Petto di pollo nel frigo, poco tempo e voglia zero di insalata triste? Questo pollo al limone in padella vi salva la cena con un secondo tenerissimo pronto in 10 minuti.

A fine giornata succede spesso: aprite il frigo, trovate solo un petto di pollo e pensate già alla solita fettina alla piastra. Invece con gli stessi ingredienti potete portare in tavola un secondo piatto veloce, profumato e con una salsa cremosa da fare scarpetta. Secondo Melarossa, sito specializzato in alimentazione sana, un piatto di pollo al limone in padella resta intorno alle 200-280 kcal a porzione: quindi cena leggera assicurata.

Qui il trucco non è la lista della spesa, ma la tecnica. Niente burro, niente brodi complicati: solo petto di pollo, farina, succo di limone, olio extravergine d'oliva e sale. Il taglio a straccetti, la fiamma giusta e il famoso cucchiaino di amido di mais nel limone vi regalano una carne morbidissima e una salsa lucida, pronta in circa 10 minuti di cottura effettiva.

Perché questo pollo al limone è davvero pronto in 10 minuti

Il segreto sta nell’organizzazione. Mentre la padella si scalda, voi tagliate e infarinate; quando il pollo entra in cottura, spremete il limone e preparate la salsina. Così i tempi si sovrappongono invece di sommarsi.

In pratica, la sequenza di cottura è questa: 3-4 minuti per rosolare gli straccetti a fiamma vivace, altri 3-4 minuti dopo aver aggiunto il limone, poi 1-2 minuti per far addensare la salsa. In un quarto d’ora scarso, preparazione compresa, la cena è sul tavolo. Perfetto per le sere in cui volete restare fedeli alla dieta mediterranea ma non avete nessuna intenzione di passare ore ai fornelli.

Ingredienti per 4 persone

Per un pollo al limone in padella veloce e leggero vi servono:

- 800 g di petto di pollo intero

- 1 limone grande, il succo filtrato

- Farina 00 quanto basta (oppure farina di riso per la versione senza glutine)

- 1 cucchiaino raso di amido di mais (facoltativo ma consigliato)

- 2-3 cucchiai di olio extravergine d'oliva

- Sale fino

Con queste dosi ottenete quattro porzioni intorno alle 250-280 kcal, ricche di proteine e povere di grassi, come confermano i valori nutrizionali medi indicati da diverse ricette di pollo al limone pubblicate da Melarossa e altri siti dedicati all’alimentazione equilibrata.

Preparazione passo passo degli straccetti di pollo al limone

Per prima cosa tamponate il petto di pollo con carta da cucina. Con un coltello ben affilato tagliatelo a strisce larghe circa due centimetri, nel senso opposto alle fibre: è il modo migliore per ottenere straccetti di pollo teneri e non elastici.

Mettete poca farina in un piatto oppure in un sacchetto per alimenti, aggiungete gli straccetti e scuotete per infarinarli in modo uniforme. Eliminate l’eccesso: troppa farina renderebbe la salsa pesante.

Scaldate una padella ampia con l’olio, a fiamma vivace. Quando è ben caldo unite il pollo, distribuendolo in un solo strato. Non rimestate in continuazione: lasciate che si formi una crosticina dorata, poi girate gli straccetti. In questa fase si crea la “barriera” che trattiene i succhi all’interno.

Quando il pollo è colorito, salate e abbassate leggermente il fuoco. In una tazza mescolate il succo di limone filtrato con l’amido di mais fino a scioglierlo completamente. Versate in padella e saltate la carne per un paio di minuti: il fondo si trasformerà in una salsa cremosa che vela il pollo.

Il punto giusto? La carne all’esterno è ben bianca e dorata, all’interno non più rosata ma ancora succosa. Se la salsa fosse troppo densa, aggiungete un cucchiaio di acqua calda; se troppo liquida, proseguite un minuto la cottura.

Consigli di leggerezza, errori da evitare e abbinamenti furbi

Per restare sul leggero limitatevi a 2 cucchiai di olio per tutta la padella e non esagerate con la farina. Anche senza burro la salsa sarà piena grazie all’emulsione tra olio e limone e all’effetto dell’amido. Ricette simili analizzate da Melarossa indicano che, con queste accortezze, il piatto si mantiene tranquillamente entro le 280 kcal a porzione.

Attenzione agli errori classici: padella troppo affollata (il pollo rilascia acqua e lessa), fiamma troppo bassa (niente crosticina, carne stopposa), succo di limone aggiunto all’inizio cottura (rischia di indurire la carne). Meglio versarlo verso la fine, quando il pollo è già sigillato.

Se cucinate per bambini o per chi è sensibile all’acidità, stemperate il limone con un paio di cucchiai d’acqua e, se serve, un pizzico di zucchero o di miele. Il gusto resta fresco ma più morbido.

Per un piatto completo in stile dieta mediterranea abbinate questo pollo al limone veloce e leggero a contorni semplici: insalata mista, finocchi e carote crude, verdure al vapore o grigliate. Come fonte di carboidrati, ottimi il riso basmati o integrale, l’orzo o un po’ di patate al forno condite con poco olio.

Se avanza qualcosa, potete conservarlo in frigo per un paio di giorni, in un contenitore chiuso. Al momento di scaldarlo, basterà aggiungere un cucchiaio d’acqua e coprire la padella per ritrovare una salsa morbida e un pollo ancora sorprendentemente tenero.