

Una risposta che è stata molto apprezzata dai suoi follower e che racconta bene il suo modo di affrontare la popolarità: con discrezione, ma senza rinunciare a far sentire la propria voce.