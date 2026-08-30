Morbide, leggere e ricche di proteine, le polpette di zucchine e ricotta sono un secondo piatto semplice da preparare al forno o in friggitrice ad aria. Ecco ingredienti, cottura e abbinamenti per una cena saziante ma leggera.

Una porzione di polpette di zucchine e ricotta light da 160-170 grammi porta circa 130-140 kcal, 10 grammi di proteine, 13 di carboidrati e circa 5 di grassi, per lo più insaturi. Tradotto: un piatto intero di polpette che non manda in crisi la dieta, anzi vi aiuta a restare sazie più a lungo.

Sono morbide, proteiche, si preparano in poco tempo e si cuociono in forno o in friggitrice ad aria con quasi zero olio. Perfette quando rientrate tardi, avete voglia di “comfort food” ma volete tenere la linea sotto controllo.

Perché le polpette di zucchine e ricotta light aiutano davvero la linea

Queste polpette giocano su un trucco semplice: tanto volume nel piatto, poche calorie per boccone. Le zucchine hanno una densità calorica bassissima, sono quasi tutta acqua e fibre. Riempiono senza appesantire.

La ricotta light aggiunge la quota proteica, fondamentale in una dieta ipocalorica per mantenere il senso di sazietà e proteggere la massa muscolare. Con circa 10 grammi di proteine a porzione, le polpette diventano un secondo piatto completo se le abbinate a un contorno di verdure e a una porzione di carboidrati integrali.

Potete usarle come piatto unico con una grande insalata ricca e una fetta di pane integrale, oppure come alternativa leggera a carne rossa e insaccati durante la settimana. La consistenza morbida le rende adatte anche a chi fatica a masticare piatti più fibrosi.

Zucchine, ricotta e pochi altri ingredienti: cosa c’è dentro

Le zucchine portano acqua, un po’ di fibre, potassio e piccole quantità di vitamina C e carotenoidi. Inserirle in forma di polpetta è un modo pratico per farle mangiare anche a chi non le ama crude o al vapore, bambini compresi.

La ricotta a ridotto contenuto di grassi, soprattutto vaccina, offre proteine ad alto valore biologico e calcio, con molti meno grassi saturi rispetto ai formaggi stagionati. Le Linee guida per una sana alimentazione del CREA ricordano di aumentare le verdure e limitare i grassi animali: questa combinazione va esattamente in quella direzione.

Nell’impasto entra poi una piccola quota di pangrattato, che dà struttura, e un cucchiaio o due di formaggio grattugiato, per il sapore e un extra di proteine e calcio. In versione light le quantità restano moderate, così da contenere calorie, grassi e soprattutto sodio. Volendo potete scegliere pangrattato integrale o certificato senza glutine, se necessario.

Come preparare l’impasto morbido e leggero in pochi minuti

Il segreto è togliere acqua, non aggiungere grassi. Scegliete una ricotta light ben scolata dal siero e lasciatela sgocciolare in un colino. Le zucchine vanno prima cotte velocemente in padella antiaderente, al vapore o in friggitrice ad aria, poi strizzate o lasciate scolare, finché non risultano asciutte.

A questo punto si mescolano zucchine tritate, ricotta, poco pangrattato, formaggio grattugiato, sale con moderazione e tante erbe aromatiche: prezzemolo, basilico, menta, pepe, paprika dolce, aglio in polvere. Le spezie permettono di dare carattere alle polpette senza dover esagerare con olio o formaggio.

L’uovo è facoltativo: in molte versioni la struttura è garantita da ricotta e pangrattato, ed è sufficiente. Se l’impasto tende a sbriciolarsi potete aggiungerne uno, oppure solo un albume, che aumenta le proteine senza incidere troppo sulle calorie.

Cotture light: forno e friggitrice ad aria

Per mantenere le polpette davvero leggere è meglio evitare la frittura tradizionale in olio profondo. La friggitrice ad ariaè l’alleata ideale: basta spennellare leggermente le polpette con un velo d’olio o usare uno spray, cuocerle a temperatura medio-alta per circa 10-15 minuti, girandole a metà. Il cestello non va riempito troppo, così l’aria circola e la doratura resta uniforme.

In forno tradizionale potete disporre le polpette su carta da forno, con un filo sottilissimo d’olio, e cuocerle a temperatura moderata, girandole una volta. È la soluzione migliore se cucinate per molte persone o volete fare scorta. Anche una semplice padella antiaderente, con pochissimo olio, funziona, ma richiede un po’ più di attenzione per evitare di bruciare la superficie.

Abbinamenti furbi, porzioni giuste e attenzioni speciali

Per restare in ottica “linea” la chiave è la composizione del pasto. Come secondo piatto, una porzione di polpette (circa 160-170 grammi) può essere accompagnata da un grande piatto di verdure crude o cotte e da 40-50 grammi di pane integrale. Come piatto unico, funziona bene l’abbinamento con cereali integrali in chicco, come farro o orzo, e un’insalata con semi o legumi.

Esistono però alcune attenzioni. La presenza di ricotta e formaggio grattugiato rende le polpette inadatte a chi è allergico alle proteine del latte; chi è solo intollerante al lattosio può valutare versioni con latticini delattosati, sempre dopo averne parlato con il proprio medico o nutrizionista. Il pangrattato tradizionale contiene glutine: per celiachia o sensibilità al glutine serve un prodotto certificato senza glutine e va evitata la contaminazione.

Chi ha ipertensione o deve seguire un’alimentazione iposodica dovrebbe ridurre il sale aggiunto e dosare con attenzione il formaggio, che contribuisce al carico di sodio. In questi casi le erbe aromatiche diventano ancora più preziose.

Ultimo plus, la praticità: le polpette di zucchine e ricotta si conservano in frigorifero, in contenitore chiuso, per 2-3 giorni e si possono congelare sia crude sia già cotte. Prepararle in anticipo nel weekend significa avere sempre un salvacena leggero e proteico pronto da infornare, anche nelle giornate in cui il tempo per cucinare è un miraggio.