Portarvi il cellulare in bagno non è solo una piccola mania moderna: dietro quel gesto automatico si nascondono ansia da connessione, paura della noia e qualche rischio per la salute

Il dato che fa sorridere amaramente: secondo una ricerca commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, più di 11 milioni di italiani usano il telefono anche quando non dovrebbero. Dentro questo numero rientrano tutti i micro-momenti di intimità, toilette compresa.

Il rituale è sempre quello: vi sedete, sbloccate lo smartphone, iniziate a scorrere. Due messaggi, tre reel, una notizia, forse una mail del lavoro. Il tempo vola, il bagno smette di essere una pausa e diventa l’ennesima estensione della giornata iperconnessa. Ma il punto non è solo l’igiene o le emorroidi: è capire perché non riusciamo più a stare cinque minuti senza schermo.

Lo smartphone come protesi sociale (che ci segue anche in bagno)

Prima di uscire di casa controllate chiavi, portafoglio, cellulare. Se manca il cellulare, scatta il panico. Lo trattiamo come qualcosa di più di un oggetto: è memoria, agenda, album di foto, tramite con chiunque, in qualsiasi momento.

Gli psicologi parlano di una sorta di "protesi sociale": il telefono amplia le nostre capacità, ci dà l’illusione di essere sempre aggiornati, sempre raggiungibili, sempre “dentro” le cose. Se è così intrecciato alla nostra identità, è quasi logico che entri con noi nel luogo più privato: il bagno.

Lì, dove fino a pochi anni fa regnavano il silenzio e la noia, oggi arriva il flusso infinito di contenuti. Non ci andiamo più solo per un bisogno fisico, ma per un mini-aggiornamento del feed.

Cosa succede nella testa quando vi portate il cellulare in bagno

Dietro quel gesto automatico non c’è solo voglia di intrattenimento. C’è una difficoltà crescente a tollerare il vuoto. Attese, code, tragitti brevi, toilette: ogni spazio morto viene riempito con lo schermo. La noia è diventata quasi una minaccia.

In realtà, spiegano molti psicologi, quei minuti di apparente inutilità servono al cervello per rielaborare emozioni, ricordi, problemi lasciati in sospeso. Quando li riempiamo di notizie e video, togliamo alla mente il suo momento di manutenzione interna.

Entra in gioco anche la nomofobia, la paura intensa di restare senza telefono o senza connessione. L’Istituto Superiore di Sanità descrive questo fenomeno come una vera dipendenza comportamentale: il pensiero di non avere lo smartphone a portata di mano genera ansia, irritabilità, difficoltà di concentrazione.

Un sondaggio internazionale di YouGov citato da Treccani racconta che circa il 53% degli utenti prova disagio all’idea di restare senza cellulare. Molti dormono con il telefono sul comodino, qualcuno addirittura sotto il cuscino. Portarselo in bagno diventa l’ennesimo modo per verificare di averlo lì, vicino, pronto a “salvarci” da qualsiasi imprevisto.

Sul piano neurologico funziona così: ogni notifica, ogni like, ogni messaggio attiva il circuito della ricompensa, con il rilascio di dopamina. Un piccolo “premio” che il cervello impara a cercare sempre più spesso. Anche in bagno, dove teoricamente dovremmo disconnetterci, scatta la stessa dinamica: apro il telefono “un attimo”, aspetto la gratificazione, rimando il momento di stare con i miei pensieri.

I rischi concreti dello smartphone in bagno (oltre la psiche)

I proctologi lo ripetono da anni: restare seduti sul water troppo a lungo aumenta la pressione sulle vene della zona anale. Diversi studi citati da testate mediche indicano che superare i 3-5 minuti può favorire la comparsa di emorroidi e, nei casi più gravi, piccoli prolassi. Indovinate chi vi fa perdere del tutto la percezione del tempo? Lo smartphone, ovviamente.

Poi c’è il capitolo igiene. Ricerche riportate da vari giornali hanno trovato sul display dei telefoni fino a dieci volte più batteri rispetto alle superfici del bagno. Il motivo è semplice: lo sciacquone crea un aerosol che può raggiungere quasi due metri di distanza. Se il telefono è in mano o appoggiato vicino, rientra nel raggio d’azione. Vi lavate benissimo le mani, poi toccate un oggetto che ha appena fatto un tuffo invisibile nei microrganismi fecali.

Ultimo, ma non per importanza, il rischio per il dispositivo. Umidità, vapore, condensa significano infiltrazioni, ossidazione, malfunzionamenti nel tempo. Senza contare la scena classica del telefono che scivola in acqua. Non tutti i modelli "resistenti" sopravvivono davvero a certi incidenti: significa soldi buttati e un ennesimo rifiuto elettronico da smaltire.

Come spezzare l’abitudine (senza demonizzare il telefono)

La soluzione non è trasformarsi in eremiti digitali. Serve piuttosto verificare se comandate voi o se comanda lui. Un modo semplice è un piccolo esperimento di cinque giorni: ogni volta che andate in bagno, lasciate il cellulare in un’altra stanza. Niente eccezioni.

Probabile che nei primi giorni sentiate la mano andare istintivamente verso la tasca, o una leggera inquietudine. È il segnale che quell’oggetto occupava molto più spazio mentale di quanto pensavate. Passata la fase iniziale, i minuti in bagno tornano a essere brevi, funzionali, quasi anonimi. Come dovrebbero.

Può aiutare anche ridurre le notifiche alle sole davvero indispensabili: chiamate, messaggi di pochissime persone, eventuali emergenze di lavoro. Il resto può aspettare. Alcuni attivano la modalità “non disturbare” quando sono in casa, così il bagno non diventa l’ennesimo ufficio.

Infine, provate a riabilitare il vuoto. Invece di cercare un sostituto del telefono, osservate il respiro, ascoltate i rumori dell’acqua, lasciate che arrivi un pensiero alla volta. All’inizio sembra inutile, poi vi accorgete che proprio lì nascono spesso le idee migliori o, semplicemente, un po’ di pace mentale.