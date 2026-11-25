Le acconciature anni '70 tornano sulle passerelle e nei feed social, pronte a rivoluzionare la vostra routine capelli quotidiana.

Negli ultimi mesi le sfilate, i red carpet e i video virali hanno lanciato un messaggio inequivocabile: le acconciature anni '70 per capelli lunghi sono tornate e piacciono anche alle nuove generazioni. Non è solo nostalgia: è un modo diverso di vivere i capelli, più libero ma comunque curato.

Riga in mezzo, frange soffici, onde morbide, volume controllato e lunghezze XL che sfiorano la schiena: l’estetica seventies funziona perché è fotogenica, femminile e sorprendentemente facile da adattare alla vita reale. L’obiettivo non è sembrare in costume, ma prendere il meglio di quell’epoca e portarlo nel 2026.

Perché i capelli lunghi anni 70 stanno tornando così forti

Gli hairstylist spiegano che il successo dei capelli lunghi anni '70 nasce dal desiderio di look meno costruiti. Le lunghezze sono naturali, le pieghe morbide, il finish lucido ma non rigido. L’idea è: apparire perfette senza che si veda lo sforzo dietro.

C’è anche un fattore pratico. Con un buon taglio scalato, bastano pochi strumenti - piastra, ferro grande, spazzola tonda e un paio di prodotti giusti - per passare da lisci XL a onde boho o blowout voluminoso. Lo stesso taglio regge lavoro, aperitivo e weekend, cambiando semplicemente styling.

Gli elementi chiave dei capelli lunghi anni 70

Riga in mezzo e lunghezze XL

La riga in mezzo è il segnale visivo immediato dello stile anni '70. Divide il volto con simmetria, allunga l’ovale e valorizza lunghezze che arrivano almeno al petto, spesso oltre. Pensate ai capelli lisci e lucidi di Cher o alle chiome morbide di Jane Birkin: minimal nella struttura, massime nell’impatto.

Scalature morbide e frangia rétro

Il segreto sta nelle scalature leggere, che alleggeriscono le punte e danno movimento. La frangia può essere piena, leggermente sfilata oppure a tendina. La frangia intera alla Jane Birkin addolcisce i lineamenti; la frangia a tendina, più aperta e lunga ai lati, è perfetta se volete provare l’effetto anni '70 senza un cambiamento drastico.

Onde soft boho e volume disco

Due anime convivono nello stile del decennio. Da un lato le onde morbide e “vissute”, tipiche dell’estetica boho, che sembrano create dal mare più che dal ferro. Dall’altro il brushing super voluminoso, ispirato alle protagoniste di Charlie’s Angels, con punte che si aprono verso l’esterno e radici sostenute.

Accessori iconici e codini bassi

Fasce, foulard di seta, nastri e piccole trecce laterali sono dettagli che trasformano subito i capelli lunghi in un look seventies. I codini bassi, legati quasi sulla nuca e lasciati morbidi, sono l’acconciatura boho più facile: rompono la monotonia dei capelli sciolti, ma senza sembrare infantili se abbinati a riga centrale e leggero movimento.

5 acconciature anni 70 per capelli lunghi da copiare subito

Lisci XL con riga centrale

Funzionano meglio su capelli naturalmente lisci o leggermente mossi.

Step rapidi: asciugate con spazzola piatta mantenendo la riga in mezzo, passate la piastra solo dove serve, chiudete con siero lucidante sulle lunghezze e una spruzzata di termoprotettore alle radici per evitare l’effetto piatto.

Onde morbide boho chic

L’idea è avere onde grandi, non troppo precise, che sembrino quasi naturali.

Per ottenerle: create grandi sezioni, avvolgetele attorno a un ferro a grosso diametro lasciando le punte leggermente fuori, poi rompete tutto con le dita e uno spray texturizzante. In alternativa, trecce morbide su capelli quasi asciutti e sciolte la mattina dopo.

Blowout alla Farrah Fawcett (versione lunga)

Qui il protagonista è il volume. Funziona bene se avete scalature attorno al viso.

Dopo aver applicato una mousse leggera, asciugate con spazzola tonda grande lavorando soprattutto le ciocche frontali verso l’esterno, come piccole “ali”. Fissate con lacca morbida e, se volete un tocco ancora più seventies, create una mezza coda molto alta e tirata solo in parte.

Shag lungo con frangia

Lo shag è il taglio scalato anni '70 per eccellenza: più corto sopra, pieno sulle lunghezze, perfetto sui capelli mossi o ricci morbidi.

Per lo styling quotidiano bastano un prodotto per definire la texture, asciugatura con diffusore a bassa temperatura e radici leggermente sollevate con le dita. Il risultato è rock ma soft, ideale se non amate le pieghe troppo “in piega”.

Codini bassi e trecce basse boho

Perfetti per quando le lunghezze non collaborano ma non volete raccogliere tutto.

Create la riga in mezzo, dividete i capelli in due sezioni e legatele molto in basso con elastici sottili, lasciando qualche ciocca libera sul davanti. Per un twist ancora più seventies, aggiungete micro-trecce nelle lunghezze o un foulard annodato intorno agli elastici, sempre morbido, mai tirato.