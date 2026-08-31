Il tamarillo è un frutto delle Ande conosciuto come pomodoro d’albero. Ecco che sapore ha, come si mangia, come usarlo nelle ricette dolci e salate e come conservarlo.

Il tamarillo, o «pomodoro d’albero», arriva dalle Ande e sempre più spesso sbuca tra la frutta esotica di negozi e supermercati. Lo vedete rosso, ovale, lucido, identico a un piccolo pomodoro… finché non lo assaggiate.

Questo articolo è per chi l’ha visto almeno una volta e si è chiesto: tamarillo, che sapore ha e come si mangia davvero, senza improvvisare? Risposta breve: è un frutto a metà tra orto e tropici, che può rivoluzionare insalate, colazioni e dessert.

Cos’è il tamarillo e perché lo chiamano pomodoro d’albero

Il tamarillo è il frutto di Solanum betaceum, una solanacea come pomodoro, patata e melanzana. La pianta è un arbusto perenne a crescita rapida, che in climi miti arriva a diversi metri di altezza e porta i frutti in piccoli grappoli.

Il frutto è ovale, di dimensioni simili a un grosso uovo, con buccia liscia e sottile. Può essere rosso scuro, arancione o giallo dorato. All’interno ha una polpa succosa, divisa in cavità piene di semi commestibili immersi in una parte gelatinosa. Lo chiamano «pomodoro d’albero» perché gli assomiglia molto nell’aspetto, ma il sapore è un’altra storia.

Che sapore ha il tamarillo

Provando a descriverlo, si tirano spesso in ballo pomodoro, kiwi, limone e frutto della passione. Immaginate una base dolce, una forte acidità fresca e una leggera nota vegetale. Nelle varietà rosse il richiamo al pomodoro e al ribes è più evidente, in quelle gialle emergono aromi più tropicali.

La parte gelatinosa che circonda i semi è la più intensa e piacevolmente acidula. La polpa più vicina alla buccia può risultare più amara e tannica. Il grado di maturazione cambia molto l’esperienza: un frutto acerbo è decisamente acido e un po’ aggressivo, uno ben maturo diventa più morbido, rotondo e dolce.

Il colore è un ottimo indizio anche sul gusto: i tamarilli rossi e violacei sono generalmente più acidi, perfetti per salse e abbinamenti salati; quelli arancioni hanno un equilibrio dolce-acido molto versatile; i gialli sono i più delicati, ideali da mangiare al naturale. Alcune cultivar, come la Ruby Red, sono note per il carattere deciso, altre, come la Rothamer, risultano più dolci.

Come si mangia il pomodoro d’albero

Il metodo base è semplicissimo: lavate il frutto, tagliatelo a metà nel senso della lunghezza e prelevate la polpa con un cucchiaino. Semi compresi, che sono perfettamente commestibili e contribuiscono al sapore.

La buccia invece di solito non si mangia: è coriacea e amarognola. Se vi serve il frutto intero sbucciato, trattatelo come un pomodoro: incidete una croce sulla base, immergetelo per circa un minuto in acqua bollente, poi trasferitelo in acqua e ghiaccio. Dopo lo shock termico la pelle si solleva quasi da sola. Evitate di usare foglie e piccioli in cucina, perché non sono destinati al consumo alimentare.

Idee veloci in cucina, tra dolce e salato

Per la colazione potete addolcire la polpa di tamarillo con un po’ di miele o zucchero di canna e servirla con yogurt, porridge o muesli. A pezzetti sta benissimo nelle macedonie insieme a frutti più dolci come banana, mango, mela o pera, che ne bilanciano l’acidità. Frullato entra senza problemi in succhi e smoothie, meglio se abbinato a ingredienti morbidi come banana o latte vegetale.

Sul fronte dessert, il tamarillo cotto con zucchero e succo di limone diventa la base ideale per confetture, gelatine e composte. La polpa impreziosisce crostate e crumble, ma è anche un topping scenografico per panna cotta, cheesecake, gelati e dolci al cioccolato bianco, il cui gusto burroso smorza l’acidità del frutto.

La sua anima “vegetale” lo rende perfetto anche in piatti salati. Nelle insalate funziona con avocado, cetriolo, cipolla rossa, frutta secca e formaggi sapidi come feta, caprino o erborinati. Versione italiana: tamarillo a spicchi con mozzarella o burrata, radicchio, olio extravergine e qualche goccia di aceto balsamico.Frullando e filtrando la polpa ottenete una salsa fresca per pesce, carne bianca o verdure grigliate. Con cipolla, aceto e spezie diventa un chutney speziato. Al posto del pomodoro potete usarlo in una salsa cruda con lime, coriandolo e peperoncino, perfetta con tacos casalinghi ma anche con una semplice focaccia.

Come sceglierlo, conservarlo e cosa contiene

Al momento dell’acquisto cercate frutti con colore vivo e uniforme, buccia tesa, senza ammaccature, muffe o macchie scure. Al tatto devono cedere appena sotto le dita: troppo duri sono acerbi, troppo molli ormai oltre il punto ideale. In mano devono sembrarvi “pesanti” rispetto alle dimensioni, segno di polpa ricca di succo.

Se li comprate ancora sodi, lasciateli maturare a temperatura ambiente, lontano dal sole diretto. Quando diventano leggermente cedevoli trasferiteli in frigorifero e consumateli in pochi giorni. La polpa si conserva per breve tempo in un contenitore chiuso, oppure si può congelare, intera o frullata, per future salse, smoothie e composte.

Dal punto di vista nutrizionale il tamarillo apporta acqua, fibre, vitamina C, vitamina A ed E, oltre a minerali come potassio, calcio, magnesio e fosforo e a composti antiossidanti (carotenoidi, antociani, polifenoli). Secondo gli esperti di nutrizione e le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, variare i colori di frutta e verdura è uno dei modi migliori per arricchire la dieta: il tamarillo è semplicemente un’ottima opzione in più, non un rimedio miracoloso.

Si può coltivare il tamarillo in Italia

Il pomodoro d’albero è originario delle regioni andine e ama i climi subtropicali, con temperature miti e buona luminosità. In Italia può essere coltivato in piena terra soprattutto nelle zone costiere, nelle isole e al Sud, dove il rischio di gelate è minimo.

Nelle regioni settentrionali è più prudente tenerlo in vaso, così da spostarlo al riparo durante l’inverno. Gradisce terreni fertili e ben drenati e soffre i ristagni d’acqua, oltre ad avere rami piuttosto fragili da proteggere dal vento forte. Se avete un terrazzo luminoso e un po’ di pazienza, potrebbe diventare il vostro angolo andino personale.