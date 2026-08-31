I rotolini di petto di pollo in friggitrice ad aria sono un secondo piatto semplice, leggero e ricco di gusto. Croccanti fuori, filanti dentro e con pochissimo olio, si preparano in pochi minuti e sono perfetti per una cena sfiziosa senza rinunciare alla leggerezza.

Petto di pollo in padella, asciutto e triste, servito per l’ennesima volta a cena: scena fin troppo familiare. Eppure con gli stessi ingredienti potete portare in tavola qualcosa di completamente diverso, molto più scenografico e decisamente più goloso.

I rotolini di pollo farciti in friggitrice ad aria sono croccanti fuori, morbidi e filanti dentro, ma restano sorprendentemente leggeri. Pochissimo olio, cottura veloce, niente odore di fritto in casa: un secondo piatto furbo che funziona sia per la cena in famiglia sia quando avete amici a tavola.

Perché amerete questi rotolini di pollo in friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria lavora come un forno ventilato super efficiente: avvolge i rotolini di pollo in un flusso di aria calda e li rende dorati e croccanti usando solo una spruzzata di olio. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, ridurre le fritture tradizionali e preferire metodi con meno grassi aggiunti aiuta a contenere le calorie senza rinunciare al gusto. Qui il concetto è proprio questo.

Ogni boccone ha tre consistenze: la panatura che scrocchia, la carne tenera e il cuore filante di formaggio. Il tutto con un apporto calorico che, a seconda del tipo di formaggio e di panatura, si aggira intorno alle 350-450 calorie a porzione. Ottimo compromesso per chi vuole togliersi la voglia di “fritto” senza sensi di colpa.

Ingredienti e varianti dei rotolini di pollo farciti (4 persone)

Per ottenere rotolini regolari servono fette di carne sottili e uniformi. La versione base prevede:

Per i rotolini:

4 fette di petto di pollo sottili, circa 150 g l’una

sottili, circa 150 g l’una 4 fette di prosciutto cotto di buona qualità

di buona qualità 80-100 g di formaggio a pasta filata ( scamorza , provola , mozzarella per pizza)

a pasta filata ( , , per pizza) sale fino

pepe nero macinato al momento

Per la panatura:

80 g di farina 00

2 uova medie

100 g di pangrattato

olio extravergine d’oliva spray

Per profumare:

prezzemolo o timo tritati da unire al pangrattato

se vi piace, una foglia di salvia o qualche spinacio sbollentato dentro al rotolino Varianti interessanti: carne: potete usare cosce di pollo disossate e aperte a libro, più saporite e succose, regolando leggermente i tempi di cottura; salumi: al posto del prosciutto cotto , speck o pancetta coppata per un gusto più deciso; panatura light: solo pangrattato (magari integrale) mescolato con poco parmigiano, facendolo aderire al pollo leggermente umido, senza passare in farina e uovo.



Come preparare i rotolini di pollo in friggitrice ad aria, passo passo

1. Preparare le fette di pollo

Appoggiate ogni fetta tra due fogli di carta forno e battete delicatamente con il batticarne. L’obiettivo è arrivare a uno spessore uniforme di circa mezzo centimetro. Condite con un pizzico di sale e pepe su entrambi i lati.

2. Farcire e arrotolare

Stendete su ogni fetta una fetta di prosciutto cotto, lasciando libero un piccolo bordo. Aggiungete qualche listarella di formaggio, senza esagerare per evitare fuoriuscite. Ripiegate per un centimetro i lati corti verso l’interno e arrotolate dal lato lungo, stringendo bene per ottenere un cilindro compatto. Fissate con uno o due stuzzicadenti.

3. Panare i rotolini

Preparate tre piatti: uno con la farina, uno con le uova sbattute leggermente salate, uno con il pangrattato (aromatizzato con le erbe, se vi piacciono). Passate ogni rotolino prima nella farina, poi nell’uovo, infine nel pangrattato, pressando con le mani perché aderisca bene. Nella versione più leggera, saltate farina e uova e impanate solo con pangrattato.

4. Settaggi della friggitrice ad aria

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 180°C per circa 5 minuti. Questo piccolo passaggio fa davvero la differenza sulla croccantezza. Sistemate i rotolini nel cestello, senza sovrapporli e lasciando un po’ di spazio tra l’uno e l’altro per permettere all’aria di circolare. Spruzzate la superficie con poco olio extravergine d’oliva spray.

Cuocete a 180°C per 15-25 minuti. Per rotolini piccoli e sottili bastano 15-18 minuti; per pezzi più grandi arrivate a 20-25 minuti. Girateli delicatamente a metà cottura e spruzzate ancora un velo di olio. Il pollo deve risultare dorato fuori e ben cotto dentro.

Se l’esterno scurisce troppo in fretta mentre l’interno è ancora rosato, abbassate a 170°C e prolungate di qualche minuto. Se invece la panatura tende a staccarsi, asciugate meglio la carne prima di infarinare e usate uova a temperatura ambiente.

Come servirli e idee smart per gli avanzi

Appena pronti, togliete gli stuzzicadenti e lasciate riposare i rotolini di pollo farciti in friggitrice ad aria per un paio di minuti. Serviteli interi, con una fresca insalata mista, verdure al vapore o patate a spicchi cotte anch’esse in friggitrice ad aria. Il piatto diventa così completo, bilanciato e molto appagante.

Per un aperitivo diverso dal solito, potete tagliare i rotolini a rondelle spesse un paio di centimetri e infilzarle su piccoli spiedini. Sono perfette con salse leggere, per esempio uno yogurt greco mescolato con erbe, limone e un filo di olio.

Gli avanzi si conservano in frigorifero per un paio di giorni, chiusi in un contenitore. Per riportarli alla croccantezza iniziale, basta passarli di nuovo in friggitrice ad aria a 170°C per 5-6 minuti. Possono anche essere congelati da crudi, già panati: vi basterà cuocerli direttamente da surgelati, aggiungendo circa 5 minuti ai tempi indicati.