Il cappotto grigio è il capospalla da puntare a occhi chiusi in questa stagione: ecco una mini selezione di modelli da scegliere dopo i 40 (e oltre).

Il cappotto nero è da sempre uno dei punti fermi del guardaroba invernale, uno di quei capi che da soli fanno tutto il look e che, indipendentemente da come si abbinano, assicurano mise eleganti e incredibilmente chic.

Eppure, dopo i 40 anni, c’è un’alternativa, altrettanto versatile e raffinata, che vale la pena prendere in considerazione per aggiungere agli outfit di tutti i giorni un’allure ancora più sofisticata e ricercata: il cappotto grigio.

A confermarcelo anche Alexa Chung, beccata qualche giorno fa a Londra, per le strade di Notting Hill con addosso proprio un cappotto grigio dal fascino understated.

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La nostra it-girl del cuore ne ha scelto uno con cintura in vita e colletto in faux fur del brand Aligne: un modello ideale anche solo con un maglione e un paio di jeans, una scelta super azzeccata per illuminare i look dopo i 40 anni.

Ma in circolazione, nelle collezioni FW26, di grandi griffe e marchi low cost, si trovano un’infinità di modelli alternativi, dalle silhouette calde e avvolgenti, da puntare in vista dell’arrivo delle prime giornate di freddo.

Corti, lunghi fino alla caviglia o dalla lunghezza midi, con chiusura doppiopetto o con cintura che segna il punto vita, dal fit asciutto o oversize: se non avete ancora nell’armadio il cappotto grigio perfetto, ecco una mini selezione di modelli su cui mettere subito gli occhi.

Cappotto grigio: i modelli da mettere in wishlist quest'inverno

MAX MARA Cappotto oversize con cintura in vita

Credits: it.maxmara.com

ZARA Cappotto corto con cintura in vita

Credits: zara.com

MASSIMO DUTTI Cappotto lungo in misto lana

Credits: massimodutti.com

BENETTON Cappotto in lana e cachemire

Credits: it.benetton.com

MANGO Cappotto grigio dal fit oversize

Credits: shop.mango.com

SANDRO Cappotto in lana spigato color antracite

Credits: it.sandro-paris.com

GANT Cappotto grigio con cintura in vita

Credits: gant.it