Il ritorno di Harry e Meghan con i figli, Archie e Lilibet, potrebbe aprire un nuovo capitolo nei rapporti con la royal family: ecco gli scenari possibili

Per anni, la distanza tra Harry e Meghan e il resto della famiglia reale britannica si è potuta misurare anche in chilometri. Da una parte Montecito, la California e la nuova vita costruita dopo l'addio agli impegni reali; dall'altra Londra, Buckingham Palace e una famiglia con cui i rapporti sono diventati sempre più complicati.

Ora, però, quella distanza si è improvvisamente accorciata.

Il duca e la duchessa di Sussex sono infatti ufficialmente tornati nel Regno Unito insieme ai figli Archie, 7 anni, e Lilibet, 5; arrivando nei giorni scorsi all'aeroporto di Birmingham con un volo privato.

E questa volta non si tratterebbe di una delle brevi visite a cui Harry ci aveva abituati negli ultimi anni: i bambini sono stati iscritti a scuola nel Regno Unito per quello che viene definito un soggiorno «prolungato»; e persino i cani della famiglia hanno attraversato l'Atlantico (non le galline, rimaste invece in California).

Inevitabile, quindi, chiedersi cosa significhi davvero questo loro ritorno a Londra. È soltanto una parentesi britannica oppure l'inizio di un nuovo capitolo per i Sussex? E, soprattutto, la loro presenza potrebbe finalmente cambiare qualcosa nei rapporti con la royal family?

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Perché Harry e Meghan hanno deciso di tornare proprio adesso

Il ritorno arriva in un momento particolarmente interessante per entrambi. Harry ha mantenuto negli anni un legame molto più forte con il Regno Unito di quanto la sua vita californiana potesse far pensare e, secondo gli esperti avrebbe desiderato da tempo una vita più tranquilla e meno legata alle dinamiche di Hollywood.

C'è poi una ragione molto concreta: gli Invictus Games torneranno nel Regno Unito nel 2027, proprio a Birmingham. Il progetto rimane una delle attività più importanti per il principe e trascorrere più tempo nel Paese gli permetterebbe di seguirne da vicino la preparazione.

Per Meghan Markle, invece, il futuro potrebbe continuare a passare anche dall'intrattenimento. Nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni su un possibile coinvolgimento nella terza stagione della serie Netflix The Gentlemen, anche se al momento non esiste alcuna conferma ufficiale.

Ma forse la scelta più significativa riguarda Archie e Lilibet. Secondo le indiscrezioni, infatti, Harry e Meghan vorrebbero che i bambini sviluppassero una maggiore consapevolezza delle proprie origini britanniche e del legame con la famiglia reale. L'iscrizione a una scuola britannica rende questa intenzione decisamente più concreta rispetto alle visite occasionali degli anni passati.

Il ritorno a Londra significa anche una riconciliazione con la royal family?

È questa, naturalmente, la domanda più difficile a cui rispondere.

La presenza fisica del principe Harry nel Regno Unito rende inevitabilmente più complicato mantenere quella distanza che negli ultimi anni ha caratterizzato soprattutto il rapporto con William. Le tensioni tra i due fratelli non sono certo scomparse con un volo transatlantico e, al momento, non ci sono elementi per parlare di una riconciliazione già avvenuta.

Secondo l'analisi degli esperti, però, proprio il ritorno stabile (o quantomeno prolungato) di Harry potrebbe modificare gli equilibri.

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Il principe William non potrà più gestire il rapporto con il fratello come quando quest'ultimo viveva a migliaia di chilometri di distanza. E con il tempo potrebbe prevalere anche una valutazione istituzionale: trovare una forma di convivenza potrebbe essere nell'interesse della monarchia, oltre che della famiglia.

Questo non significa necessariamente rivedere Harry e Meghan sul balcone di Buckingham Palace o assistere a un ritorno ufficiale come working royals. Anzi, una simile eventualità appare per ora tutt'altro che scontata. Più realistico potrebbe essere immaginare una nuova normalità, nella quale i Sussex continuino a portare avanti autonomamente i propri progetti ma tornino gradualmente a partecipare ad alcuni momenti familiari.

Un primo banco di prova potrebbe arrivare già a Natale: la domanda è se la famiglia sarà invitata a Sandringham e, soprattutto, se deciderà di partecipare alla tradizionale passeggiata verso la chiesa insieme agli altri Windsor.

Quello di Harry e Meghan è un vero addio alla loro vita in California?

Per il momento, il trasferimento definitivo in Regno Unito non è stato annunciato. La casa di Montecito rimane la base americana della famiglia e non ci sono conferme che i Sussex intendano venderla. Anche la durata esatta del soggiorno britannico resta da capire.

Ed è forse proprio questa ambiguità a rendere il ritorno così interessante. Quando lasciarono gli incarichi reali nel 2020, Harry e Meghan avevano inizialmente immaginato una formula che permettesse loro di vivere tra due mondi, mantenendo una certa indipendenza pur continuando a svolgere alcune attività legate alla monarchia. Quella soluzione non venne accettata dalla regina Elisabetta II. Oggi, sei anni dopo, la situazione è completamente diversa, ma il risultato potrebbe paradossalmente assomigliare almeno in parte a quella vita divisa tra dimensione pubblica e privata che avevano immaginato allora.

Resta però da capire quanto spazio avrà il Regno Unito nel futuro di Archie e Lilibet e se il ritorno dei bambini potrà contribuire a ricostruire alcuni rapporti familiari.

Per ora, quindi, una cosa soltanto è certa: il principe Harry e Meghan Markle, con i loro figli, sono di nuovo nel Regno Unito.

Capire se siano tornati semplicemente per restarci qualche mese oppure per riscrivere, almeno in parte, il loro rapporto con i Windsor sarà probabilmente una delle storie reali più interessanti dei prossimi mesi.