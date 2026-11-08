Zucca dolce, castagne morbide e un profumo che sa di bosco: la vellutata che vi raccontiamo è la coccola d'autunno facile, cremosa e sorprendentemente versatile

È novembre, le giornate sono più corte e il plaid è fisso sul divano; in queste giornate cresce la voglia di piatti caldi che rassicurano. La vellutata di zucca e castagne è una di quelle ricette che bastano da sole a cambiare l'umore di una serata storta.

Si prepara con ingredienti di stagione, ha una dolcezza naturale che piace anche ai bambini e potete modularla dal super light alla versione decisamente golosa. Qui trovate la ricetta base, i trucchi per una consistenza davvero vellutata e qualche idea per trasformarla in un piccolo rito di benessere casalingo.

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Perché zucca e castagne sono il comfort perfetto

La combinazione tra zucca e castagne funziona perché mette insieme dolcezza, cremosità e una certa dose di nostalgia che profuma di boschi e camini accesi.

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, la zucca rientra tra le verdure arancioni ricche di carotenoidi, mentre le castagne apportano carboidrati complessi, fibre e una sensazione di sazietà prolungata.

Tradotto: avete un piatto che conforta come un abbraccio, ma resta relativamente leggero, soprattutto se si limita l'uso di panna e si lavora bene sulla cottura lenta.

In più è una ricetta economica e sostenibile: scegliendo zucche italiane di stagione e castagne locali, sostenete piccoli produttori e riempite la dispensa con ingredienti versatili.

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(Continua sotto la foto)

Ricetta base: vellutata di zucca e castagne passo passo

Per quattro persone vi serviranno pochi ingredienti chiave.

700 g di polpa di zucca (Delica o Mantovana, già pulita)

200 g di castagne già lessate e sbucciate (oppure circa 400 g fresche da cuocere)

1 scalogno piccolo

1 cucchiaio di olio extravergine o una noce di burro

600-700 ml di brodo vegetale caldo

sale (meglio se iodato) e pepe nero

2 cucchiai di panna fresca liquida, facoltativa

olio extravergine a crudo e castagne sbriciolate per servire

La preparazione è semplice e richiede circa mezz'ora, escluso il tempo per bollire le castagne fresche.

Se usate castagne fresche, incidetele sulla parte bombata, lessatele per circa 15 minuti in acqua bollente con una foglia di alloro e qualche ago di rosmarino, poi sbucciatele ancora calde. Tenetene da parte una manciata per la decorazione finale. Tritate lo scalogno e fatelo appassire dolcemente in una casseruola con olio o burro. Tagliate la zucca a cubetti e aggiungetela nella casseruola, mescolando finché i bordi iniziano a dorarsi, poi coprite a filo con brodo vegetale caldo. Abbassate la fiamma, unite circa due terzi delle castagne, salate leggermente e cuocete con coperchio per 20 minuti, finché la zucca è morbida e inizia a sfaldarsi. Togliete dal fuoco, frullate con il mixer a immersione aggiungendo, se vi piace, la panna fresca; regolate la densità con poco brodo o acqua calda se la crema risulta troppo compatta. Servite la vellutata ben calda, completando ogni piatto con le castagne tenute da parte, un filo di olio extravergine a crudo e una macinata di pepe.

Se preferite una consistenza più rustica, frullate solo metà della zuppa e lasciate qualche pezzo intero.

Varianti tra golosità, leggerezza e piatto unico

Per una versione light potete semplicemente eliminare la panna e aumentare leggermente la quota di castagne in cottura: il loro amido naturale renderà comunque cremosa la vellutata.

Se amate i sapori decisi, aggiungete in superficie funghi trifolati in padella con olio, aglio e prezzemolo, oppure profumate la zuppa con curry dolce, paprika affumicata o un pizzico di peperoncino.

Per chi desidera un contrasto croccante, la pancetta o lo speck a listarelle rosolati a secco in padella sono la finitura perfetta da distribuire all'ultimo momento.

Per trasformare la vellutata in piatto unico, potete servirla con crostini di pane integrale e aggiungere ceci o fagioli cannellini già cotti, che aumentano l'apporto di proteine e fibre.

Chi segue un'alimentazione vegana o senza lattosio può sostituire il burro con olio extravergine e la panna con bevande vegetali dense, come quella di soia o avena da cucina.

Trucchi, conservazione e piccoli errori da evitare

La chiave di una buona vellutata di zucca e castagne è la densità: il liquido deve coprire a filo la zucca, non sommergerla, altrimenti otterrete una zuppa troppo acquosa.

Se vi accorgete di avere esagerato con il brodo, lasciate sobbollire qualche minuto senza coperchio, oppure aggiungete poca zucca a cubetti cotta a parte e frullate di nuovo.

Per praticità potete usare anche castagne già cotte, sottovuoto o surgelate, avendo cura però di scaldarle qualche minuto nel brodo così da farle insaporire prima di frullare.

La vellutata si conserva in frigorifero, ben chiusa, per due giorni; se volete prepararla in anticipo e congelarla, fatelo senza panna e aggiungetela solo al momento di scaldare.

Una volta pronta, vi basterà una ciotola capiente, qualche candela accesa e il vostro film preferito: il comfort food d'autunno sarà ufficialmente servito.