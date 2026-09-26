Castagne fumanti, niente camino e pochissimo tempo: con qualche trucco su incisione e ammollo potete preparare in casa caldarroste perfette scegliendo il metodo che si adatta meglio alla vostra cucina.

Da ottobre a dicembre le castagne tornano protagoniste in tutta Italia, tra banchi del mercato e profumo di caldarroste per strada. In casa però spesso si rinuncia: niente camino, paura di farle esplodere o di trovarle secche e stoppose.

La buona notizia è che bastano un coltello affilato, una bacinella d’acqua e una padella o un forno per ottenere un ottimo risultato. Qui trovate una guida pratica con 5 metodi facili, pensati per la cucina di appartamento e con indicazioni chiare su tempi e piccoli trucchi.

Preparare le castagne: scelta, incisione e ammollo

Per prima cosa serve una buona materia prima. Scegliete castagne sode, senza buchi o macchie scure, scartando quelle troppo leggere: spesso sono vuote o secche. I marroni, più grandi e regolari, cuociono benissimo e si sbucciano facilmente. Calcolate circa 150-200 g a persona per uno spuntino generoso.

L’incisione è il passaggio che fa la differenza, sia per la sicurezza sia per la sbucciatura. Con un coltellino incidete la parte bombata con un taglio orizzontale netto di circa 2 cm; se sono marroni molto grandi potete arrivare a 3 cm. Il taglio deve attraversare bene la buccia e arrivare leggermente alla polpa, senza dividerla a metà: così il vapore esce e la castagna non esplode.

Subito dopo, immergetele in acqua fredda per almeno 30 minuti. L’ammollo rende la buccia più morbida e aiuta la pellicina interna a staccarsi. Se le castagne sono molto dure potete prolungare fino a 1-2 ore. Prima della cottura scolatele; per alcuni metodi è meglio non asciugarle del tutto, per mantenere un po’ di umidità. Dopo la cottura, avvolgerle in un canovaccio umido per 5-10 minuti è il trucco classico per sbucciarle in un attimo.

Come cucinare le castagne in casa: 5 metodi facili

Ogni metodo ha la sua personalità: la padella dà un gusto più “di strada”, il forno è ideale per grandi quantità, il microonde è il re della velocità. Scegliete in base al tempo e all’attrezzatura che avete.

1. Castagne in padella forata

Dopo incisione e ammollo, scolate e asciugate rapidamente. Scaldate la padella per castagne, meglio se con uno spargifiamma sotto per distribuire il calore. Versate le castagne in un solo strato e cuocete a fiamma medio-moderata per 25-30 minuti, scuotendo spesso la padella. Sono pronte quando la buccia è ben scurita e il taglio si è aperto. Avvolgetele nel canovaccio umido per qualche minuto.

2. Castagne in padella normale

Soluzione perfetta se non avete la padella bucata. Incidete, mettete in ammollo 30 minuti, poi scolate senza asciugare. Scaldate una padella antiaderente ampia, versate le castagne in uno strato solo, coprite con coperchio e cuocete a fiamma media per circa 20 minuti, mescolando spesso. Il vapore creato dall’umidità le aiuta a cuocere uniformemente. Riposo nel canovaccio umido e via di sbucciatura.

3. Castagne al forno

Ideale se volete preparare una teglia intera. Dopo incisione e ammollo, scolate bene. Preriscaldate il forno a 200 °C statico (oppure 180 °C ventilato). Rivestite la teglia con carta forno, volendo leggermente inumidita e strizzata per più morbidezza, e disponete le castagne senza sovrapporle. Cuocete 25-30 minuti, girandole a metà cottura. La buccia deve essere bruna e il taglio ben aperto.

4. Castagne al microonde

Perfette per uno spuntino veloce e piccole quantità. Incidete, mettete in ammollo 30 minuti, scolate senza asciugare. Disponete le castagne sul piatto del microonde, con il taglio verso l’alto e ben distanziate. Cuocete a 750-800 W per circa 5 minuti (per 15-20 castagne medie), controllando dopo 3-4 minuti. Lasciatele riposare nel forno spento o sotto un canovaccio per 5 minuti: terminano la cottura e si sbucciano meglio.

5. Castagne al sale in padella

Un trucco semplice per ricordare la cottura sulla brace. Dopo incisione e ammollo di 20-30 minuti, asciugate bene. Create in una padella uno strato di 2-3 cm di sale grosso e scaldatelo a fuoco medio-basso. Appoggiate le castagne con il lato inciso verso l’alto, coprite e cuocete circa 25 minuti, girandole una volta. Il sale funziona come braci: le castagne non risultano salate, ma profumate e morbide.

Errori comuni con le castagne (e come evitarli)

Il primo problema sono le castagne che “sparano” in forno o in padella. La causa quasi sempre è un’incisione troppo piccola o assente. Meglio un taglio un po’ più ampio che rischiare esplosioni e pulizie infinite: incidere sempre prima della cottura e mai aumentare di colpo la temperatura.

Altro classico: fuori bruciate e dentro crude. Qui di solito la responsabilità è del fuoco troppo alto e dello strato di castagne sovrapposte. Meglio fiamma media, teglia o padella ben larghe, coperchio quando previsto e ammollo di almeno 30 minuti. Girare spesso aiuta a uniformare la cottura.

Infine, la buccia che non si stacca. Per evitarla servono tre gesti: ammollo prima, canovaccio umido dopo e sbucciatura quando le castagne sono ancora tiepide, non completamente fredde. Se ne avanzano, potete conservarle già sbucciate in frigorifero per uno o due giorni, chiuse in un contenitore, e scaldarle brevemente in forno o in padella, senza cuocerle di nuovo troppo.

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