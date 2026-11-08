Vellutata di zucca e castagne: questa ricetta super facile diventerà la vostra nuova ossessione autunnale
È novembre, le giornate sono più corte e il plaid è fisso sul divano; in queste giornate cresce la voglia di piatti caldi che rassicurano. La vellutata di zucca e castagne è una di quelle ricette che bastano da sole a cambiare l'umore di una serata storta.
Si prepara con ingredienti di stagione, ha una dolcezza naturale che piace anche ai bambini e potete modularla dal super light alla versione decisamente golosa. Qui trovate la ricetta base, i trucchi per una consistenza davvero vellutata e qualche idea per trasformarla in un piccolo rito di benessere casalingo.
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Perché zucca e castagne sono il comfort perfetto
La combinazione tra zucca e castagne funziona perché mette insieme dolcezza, cremosità e una certa dose di nostalgia che profuma di boschi e camini accesi.
Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, la zucca rientra tra le verdure arancioni ricche di carotenoidi, mentre le castagne apportano carboidrati complessi, fibre e una sensazione di sazietà prolungata.
Tradotto: avete un piatto che conforta come un abbraccio, ma resta relativamente leggero, soprattutto se si limita l'uso di panna e si lavora bene sulla cottura lenta.
In più è una ricetta economica e sostenibile: scegliendo zucche italiane di stagione e castagne locali, sostenete piccoli produttori e riempite la dispensa con ingredienti versatili.
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Ricetta base: vellutata di zucca e castagne passo passo
Per quattro persone vi serviranno pochi ingredienti chiave.
- 700 g di polpa di zucca (Delica o Mantovana, già pulita)
- 200 g di castagne già lessate e sbucciate (oppure circa 400 g fresche da cuocere)
- 1 scalogno piccolo
- 1 cucchiaio di olio extravergine o una noce di burro
- 600-700 ml di brodo vegetale caldo
- sale (meglio se iodato) e pepe nero
- 2 cucchiai di panna fresca liquida, facoltativa
- olio extravergine a crudo e castagne sbriciolate per servire
La preparazione è semplice e richiede circa mezz'ora, escluso il tempo per bollire le castagne fresche.
- Se usate castagne fresche, incidetele sulla parte bombata, lessatele per circa 15 minuti in acqua bollente con una foglia di alloro e qualche ago di rosmarino, poi sbucciatele ancora calde. Tenetene da parte una manciata per la decorazione finale.
- Tritate lo scalogno e fatelo appassire dolcemente in una casseruola con olio o burro. Tagliate la zucca a cubetti e aggiungetela nella casseruola, mescolando finché i bordi iniziano a dorarsi, poi coprite a filo con brodo vegetale caldo.
- Abbassate la fiamma, unite circa due terzi delle castagne, salate leggermente e cuocete con coperchio per 20 minuti, finché la zucca è morbida e inizia a sfaldarsi.
- Togliete dal fuoco, frullate con il mixer a immersione aggiungendo, se vi piace, la panna fresca; regolate la densità con poco brodo o acqua calda se la crema risulta troppo compatta.
- Servite la vellutata ben calda, completando ogni piatto con le castagne tenute da parte, un filo di olio extravergine a crudo e una macinata di pepe.
Se preferite una consistenza più rustica, frullate solo metà della zuppa e lasciate qualche pezzo intero.
Varianti tra golosità, leggerezza e piatto unico
Per una versione light potete semplicemente eliminare la panna e aumentare leggermente la quota di castagne in cottura: il loro amido naturale renderà comunque cremosa la vellutata.
Se amate i sapori decisi, aggiungete in superficie funghi trifolati in padella con olio, aglio e prezzemolo, oppure profumate la zuppa con curry dolce, paprika affumicata o un pizzico di peperoncino.
Per chi desidera un contrasto croccante, la pancetta o lo speck a listarelle rosolati a secco in padella sono la finitura perfetta da distribuire all'ultimo momento.
Per trasformare la vellutata in piatto unico, potete servirla con crostini di pane integrale e aggiungere ceci o fagioli cannellini già cotti, che aumentano l'apporto di proteine e fibre.
Chi segue un'alimentazione vegana o senza lattosio può sostituire il burro con olio extravergine e la panna con bevande vegetali dense, come quella di soia o avena da cucina.
Trucchi, conservazione e piccoli errori da evitare
La chiave di una buona vellutata di zucca e castagne è la densità: il liquido deve coprire a filo la zucca, non sommergerla, altrimenti otterrete una zuppa troppo acquosa.
Se vi accorgete di avere esagerato con il brodo, lasciate sobbollire qualche minuto senza coperchio, oppure aggiungete poca zucca a cubetti cotta a parte e frullate di nuovo.
Per praticità potete usare anche castagne già cotte, sottovuoto o surgelate, avendo cura però di scaldarle qualche minuto nel brodo così da farle insaporire prima di frullare.
La vellutata si conserva in frigorifero, ben chiusa, per due giorni; se volete prepararla in anticipo e congelarla, fatelo senza panna e aggiungetela solo al momento di scaldare.
Una volta pronta, vi basterà una ciotola capiente, qualche candela accesa e il vostro film preferito: il comfort food d'autunno sarà ufficialmente servito.
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