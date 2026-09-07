Quando Gmail vi segnala spazio quasi esaurito e le nuove mail iniziano a rimbalzare, la tentazione è pagare più GB. Prima di tirar fuori la carta, però, provate questi passaggi gratis.

Per ogni Account Google avete a disposizione 15 GB gratuiti condivisi tra Gmail, Google Drive e Google Foto. Non sono quindi solo le mail a riempire tutto, ma l’effetto finale lo vedete proprio nella casella di posta: invio e ricezione bloccati, allegati che non partono, backup che saltano.

Le guide di supporto di Google ricordano anche un dettaglio poco noto: se rimanete oltre la quota per circa due anni, l’azienda può iniziare a cancellare contenuti da Gmail, Drive e Foto. Tradotto: meglio intervenire subito, e farlo nel modo giusto, senza buttare via tempo né soldi.





Perché Gmail risulta piena (e cosa non funziona davvero)

Prima di passare alla “pulizia di primavera”, serve un minimo di contesto. Lo spazio è unico per tutto l’Account Google: una presentazione enorme in Drive o un backup infinito di foto sul cloud possono “rubare” i GB che servirebbero alle mail di lavoro.

Quando la barra della quota è rossa, Google blocca l’invio e, a breve, anche la ricezione dei messaggi. Non potete caricare file su Drive né salvare nuove foto. Finché non scendete sotto il limite, la vita digitale resta in stand-by.

Un falso mito molto diffuso: archiviare le mail non libera spazio. L’archivio di Gmail è solo un’altra vista della stessa posta: se un messaggio con allegato da 20 MB viene archiviato, quei 20 MB restano lì. Per recuperare davvero spazio dovete eliminare le conversazioni e poi svuotare il Cestino.

Altro dettaglio importante, confermato dalla documentazione di Gmail: i messaggi in Cestino e Spam continuano a occupare spazio fino alla cancellazione definitiva, che avviene dopo circa 30 giorni. Se volete respirare subito, lo svuotamento manuale è obbligatorio.





Kit di emergenza in 5 mosse (senza spendere un euro)

1) Capire chi sta occupando spazio

Dalla pagina di gestione dello spazio di archiviazione (raggiungibile dalle impostazioni o da Google One) vedete il grafico con la suddivisione tra Gmail, Drive e Foto. In 30 secondi capite se il problema sono davvero le mail o magari vecchi backup di smartphone dimenticati.

2) Svuotare Cestino e Spam di Gmail

Da desktop aprite la sezione Spam, cliccate su «Elimina tutti i messaggi di spam ora». Poi andate in Cestino e scegliete «Svuota Cestino». Sono due tap semplici, ma spesso liberano centinaia di MB, se non interi GB.

3) Cancellare in blocco promozioni e social

Le schede Promozioni e Social sono perfette per una pulizia aggressiva. Entrate nella scheda, spuntate la casella in alto per selezionare le conversazioni visibili e cliccate sulla frase che appare «Seleziona tutte le conversazioni che corrispondono a questa ricerca». Poi cestino, senza pietà. Newsletter e notifiche continueranno però ad arrivare se non vi disiscrivete: fra poco ci torniamo.

4) Dare la caccia agli allegati pesanti

Qui entra in gioco uno dei punti di forza di Gmail: gli operatori di ricerca. Nella barra in alto scrivete:

- `has:attachment larger:20M` per scovare i file davvero enormi

- `filename:.pdf larger:5M` per i PDF pesanti

Potete aprire le conversazioni importanti, scaricare gli allegati sul computer o su un altro cloud e poi eliminare la mail. Per allegati meno estremi potete usare, per esempio, `has:attachment larger:10M`.

5) Controllare i Cestini di Drive e Foto

Se dalla pagina di riepilogo vedete che è Google Drive o Google Foto a occupare quasi tutto, aprite i rispettivi Cestini e svuotateli. Anche lì i file eliminati continuano a pesare fino alla cancellazione definitiva. Diverse guide tecniche segnalano che il contatore totale può impiegare fino a 48-72 ore per aggiornarsi dopo una maxi-pulizia: niente panico se non vedete subito il numero scendere.





Pulizia avanzata, backup e prevenzione: le mosse “furbe”

Una volta sbloccata l’emergenza, potete usare alcune ricerche “intelligenti” per rifinire il lavoro:

- Allegati vecchi e voluminosi: `older_than:2y has:attachment larger:10M`

- Promozioni storiche: `category:promotions older_than:1y`

- Mittenti specifici che vi intasano: `from:[email protected] has:attachment larger:5M`

Ogni volta che cancellate gruppi di mail, ricordatevi il passaggio finale: svuotare il Cestino per recuperare davvero i GB.

Se usate Gmail anche per lavoro o per documenti delicati, prima della grande cancellazione potete fare un backup con Google Takeout. Nello strumento di esportazione dati selezionate solo Gmail e scaricate l’archivio in formato MBOX da conservare su disco esterno o su un altro cloud. È il modo più semplice, e ufficiale, per dormire tranquilli.

Poi c’è il capitolo “prevenzione”. La funzione Gestisci iscrizioni, nel menu di Gmail sotto «Altro», mostra le newsletter attive e vi permette di disattivare in serie quelle che non leggete mai. Nei singoli messaggi potete usare il link «Annulla iscrizione» vicino al mittente: pochi minuti oggi vi evitano migliaia di mail inutili domani.

Due abitudini salva-spazio: impostare un promemoria mensile per svuotare Cestino e Spam e cancellare le promozioni più vecchie di un anno con una ricerca veloce. E, quando inviate file pesanti, valutare di usare un link di Google Drive invece di allegarli ogni volta. Se, dopo tutto questo, i 15 GB vi stanno ancora stretti, allora ha senso considerare un abbonamento Google One. Ma almeno saprete di aver spremuto fino all’ultimo gigabyte gratuito.