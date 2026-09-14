Il 19 e 20 settembre al via all’Arco della Pace due giorni di fitness, salute è prevenzione, tra attività aperte a tutti, screening gratuiti, talk d'autore e tante star dello sport e dello spettacolo sul palco

Il focus è consolidato: il benessere, in tutte le sue forme è declinazioni, come pilastro della vita quotidiana. Il format della quinta edizione di MypersonalTrainer Days è ancora più ricco e variegato, immersivo e accessibile.

Fil rouge dell'edizione 2026, patrocinata dal Comune di Milano, sarà il concetto di Wellness Beat: una metafora che unisce il ritmo del battito cardiaco, la fluidità del movimento fisico e l’energia della musica per accompagnare ogni partecipante verso la riscoperta del proprio equilibrio ideale tra corpo, mente ed emozioni.

Quando e dove a Milano

L'appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 settembre all’Arco della Pace. Saranno due giorni di fitness, salute è prevenzione, tra attività aperte a tutti, screening gratuiti e talk d'autore. Il palco di MypersonalTrainer Days ospiterà, inoltre, un ricco parterre di ospiti, tra cui campionesse olimpiche, volti dello spettacolo e icone del calcio italiano, in un palinsesto condotto anche dalla nota giornalista sportiva Monica Bertini.

Si comincia sabato 19 settembre…

Si comincia alle ore 10.00 con l’apertura dell'evento e il taglio del nastro alla presenza dell'Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva, che darà ufficialmente il via alle giornate dedicate al benessere e allo sport.

Ospite d’eccezione sarà Carolina Kostner, campionessa di pattinaggio artistico, simbolo assoluto della costanza e dell'eleganza dello sport italiano nel mondo, che si racconterà in un’intervista intima. Al centro del dialogo, i segreti per ritrovare il proprio "ritmo interno" e la resilienza necessaria per rialzarsi dopo ogni caduta, sia sul ghiaccio sia nella vita di tutti i giorni.

Un racconto appassionante che attraverserà anche la sua carriera olimpica - dal ruolo di portabandiera a Torino 2006 fino al bronzo conquistato a Soči 2014 -, evidenziando come la pressione dei grandi palcoscenici a cinque cerchi si possa trasformare in una lezione di crescita personale e determinazione.

I riflettori si accenderanno poi su Chiara Pellacani, stella della nazionale azzurra di tuffi, fresca dell'incredibile exploit agli Europei di Parigi di agosto 2026, dove ha fatto la storia conquistando ben cinque medaglie d'oro nelle cinque gare a cui ha preso parte.

Il suo è un percorso straordinario e non lineare: giovanissima, ha avuto il coraggio di rimettersi completamente in gioco, dividendo la propria formazione tra Italia ed estero per raggiungere i massimi vertici dello sport internazionale. Un'occasione unica per ascoltare dalla sua voce il valore del lavoro di preparazione atletica e mentale che si cela dietro successi di questo calibro.

Alle ore 12:00 Martina Colombari racconterà il suo metodo per allenare corpo, mente e volontà, a partire dal suo libro Il cambiamento sei tu (in uscita per Sperling&Kupfer il 22 settembre). Al centro del suo intervento, l'idea che il benessere nasca dalla consapevolezza che il cambiamento parte sempre da ciascuno di noi: un percorso basato su tenacia e disciplina per affrontare con il sorriso il tempo che passa, attraverso nutrizione, movimento e gestione dello stress.

…si continua domenica 20 settembre

Appuntamento sempre alle ore 10 per il via della seconda giornata, che darà spazio allo spettacolo e alla competizione amatoriale con il Torneo di Padel organizzato in collaborazione con Italy Padel Tour & Bombeer. Sul campo si sfideranno le leggende del calcio italiano, tra cui Christian Vieri, Alessandro Matri, Nicola Amoruso, Christian Brocchi, Stefano Torrisi e Tomas Locatelli, pronti ad intrattenere il pubblico tra performance atletiche e grande divertimento.

Appuntamento con la prevenzione e la salute

Sono tanti gli ambiti in cui si declina il concetto di benessere per MypersonalTrainer. L’evento si conferma infatti non solo come spazio di svago e attività fisica, ma come presidio concreto per la salute dei cittadini.

La grande novità di questa quinta edizione è la prestigiosa partnership con LILT Milano (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che permetterà di offrire alla cittadinanza un importante servizio di prevenzione oncologica gratuita all’interno di un ambulatorio mobile ad alta tecnologia:

Sabato 19 settembre: visite senologiche e mammografie di ultima generazione mediante tomosintesi, riservate alle donne di età superiore ai 40 anni.

Domenica 20 settembre: visite senologiche ed ecografie mammarie dedicate alle donne under 40.

A completare la proposta medico-scientifica, nelle due giornate sarà allestita un'area dedicata alla salute cardiovascolare, dove tutti i partecipanti potranno effettuare controlli cardiologici gratuiti, comprensivi di misurazione della pressione arteriosa ed elettrocardiogramma (ECG) di base e screening gratuiti della secchezza oculare.

"VIENI E IMPARA A VIVERE BENE": il sapere scientifico incontra la divulgazione accessibile attraverso una serie di incontri aperti al pubblico, ideati per fornire strumenti pratici da applicare alla vita di tutti i giorni. I talk saranno moderati e presentati dalla giornalista, autrice e divulgatrice Angelica Amodei, articolandosi lungo tre grandi macro-temi:

Longevità e Salute Mentale: un'esplorazione approfondita sui meccanismi biologici e psicologici per invecchiare bene e mantenere il cervello attivo. Interverrà Licia Fertz, splendida icona di longevità attiva a 96 anni; il giornalista Edoardo Rosati, che spiegherà la straordinaria dote della neuroplasticità cerebrale; Ascanio Polimeni insieme alla sociologa Angela Marocco, pronti a rivelare i segreti degli stili di vita delle popolazioni più longeve del pianeta. Lo psicoterapeuta Alberto Pellai affronterà il delicato tema dell'ascolto emotivo, mentre il chirurgo estetico Sergio Noviello mostrerà come la medicina rigenerativa e preventiva possa farci sentire a nostro agio nel corpo che cambia.

Alimentazione Sostenibile e Integrata: superare i falsi miti della nutrizione attraverso la scienza. Il dietista Tiziano Scarparo illustrerà come abbandonare la cultura delle diete restrittive a favore di un approccio nutrizionale integrato con la psicologia; la nutrizionista Laura Crugnola, affiancata dal noto trainer Nicolò Famiglietti (entrambi del roster di Power Talent Agency), presenterà il binomio "Food & Move" per la salute cellulare, mentre il gastroenterologo Dr. Gabriele Prinzi offrirà preziosi approfondimenti sul ruolo del microbiota intestinale per il benessere sistemico.

Bellezza, Cosmesi e Medicina Pratica: la cura della pelle intesa come primo gesto di salute. Il medico estetico Antonio Braucciintrodurrà le nuove frontiere della Skin Longevity; il Dr. Giacomo Pisano (conosciuto sui social come @socialmentefarmacista) sfaterà i dubbi più comuni su integratori e cosmesi basandosi sulle evidenze scientifiche. Inoltre, la creator Michela Morace terrà una dimostrazione pratica sull'uso della spazzola drenante per stimolare il flusso linfatico e ridurre i gonfiori del viso (con omaggi di sample di prodotto fino a esaurimento scorte).

Workout, divertimento e attività per tutti e tutte

Dalla mattina alla sera, l'Arco della Pace risuonerà di energia grazie ad un programma ininterrotto di lezioni aperte a qualsiasi livello di preparazione fisica:

Il programma affianca la ricerca dell'equilibrio interiore all'alta intensità. Nelle discipline olistiche si spazia dal bodyART (fisioterapia e medicina cinese) allo Yoga Therapy Stress Relief per ridurre il cortisolo, fino all'AntiGravity® Fitness con l’esperta Sayonara Motta su amache sospese. Per chi cerca una carica cardio e ritmi etnici, l'offerta propone la danza guerriera afro-brasiliana Maculelê, i colpi di arti marziali di Kombat Burn, le percussioni del Tamboo e l'HIIT sincronizzato di Strong Nation.

I Top Trainer del settore: le sessioni saranno guidate da un cast d'eccezione con i guru del fitness Nicolò Famiglietti, Silvia Fascians e Luca Anzano (della crew MypersonalTrainer e Power Talent Agency), insieme a vere e proprie icone come Jill Cooper, Roberta Vanzella e Monia Di Cocco.

Outdoor & Eventi speciali: torna l'amatissima camminata funzionale MYPT Cross the Park capitanata dal seguitissimo Jairo Junior. A coronamento della giornata di sabato si terrà un grande e scatenato Zumba Beat Party, una vera festa aperta a tutti.

Non mancheranno, infine, spazi e servizi inclusivi pensati per tutta la famiglia: dai laboratori educativi di Pompieropoli organizzati in collaborazione con i Vigili del Fuoco per i più piccoli, fino a un'Area Pet dedicata alle attività e al benessere dei nostri amici a quattro zampe.

Info e prenotazioni

Tutti gli eventi, le masterclass e gli screening medici messi a disposizione durante il weekend sono completamente gratuiti, con iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito. In più, salvando il proprio QR code è possibile prenotare i singoli workout, talk e attività con un click.