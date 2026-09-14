Volete un accappatoio di casa morbido e profumato come quello della SPA? Ecco come lavarlo in lavatrice senza rovinarlo, tra temperature giuste, trucchi anti-calcare e profumi intelligenti.

Un accappatoio in spugna di cotone può durare anni, ma bastano pochi lavaggi aggressivi per trasformarlo in un panno rigido che sa di umido. Eppure è uno dei tessili che usate di più: dopo la doccia, in piscina, nelle giornate di smart working infinite. L’obiettivo è chiaro: ottenere lo stesso abbraccio morbido e profumato degli accappatoi di hotel e centri benessere, partendo dalla vostra lavatrice.

Per arrivarci servono poche regole precise. Controllare sempre l’etichetta, scegliere il programma adatto alla fibra, dosare bene il detersivo e gestire asciugatura e profumazione. Secondo gli esperti di detergenza domestica, la combinazione tra acqua dura, eccesso di prodotto e cattiva asciugatura è la vera responsabile di spugna ruvida e odori sgradevoli. La buona notizia: si può correggere, senza stravolgere la routine.





Come lavare l’accappatoio in lavatrice senza indurirlo

Partiamo dal primo lavaggio. L’accappatoio nuovo va lavato da solo, a bassa temperatura (30-40 °C), con poco detersivo liquido e senza ammorbidente. Questo aiuta a fissare i colori, eliminare eventuali residui di lavorazione e attivare la capacità assorbente delle fibre. Se perde pelucchi, niente panico: è normale nei primi giri, ma controllate il filtro della lavatrice.

La temperatura dipende dal materiale. Per la classica spugna di cotone, 40 °C bastano per i lavaggi di routine; si può salire a 60 °C solo in caso di sporco importante o esigenze di igiene particolari, non a ogni ciclo. Gli accappatoi in microfibra preferiscono 30 °C e programma delicato, cestello non sovraccarico e zero ammorbidente, che riveste le fibre e riduce assorbenza. Lino e nido d’ape vogliono temperature moderate e centrifuga non al massimo per evitare restringimenti e pieghe ostinate.

Capitolo detersivo: più non significa meglio. Un dosaggio eccessivo lascia residui nelle spugne, che diventano rigide e trattenendo odori. Seguite le indicazioni in etichetta, tenendo conto della durezza dell’acqua. Se vivete in zona di acqua dura, valutate un addolcitore o un ammorbidente naturale a base di acido citrico: si prepara una soluzione al 10-15% da versare nella vaschetta dell’ammorbidente, che scioglie il calcare senza “ingessare” il tessuto.





Accappatoio morbido e profumato come in SPA

La morbidezza si gioca anche dopo il risciacquo. Una centrifuga a 800-1.000 giri è un buon compromesso: elimina abbastanza acqua per evitare l’odore di bagnato, senza stressare la spugna. In asciugatrice scegliete un programma delicato e temperatura medio-bassa; se mettete due palline da tennis o di lana, l’accappatoio uscirà più soffice. All’aria libera, meglio appeso all’ombra, ben aperto, mai appallottolato sul termosifone.

Per il profumo “effetto SPA”, la prima regola è una lavatrice pulita. Se il cestello odora di chiuso, nessun profumo reggerà. Gli esperti di igiene domestica consigliano un ciclo a 90 °C a vuoto ogni tanto, con prodotto specifico o un po’ di candeggina, più la pulizia periodica di guarnizioni e filtro. Poi si può lavorare sulla profumazione vera e propria con profumatori per bucato, usati nel cassetto dell’ammorbidente o direttamente nel cestello, sempre in piccole dosi.

Per una nota più naturale e personalizzata, funzionano bene gli oli essenziali. Una decina di gocce di lavanda e qualche goccia di eucalipto, diluite in acqua, possono sostituire il profumatore nel cassetto dell’ammorbidente. In asciugatrice, le stesse gocce si mettono su palline di lana riutilizzabili. Agrumi per un profumo “hotel”, lavanda per il relax serale, menta o tea tree se amate la freschezza pulita: l’importante è non esagerare, per non irritare la pelle.





Errori da evitare e piani d’emergenza salva-accappatoio

Ci sono quattro errori-classico. Lavare sempre a 60 °C “per sicurezza”, con il risultato di stressare fibre e colori. Riempi­re il cestello fino all’ultimo spazio, impedendo all’acqua di circolare bene. Usare troppo ammorbidente, soprattutto su spugna e asciugamani, creando una pellicola che li rende meno assorbenti. Lasciare l’accappatoio bagnato in lavatrice o appeso per ore in un bagno umido: l’odore di muffa è garantito.

Se l’accappatoio è già duro e un po’ ingrigito, serve un piccolo trattamento d’urto. Un’opzione è l’ammollo in acqua calda e aceto bianco (circa una parte di aceto e tre di acqua) per qualche ora, poi un lavaggio a 40 °C con poco detersivo e nessun ammorbidente. In alternativa si può usare acido citrico: 30 g per litro d’acqua in ammollo, poi lo stesso schema di lavaggio. Un passaggio breve in asciugatrice con palline aiuta a “spezzare” la rigidità residua.

Per gli accappatoi che arrivano da piscina o terme e sanno di cloro, meglio uno o due lavaggi a 40 °C con un bicchiere di aceto nella vaschetta dell’ammorbidente e, se la lavatrice lo permette, un risciacquo extra. L’asciugatura ideale è all’aria aperta, non in bagno. Gli accappatoi nuovi che perdono colore o pelucchi andrebbero lavati separati per i primi cicli, senza ammorbidente e con cestello non pieno: proteggete gli altri capi e vi godrete più a lungo quell’abbraccio morbido da SPA domestica.