Dalle fette di pane burro e zucchero alla zuppa di pane e latte: le merende di una volta che ci preparavano le nonne raccontano un’Italia dai sapori più autentici

Secondo una ricerca Doxa realizzata per l’Unione Italiana Food, circa sei italiani su dieci fanno merenda, in media quattro volte alla settimana. Spesso però lo spuntino è una merendina confezionata mangiata al volo, magari davanti al computer.

Eppure basta pensare alle merende di una volta che ci preparavano le nonne per sentire subito un altro ritmo. Un tavolo di formica, il pane di casa, il latte sul fornello: pochi ingredienti, tanta fantasia e una cura che oggi ci sembra quasi lussuosa.

Che cos’era davvero la merenda di una volta

La parola merenda viene dal latino «merere», cioè «meritare». Era la piccola ricompensa dopo il lavoro nei campi, poi è diventata la pausa dei bambini tra scuola e compiti. Non un pasto strutturato, ma un gesto quotidiano che segnava il pomeriggio.

Nella cucina contadina il centro di tutto era il pane. Quello fresco si mangiava a pranzo e cena, quello del giorno prima andava recuperato: mai buttato. Su quel pane le nonne costruivano merende dolci e salate con latte, uova, olio, un po’ di zucchero, frutta o formaggi. Ogni fetta era insieme nutrimento e dichiarazione d’affetto.

Le merende dolci della nonna

Sul fronte dolce bastavano spesso tre ingredienti per creare un ricordo indelebile. Merende «povere» solo nei costi, non certo nel sapore: erano il modo più dolce di dire «vi voglio bene».

Zuppa di pane e latte . Il pane raffermo finiva in una scodella di latte caldo, tagliato a pezzetti finché diventava una crema morbida. Un cucchiaino di zucchero, a volte cacao, e il profumo riempiva la cucina. Oggi può tornare a colazione, magari con latte vegetale e poco zucchero.

. Il finiva in una scodella di latte caldo, tagliato a pezzetti finché diventava una crema morbida. Un cucchiaino di zucchero, a volte cacao, e il profumo riempiva la cucina. Oggi può tornare a colazione, magari con latte vegetale e poco zucchero. Uovo sbattuto . Tuorlo e zucchero lavorati a lungo con il cucchiaino fino a diventare una crema chiara, dolcissima. Era la «bomba» energetica per bambini magrolini o in convalescenza. Oggi, spiegano gli esperti di nutrizione, è meglio usare uova pastorizzate o trasformarlo in uno zabaione veloce, con una breve cottura.

. Tuorlo e zucchero lavorati a lungo con il cucchiaino fino a diventare una crema chiara, dolcissima. Era la «bomba» energetica per bambini magrolini o in convalescenza. Oggi, spiegano gli esperti di nutrizione, è meglio usare uova pastorizzate o trasformarlo in uno zabaione veloce, con una breve cottura. Pane, burro e zucchero (o pane, olio e zucchero ). Il classico intramontabile: fetta di pane, strato sottile di grasso e pioggia di zucchero che scricchiolava sotto i denti. Dove il burro era un lusso, entrava in scena l’olio. In molte case del Centro Italia compariva anche il celebre pane vino e zucchero : vino allungato con acqua, qualche goccia sul pane e sopra lo zucchero. Oggi, per i bambini, meglio sostituire il vino con succo d’uva o mosto.

(o ). Il classico intramontabile: fetta di pane, strato sottile di grasso e pioggia di zucchero che scricchiolava sotto i denti. Dove il burro era un lusso, entrava in scena l’olio. In molte case del Centro Italia compariva anche il celebre : vino allungato con acqua, qualche goccia sul pane e sopra lo zucchero. Oggi, per i bambini, meglio sostituire il vino con succo d’uva o mosto. Polenta dolce, pane e uva, pane e marmellata. Al Nord la polenta del giorno prima si grigliava o si friggeva, poi si cospargeva di zucchero o miele. A fine estate bastavano pane casereccio e chicchi d’uva matura. In tante cucine non mancavano pane e marmellata fatta in casa o pane con ricotta e zucchero, magari spolverata di cacao.



Le merende salate delle nonne

Non c’era solo il dolce. Le merende salate di una volta servivano a spezzare la fame di chi rientrava da scuola ma anche di chi aiutava nei campi o con gli animali. Sempre a base di pane, naturalmente.

Pane e pomodoro , oppure pane olio e sale . Un pomodoro ben maturo strofinato sul pane, spesso raffermo e inumidito con un filo d’acqua, poi olio buono, sale e magari origano. Dove mancava il pomodoro, bastavano olio extravergine e un pizzico di sale: l’estate italiana in una mano.

, oppure . Un pomodoro ben maturo strofinato sul pane, spesso raffermo e inumidito con un filo d’acqua, poi olio buono, sale e magari origano. Dove mancava il pomodoro, bastavano olio extravergine e un pizzico di sale: l’estate italiana in una mano. Pane e formaggio . Una fetta di pane, un pezzo di cacio. Fresco o stagionato, vaccino, ovino o caprino a seconda della zona. Era la merenda dei pastori e delle famiglie di montagna, pratica da portare nei campi e talmente semplice da essere ancora oggi attualissima.

. Una fetta di pane, un pezzo di cacio. Fresco o stagionato, vaccino, ovino o caprino a seconda della zona. Era la merenda dei pastori e delle famiglie di montagna, pratica da portare nei campi e talmente semplice da essere ancora oggi attualissima. Pane e acciughe, pane con i sott’oli, pane e salumi. Sulle coste e al Sud bastava aprire il vasetto delle acciughe sotto sale o dei peperoni sott’olio per avere una merenda saporitissima. Nelle grandi occasioni arrivavano anche pane e mortadella o pane e prosciutto: il premio delle feste, quando in dispensa c’era il salume buono.



Dall’infanzia a oggi: riportare in tavola le merende di una volta

Oggi la merenda esiste ancora, ma spesso è un incastro in agenda più che un rito. Riscoprire le merende della nonna significa anche rallentare: apparecchiare, sedersi, chiacchierare mentre si spalma burro sul pane o si taglia il pomodoro.

Secondo gli esperti di nutrizione, queste merende antiche dolci e salate possono convivere con uno stile di vita equilibrato, se diventano un appuntamento speciale e non quotidiano. Una o due volte alla settimana pane burro e zucchero o pane e pomodoro, negli altri giorni frutta, yogurt, frutta secca. Si può alleggerire senza tradire: poco zucchero, pane integrale, olio buono a crudo, uova pastorizzate, niente alcol per i bambini.

Vale la pena trasformare tutto in un piccolo rito familiare. Chiedere ai nonni qual era la loro merenda preferita, prepararla insieme ai nipoti, magari annotare ingredienti e ricordi in un quaderno. Le merende di una volta che ci preparavano le nonne non sono solo ricette: sono storie di famiglia che continuano a passare di mano, proprio come una fetta di pane.

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