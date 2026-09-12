Il suo pontile è il luogo simbolo della Mostra del Cinema di Venezia da quasi un secolo: vi portiamo dentro l'Hotel Excelsior, grande icona del Lido, per raccontarvelo da vicino in tutte le sue bellezze



C'è un'immagine precisa che si viene a creare nella mente quando si pensa alla Mostra del Cinema di Venezia: quella del pontile dell'Hotel Excelsior. Circondato dalle tipiche paline veneziane a righe, non è un attracco qualunque, ma l'inconfondibile approdo per taxi acquei che durante la kermesse cinematografica accompagnano al Lido, in una danza continua, alcuni dei volti più famosi a livello internazionale. Lo fa da più di ottant'anni, scandendo con modi eleganti una quotidianità fatta di flash, proiezioni, conferenze stampa e red carpet.

Da sinistra: Il pontile dell'Hotel Excelsior - L'arrivo di Irina Shayk durante l'edizione 2026 della Mostra del Cinema.

Credits: Courtesy of Iconic Hotels Resort

Una cornice unica nel suo genere che, in realtà, non è lì per fare da sfondo ma per interpretare, insieme alle celebrities che accoglie, un ruolo da vero protagonista. L'Excelsior, con la sua imponente struttura inaugurata nel 1908, è colonna portante di questa manifestazione annuale e di tutti gli eventi che ruotano attorno a essa, e come tale ha un grande bagaglio storico che vale la pena aprire. Oltre il pontile ci sono aneddoti e angoli speciali da scoprire, motivo per cui vogliamo portarvi all'interno di questo luogo in cui si respira un'atmosfera unica nel suo genere.

Un cortile interno dell'Hotel Excelsior.

Credits: Courtesy of Iconic Hotels Resort



Un po' di storia

Capolavoro dell'architettura veneziana di inizio ventesimo secolo, l'Hotel Excelsior ha aperto i battenti nel 1908 diventando subito un luogo riconoscibile e unico. Complice il suo stile moresco, che ancora oggi gli conferisce un'alluce romantica e tenace, si è da subito distinto come destinazione di lusso affacciata sul mare Adriatico. Grazia al servizio taxi che ancora oggi collega l'Hotel a Piazza San Marco, Excelsior è diventato un angolo di relax lontano dal brulicare della città.

Una vista dell'Hotel Excelsior negli anni Cinquanta.

Credits: Getty Images

La prima Mostra del Cinema? Sulla terrazza affacciata sul mare

Siamo abituati ad assistere alla Mostra del Cinema in diverse strutture sul territorio del Lido, ma la prima a ospitare questo evento fu proprio l'Hotel Excelsior. Per primo, nel 1932, mise il proprio giardino e la grande terrazza vista mare a disposizione di proiezioni e incontri tra attori e registi da tutto il mondo guadagnandosi un posto in prima fila e gettando le basi per un legame, quello con il mondo della cinematografia, destinato a diventare indissolubile.

Il corridoio interno decorato con gli scatti di attori, registi e ospiti illustri che hanno visitato l'Hotel.

Credits: Courtesy of Iconic Hotels Resort



Oggi come ieri l'Excelsior è l'approdo di tutti i volti del cinema che ruotano intorno alle edizioni della Mostra. Li vediamo attraccare quotidianamente sul pontile, per poi percorrere il lungo corridoio costellato di immagini storiche e farsi strada verso il red carpet o le conferenze in programma.



Da sinistra: Monica Vitti ritratta all'Hotel Excelsior di Venezia nel 1964 - Penelope Cruz e Javier Bardem arrivano sul molo dell'Hotel durante l'edizione 2026 della Mostra del Cinema di Venezia.

Courtesy: Iconic Hotels Resort





Tra antico e nuovo

L'incontro tra passato e presente è sempre stato un elemento magico dentro le mura di Excelsior: il suo stile così fortemente connotato è stato in grado di rinnovarsi, di conservare il fascino di un tempo ma di evolversi seguendo le spinte della contemporaneità. Oltre al restyling della lobby e del caffè che accoglie i visitatori all'ingresso, in previsione della stagione 2026 sono state rinnovate oltre 130 stanze su 196, incluse ampie e luminose suite dotate di tutti i comfort.

Le stanze dell'Hotel dopo il rinnovo.

Credits: Courtesy of Iconic Hotels Resort

Credits: Courtesy of Iconic Hotels Resort

Gli interni delle stanze si ispirano ai colori e ai ritmi della costa veneziana e si tingono di blu mare, verde salvia e il rosa corallo, con finiture che si ispirano alle storiche cabine che decorano la spiaggia ed elementi architettonici, come gli archi, che richiamando le forme storiche del palazzo.

Credits: Courtesy of Iconic Hotels Resort

Angoli speciali da vivere

Il bello di questo grande gioiello del Lido non è solo svegliarsi avvolti tra tonalità pastello e citazioni d'altri tempi: l'Hotel offre molte angoli speciali da scoprire. Il ristorante sulla terrazza, l'Elimar Restaurant e l'affascinante Blue Bar, con il suo bancone realizzato in vetro di Murano, sono luoghi perfetti per regalarsi un momento speciale a due passi dal mare.

L'ampio e luminoso caffè che accoglie gli ospiti all'ingresso.

Credits: Courtesy of Iconic Hotels Resort

Una vista del Blue Bar.

Credits: Courtesy of Iconic Hotels Resort



Unica nel suo genere, la Sala Stucchi offre un panorama da togliere il fiato: con i suoi soffitti a volta in stile barocco e le ampie vetrate affacciate sul mare, è da sempre luogo di cerimonie ed eventi legati al Festival. In oltre 80 anni ha ospitato volti che hanno fatto la storia del cinema, oltre a comparire nella celebre pellicola di Sergio Leone C’era una volta in America.

Da sinistra: una vista della Sala Stucchi - la scalinata che collega l'hotel alla spiaggia.

Credits: Courtesy of Iconic Hotels Resort



La spiaggia più elegante dell'Adriatico

E proprio sul mare l'Hotel Excelsior brilla per eccellenza: la grande spiaggia privata presenta 300 cabanas storiche che aggiungono un tocco di fascino inconfondibile. Qui avviene il tradizionale bagno della "madrina"-conduttrice del Festival: una passeggiata dalla scalinata fino alla riva, sotto il flash dei fotografi, che funge da apertura ufficiale della Mostra. Attorno a essa si trovano la piscina, il tennis club, la palestra, oltre a una Sport Academy che offre agli ospiti lezioni di SUP, yoga e altre discipline, tenute da sportivi riconosciuti e campioni olimpionici.

Una veduta della spiaggia e, sotto, una della piscina situata accanto alla terrazza dell'Hotel.

Credits: Courtesy of Iconic Hotels Resort

Aperto da aprile a ottobre, l'Hotel Excelsior è la destinazione perfetta per gli amanti del cinema e delle sua lunga storia, fatta di glam e di rivoluzioni. Una storia che si respira in ogni angolo e che, anno dopo anno, si arricchisce di un nuovo e autentico capitolo.