Colori accesi, comfort food e zero sensi di colpa: l’insalata di riso zucca e cavolo viola è il piatto unico autunnale che risolve pranzi e cene in meno di un’ora.

In circa 55 minuti potete portare in tavola una insalata di riso zucca e cavolo viola che ha tutto quello che si chiede a un pasto autunnale: sapore, colore e sazietà. Nata come alternativa di stagione alla classica insalata di riso estiva, questa versione tiepida è pensata per accompagnarvi dal pranzo in ufficio alla cena sul divano, magari con la coperta sulle gambe.

Perché sì, l’insalata di riso non è affatto confinata ai mesi caldi. Con zucca rosolata, striscioline di cavolo viola crudo, fagioli borlotti e un formaggio fresco delicato, diventa un vero piatto unico vegetariano che scalda senza appesantire. Perfetta quando volete qualcosa di sano ma non avete nessuna voglia di rinunciare al comfort food.

Perché funziona: completa, colorata, di stagione

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, aumentare il consumo di legumi e verdure è uno dei modi più semplici per prendersi cura di cuore e intestino. In questo piatto entrano in gioco riso, borlotti e cavolo, che lavorano insieme per darvi energia stabile e un senso di sazietà duraturo.

Il riso fornisce carboidrati complessi e diventa la base neutra su cui giocano tutti gli altri sapori. Scegliendo un riso a chicco lungo o parboiled l’insalata resta sgranata anche il giorno dopo, senza effetto cemento. Se preferite una versione ancora più ricca di fibre potete optare per un riso integrale, allungando solo di poco i tempi di cottura.

La zucca porta dolcezza naturale e cremosità, oltre a beta-carotene e potassio. Il cavolo viola, ricco di antociani antiossidanti, aggiunge croccantezza e quel colore che fa subito “foto da salvare”. I fagioli borlotti portano proteine vegetali e ferro, mentre il formaggio fresco chiude il cerchio con altre proteine e una nota sapida che rende il tutto più goloso.

Ingredienti e ricetta dell’insalata di riso zucca e cavolo viola

Per quattro persone vi servono circa 280 g di riso a chicco lungo, 400 g di polpa di zucca già pulita, 200 g di cavolo viola, 200 g di fagioli borlotti precotti, 150 g di formaggio tipo Primo Sale o quartirolo, olio extravergine d’oliva, qualche foglia di salvia, sale e pepe nero macinato al momento.

Mettete a bollire una pentola capiente di acqua salata e lessate il riso mantenendolo ben al dente. Nel frattempo tagliate la zucca a fette, poi a cubetti di circa un centimetro. Scaldate in padella due cucchiai di olio con la salvia, unite la zucca, salate e cuocete a fiamma medio-alta per 10-12 minuti, finché è morbida ma ancora in forma e leggermente dorata. Tenetela da parte.

Quando il riso è cotto scolatelo e trasferitelo subito in una ciotola ampia, condendolo con un filo di olio per evitare che i chicchi si incollino. Lasciatelo intiepidire mentre preparate il resto. Affettate finemente il cavolo viola, poi riducetelo a piccoli pezzi; sciacquate e sgocciolate bene i fagioli borlotti dal liquido di governo.

Unite al riso tiepido la zucca saltata, il cavolo, i borlotti e infine il formaggio sbriciolato con le mani. Mescolate delicatamente dal basso verso l’alto, pepate generosamente e assaggiate di sale. Il momento migliore per servirla è a temperatura ambiente o leggermente tiepida, quando i profumi delle erbe e delle verdure si sentono davvero.

Varianti, conservazione e schiscetta autunnale

Questa insalata di riso autunnale si conserva in frigorifero, in un contenitore ermetico, per massimo due giorni. Per gustarla al meglio tiratela fuori almeno mezz’ora prima di mangiare, oppure passate velocemente la porzione al microonde a bassa potenza, giusto per togliere il freddo di frigo senza cuocerla.

Per una versione vegana basta eliminare il formaggio e aumentare leggermente la dose di fagioli borlotti, magari aggiungendo noci tritate e prezzemolo fresco per croccantezza e profumo. Se avete bisogno di un piatto senza lattosio ma non volete rinunciare al formaggio, scegliete una feta o un formaggio fresco specifico senza lattosio: il risultato sarà un gusto più deciso e sapido. Chi cerca qualcosa di più ricco può completare il piatto con dadini di avocado o un mix di semi tostati.

Per il pranzo in ufficio riempite i vostri contenitori solo fino a tre quarti, lasciando spazio per mescolare dopo il trasporto. Tenete in un barattolino a parte eventuali noci o semi, così resteranno croccanti fino al momento di mangiare. Se temete l’effetto riso colloso, sciacquate i chicchi cotti sotto acqua fredda per pochi secondi prima di condirli con l’olio; per un cavolo più morbido potete massaggiarlo con un pizzico di sale e olio per uno o due minuti.

Il bello di questa insalata di riso zucca e cavolo viola è che si adatta ai vostri ritmi: potete prepararla la sera, porzionarla nelle schiscette e il giorno dopo avrete un piatto completo, colorato e appagante pronto da tirare fuori dalla borsa, degno di qualsiasi pausa pranzo d’autunno.