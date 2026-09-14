Due uova, una pirofila monoporzione e un microonde trasformano il solito uovo al tegamino in un salvacena pronto in un minuto e senza padelle da lavare.

In Italia si consumano in media circa duecento uova a testa l’anno, secondo i dati del settore avicolo. E la scena è sempre quella: frigo quasi vuoto, si salvano la cena con due uova al tegamino in padella.

Padella da scaldare, olio o burro, schizzi, odore per tutta la cucina e un lavello pieno di piatti. In redazione abbiamo provato un trucco diverso: cuocere le uova in una piccola pirofila nel microonde. Stesso effetto dell’uovo al tegamino, albume bianco e tuorlo morbido, ma niente grassi aggiunti e tempo totale intorno al minuto.

Perché passare dal tegamino al microonde

Le uova al tegamino sono il piatto di emergenza per eccellenza. Il problema è il contorno: condimenti in più, fornello da pulire, fumo e quell’albume che, se la padella non è perfetta, si attacca inesorabilmente.

Con il forno a microonde la dinamica cambia. Non serve preriscaldare nulla, si usa un solo contenitore, non occorre olio perché il calore arriva dall’interno dell’alimento. Marchi come Galbani, nelle loro ricette dedicate alle uova al microonde, insistono proprio su questi vantaggi: tempi ridotti e pochissimo sporco.

C’è anche un tema di leggerezza. Gli esperti di nutrizione ricordano spesso che ridurre i grassi di cottura aiuta ad abbassare le calorie della giornata senza stravolgere il menù. Un uovo al tegamino in padella assorbe facilmente un cucchiaio d’olio; la versione in ramekin ne fa a meno, ma resta soddisfacente grazie al tuorlo cremoso.

Come cuocere le uova al microonde nel ramekin

Attrezzatura e ingredienti

Per una porzione vi servono:

2 uova fresche;

sale e pepe;

erbe aromatiche (timo, origano, erbe di Provenza, basilico secco);

un ramekin o una piccola cocotte bassa, in ceramica o vetro, adatta al microonde;

o una piccola cocotte bassa, in ceramica o vetro, adatta al microonde; un piattino o coperchio in vetro, oppure pellicola per microonde.

La cosa importante è che il contenitore sia abbastanza largo: l’albume deve potersi stendere, non restare in un mucchietto spesso al centro.

Procedimento passo per passo

Rompete le uova nel ramekin, cercando di non danneggiare i tuorli. Se il vostro microonde è molto potente, potete forarli leggermente con uno stecchino, così non “scoppiano”. Condite con sale, pepe ed erbe, distribuendo l’assaggio su tutta la superficie. Coprite il ramekin con un piattino appoggiato, senza chiuderlo a tenuta, oppure con pellicola per microonde bucherellata in più punti. Serve a evitare schizzi e a gestire il vapore. Cuocete alla massima potenza per 50-60 secondi. A questo punto fermatevi e controllate: l’albume deve essere quasi completamente bianco, il tuorlo ancora lucido. Proseguite per intervalli di 10-15 secondi finché l’albume è coagulato ma il tuorlo resta morbido. Tenete conto che, una volta spento l’apparecchio, il calore residuo continua a cuocere l’uovo per qualche secondo.

Per chi ama il tuorlo più cotto, basta aggiungere altri 10-20 secondi alla fine.

Tempi e potenze: guida veloce

I tempi dipendono dal modello di microonde e dal numero di uova. Orientativamente potete usare queste indicazioni per due uova al tegamino:

600-700 W: 70-80 secondi per tuorlo morbido, 90-100 per tuorlo più compatto;

800 W: 50-60 secondi per tuorlo morbido, 70-80 per più cotto;

900 W: 40-50 secondi per tuorlo morbido, 60-70 per più cotto.

Per una sola uovo riducete di circa 10-15 secondi. Il trucco è sempre lo stesso: mai un’unica cottura lunga, ma step brevi con controllo visivo in mezzo.

Varianti, sicurezza ed errori da evitare

Tre idee lampo di condimento

Versione “quasi in purgatorio” . Versate un dito di passata di pomodoro condita nel ramekin, appoggiate sopra le uova, coprite e cuocete a potenza media per 3-4 minuti, finché l’albume è bianco. È l’adattamento al microonde delle classiche uova al pomodoro.

. Versate un dito di passata di pomodoro condita nel ramekin, appoggiate sopra le uova, coprite e cuocete a potenza media per 3-4 minuti, finché l’albume è bianco. È l’adattamento al microonde delle classiche uova al pomodoro. Con verdure . Mettete sul fondo spinaci già scottati o zucchine grattugiate e strizzate, salate, aggiungete le uova sopra e procedete come nella ricetta base. In 1-2 minuti avete un piatto unico leggero.

. Mettete sul fondo spinaci già scottati o zucchine grattugiate e strizzate, salate, aggiungete le uova sopra e procedete come nella ricetta base. In 1-2 minuti avete un piatto unico leggero. Uova strapazzate in tazza. Sbattete 2 uova con un goccio di latte, sale, pepe ed erbe direttamente in una mug, coprite e cuocete a potenza alta per 30 secondi, mescolando ogni volta, finché la consistenza è cremosa.

Sicurezza: le regole fondamentali

Qui i manuali dei microonde e le ricette di brand come Galbani sono categorici:

Mai cuocere uova intere con il guscio nel microonde: la pressione interna può farle esplodere.

nel microonde: la pressione interna può farle esplodere. Evitate contenitori in metallo o con decori metallici. Scegliete vetro, ceramica o plastica dichiarata idonea al microonde.

Non sigillate mai il ramekin: il coperchio deve sempre lasciar uscire il vapore. La pellicola va forata, il piattino solo appoggiato.

Se il tuorlo resta intero e il vostro forno è molto potente, punzecchiarlo leggermente riduce il rischio di “scoppi”. Diversi blog di cucina che lavorano sul microonde lo consigliano come accortezza base.

Quando togliete il coperchio, fate attenzione al vapore caldo: aprite sempre dalla parte opposta al viso e usate una presina.

La prossima volta che aprite il frigo e vi guardano solo due uova, invece di tirare fuori la solita padella, prendete un ramekin. Un minuto di microonde e avrete le vostre uova al microonde tipo tegamino, leggere, veloci e con la cucina ancora in ordine.