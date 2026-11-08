La prima notte davvero fredda vi trova sudati sotto il piumone troppo pesante o con i piedi di ghiaccio? La soluzione è scegliere la biancheria da letto invernale giusta, non accumulare strati a caso.

Tra 16 e 18 °C: è questo l'intervallo di temperatura che favorisce il sonno profondo, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Eppure molte camere italiane sono ben più calde, o al contrario decisamente fredde.

Risultato: piedi di ghiaccio a inizio notte, sudore alle quattro del mattino, piumone che va su e giù fino alla sveglia. Per evitarlo conta come vestite il letto. Questa guida vi aiuta a scegliere la vostra biancheria da letto invernale in modo da dormire al caldo, ma con la pelle asciutta.

Partire dalla temperatura della camera

Prima di parlare di piumoni, serve un dato oggettivo: quanti gradi ci sono davvero in camera mentre dormite. Un semplice termometro sul comodino, controllato a metà notte per qualche sera, dà la risposta.

In base a quel numero, potete collocarvi in tre fasce orientative:

Camera calda (almeno 20 °C): edificio ben isolato o termosifoni generosi. Il rischio principale è sudare.

(almeno 20 °C): edificio ben isolato o termosifoni generosi. Il rischio principale è sudare. Camera nella norma (17-19 °C): situazione più diffusa. Serve equilibrio tra calore e traspirazione.

(17-19 °C): situazione più diffusa. Serve equilibrio tra calore e traspirazione. Camera fredda (16 °C o meno): mansarde, case d'angolo, riscaldamento limitato. Qui va massimizzato l'isolamento.

Una volta capito in che fascia rientrate, la scelta della biancheria da letto invernale diventa logica: cambiano il peso del piumone, i tessuti delle lenzuola e il numero di strati.

Piumino invernale: TOG, grammatura e imbottiture

TOG e grammatura sono le due sigle da tenere d'occhio. Il TOG misura la capacità del piumino di trattenere il calore, la grammatura indica quanti grammi di imbottitura ci sono per metro quadrato. Più sono alti, più il piumone è caldo, non necessariamente più pesante sul corpo.

Per una camera tra 17 e 19 °C funziona bene un piumone medio, intorno a 7-9 TOG o circa 300-350 g/m². Se la stanza scende sotto i 16 °C, conviene salire verso 10-13 TOG e 350-400 g/m². In una camera stabile sui 20 °C o oltre basta spesso un piumone da mezza stagione, con TOG e grammatura più bassi, abbinato a un plaid.

La piuma d'oca resta l'imbottitura più performante: molto calda ma leggera e traspirante, ideale per chi vuole caldo senza sudare. Le fibre sintetiche sono più accessibili e facili da lavare, ma tendono a trattenere un po' di umidità. Seta di gelso e lana hanno un ottimo controllo del microclima perché assorbono e rilasciano il vapore gradualmente. Il piumino quattro stagioni, con due strati agganciabili, è perfetto se le temperature di casa cambiano molto tra novembre e febbraio.

Lenzuola e federe: i tessuti che scaldano senza far sudare

Il tessuto che tocca la pelle conta più del piumone nella percezione di caldo o freddo. Per questo lenzuola e federe sono il cuore della vostra biancheria da letto invernale.

Se siete freddolosi e dormite in una camera sotto i 18 °C, la flanella è un abbraccio immediato. Il cotone spazzolato trattiene uno strato d'aria calda e il letto non dà mai quella sensazione di gelo iniziale. Buoni anche il caldo cotone e il jersey più pesante, morbidi ma meno “soffocanti” della flanella.

Se invece tendete a sudare, meglio percalle e raso di cotone un po' più corposi, o la doppia garza di cotone. Sono tessuti traspiranti, assorbono l'umidità e asciugano in fretta. Il micropile scalda più della flanella ma lascia passare meno aria e, in una camera sopra i 20 °C, rischia di farvi svegliare accaldati. Il lino resta magnifico in estate: nelle notti fredde disperde calore troppo in fretta, a meno di camere già molto calde. Per le federe scegliete lo stesso tessuto delle lenzuola, perché viso e collo restano a contatto continuo.

Metodo a strati ed errori da evitare

Per dormire al caldo senza sudare funziona bene un sistema a strati, facile da modulare. In una camera tra 17 e 19 °C lo schema base può essere questo:

Coprimaterasso trapuntato per isolare dal basso.

Lenzuola invernali nel tessuto più adatto al vostro profilo termico.

Piumone di peso medio, scelto in base a TOG o grammatura.

Plaid leggero ai piedi del letto, da tirare su solo se serve.

Se la camera è molto fredda, potete aggiungere una coperta in lana sopra il piumone oppure scegliere un'imbottitura più performante, così non vi sentite schiacciati dal peso. In una stanza calda, invece, meglio ridurre il TOG, optare per lenzuola più fresche e affidarvi al plaid come unico strato extra nelle notti più rigide.

Per evitare errori che sabotano il comfort termico, bastano poche regole:

Niente piumone extra caldo se in camera ci sono già 21 °C.

Flanella o micropile solo se avete davvero freddo e l'ambiente è poco riscaldato.

Cambio di stagione della biancheria quando le minime notturne restano sotto i 15 °C, riponendo quella estiva asciutta in sacchi traspiranti.

Osservando per qualche notte come reagisce il vostro corpo - mani fredde, nuca bagnata, risvegli improvvisi - potete regolare un elemento per volta, iniziando dall'ultimo strato. Così la vostra biancheria da letto invernale smette di essere un compromesso casuale e diventa un alleato silenzioso del benessere quotidiano.