Borse, prêt-à-porter, accessori e oggetti speciali reinterpretano l'universo grafico dell'artista americano in un omaggio al suo spirito creativo e alla sua eredità senza tempo



La collezione Louis Vuitton Keith Haring porta il linguaggio inconfondibile dell'artista americano nel mondo della moda, trasformando alcune delle creazioni più iconiche della Maison in una tela su cui prendono vita figure danzanti, cuori, simboli raggianti e composizioni dai colori vibranti. Questo progetto celebra l'energia gioiosa e l'eredità di uno dei protagonisti più rappresentativi della scena artistica newyorkese degli anni Ottanta, attraverso una selezione che spazia dalla pelletteria al prêt-à-porter, dagli articoli da viaggio alle calzature, fino agli accessori e alle fragranze.

Realizzata in collaborazione con la Keith Haring Foundation, la collezione nasce da un dialogo creativo che affonda le radici nella sfilata Cruise 2027 di Louis Vuitton. Presentata alla Frick Collection di New York, la passerella firmata da Nicolas Ghesquière, Direttore Artistico delle Collezioni Donna, aveva già esplorato il rapporto tra la vitalità della città e le sue istituzioni culturali, rendendo omaggio al luogo che ha profondamente influenzato la vita e la visione artistica di Haring.

Credits: Courtesy of Press Office

A dare origine a questo nuovo capitolo è stata anche la scoperta di una valigia Louis Vuitton degli anni Trenta, dipinta a mano dall'artista nel 1984. Un oggetto straordinario che ha rivelato un legame inaspettato tra Haring e la Maison, diventando il punto di partenza per un'esplorazione più ampia del suo universo creativo.

Nato in Pennsylvania nel 1958, Keith Haring ha trasformato l'arte in un linguaggio immediato e accessibile, capace di superare i confini tra cultura underground e mondo contemporaneo. I suoi disegni essenziali, realizzati attraverso linee dinamiche e figure stilizzate, sono diventati simboli riconoscibili in tutto il mondo. Dal celebre bambino raggiante alle figure in movimento, fino ai cuori e alle composizioni grafiche, la sua opera continua a trasmettere messaggi di ottimismo e connessione.

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Louis Vuitton Keith Haring : il mondo di Keith Haring prende forma in cinque capsule

La collezione si articola in cinque capsule, ciascuna ispirata a un diverso aspetto della produzione dell'artista. Genesis rende omaggio al porta-abiti Louis Vuitton trasformato da Haring nel 1984, attraverso una selezione di borse storiche, articoli da viaggio in tela Monogram, capi in pelle, maglieria e accessori. A caratterizzare la capsule sono sicuramente la pelle di vitello naturale dall'effetto patinato, le etichette ispirate agli archivi e il motivo del bambino raggiante, che compare anche su una fragranza e su uno skateboard.

Con Brazil, le composizioni grafiche dell'artista si traducono in forme intrecciate, colori intensi e motivi ritmici, declinati su City Bags, bagagli rigidi e accessori in seta. In alcuni punti, il disegno lascia spazio a superfici più essenziali, facendo emergere il Monogram della Maison e creando un dialogo visivo tra due linguaggi distintivi.

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Le figure più celebri di Haring sono invece protagoniste di Figures, dove cuori in movimento, personaggi danzanti e silhouette dai colori accesi animano borse, bauli, carré di seta, sneaker e capi in maglieria. Una selezione che restituisce tutta la vitalità dell'artista attraverso tecniche tradizionali e lavorazioni innovative.

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L'attitudine spontanea e personale di Haring trova spazio in Patches, capsule ispirata alle applicazioni che l'artista era solito aggiungere ai propri jeans, personalizzandoli a mano. Gli emblematici motivi grafici vengono reinterpretati su denim jacquard Monogram, borse, calzature e capi in maglia dall'effetto trompe-l'œil, trasformando l'abbigliamento quotidiano in una forma di espressione individuale.

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A chiudere il percorso è Maze, ispirata a una delle composizioni all-over più ipnotiche dell'artista. Una rete intricata di linee e colori saturi avvolge borse e abiti ricamati, dando vita a creazioni dal forte impatto visivo, in cui l'opera di Haring si trasforma in un'espressione di design contemporaneo.

Keith Haring Artycapycines

Accanto alle cinque capsule, la proposta comprende anche la Collezione Keith Haring Artycapucines, composta da tredici borse in edizione limitata. Creazioni che esprimono l'eccellenza artigianale e la ricerca tecnica di Louis Vuitton, interpretando l'universo dell'artista attraverso lavorazioni sofisticate e dettagli inediti.

Dalle tele alla tela Monogram, dai disegni al tratto alle silhouette più riconoscibili della Maison, l'universo di Keith Haring trova una nuova casa nell'immaginario Louis Vuitton. Il risultato è una collezione che porta un po' di quella New York colorata, irriverente e piena di energia direttamente nel guardaroba. Per chi non vede l'ora di indossare un pezzo di storia dell'arte pop, l'appuntamento è il 1° gennaio 2027, data di arrivo della collezione nelle boutique Louis Vuitton di tutto il mondo.