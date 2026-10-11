Voglia di lasagna, zero sensi di colpa e zero forno acceso: questa versione alla zucca, senza pasta e cotta in friggitrice ad aria, è il comfort food furbo dell’autunno.

Una porzione di questa lasagna di zucca low carb arriva a circa 150 calorie, contro le 350-400 di una lasagna tradizionale con pasta, ragù e besciamella. L’idea è semplice ma geniale: niente sfoglie, solo fette sottili di zucca che fanno da strati, alternate a prosciutto cotto magro, mozzarella filante e parmigiano. Il tutto cotto nella friggitrice ad aria, così non dovete nemmeno accendere il forno e in meno di un’ora avete un piatto unico caldo e confortante.

È la classica ricetta “furba” che salva le cene d’autunno quando desiderate qualcosa di avvolgente ma leggero. Grazie alle verdure al posto della pasta, questa finta lasagna è adatta a chi segue un’alimentazione low carb, a chi è curioso della chetogenica o semplicemente a chi vuole fare pace con la bilancia senza rinunciare al gusto. Secondo gli esperti di nutrizione, ridurre i carboidrati raffinati la sera può aiutare a contenere l’apporto calorico complessivo, sempre all’interno di uno stile di vita equilibrato.

Perché questa lasagna di zucca è diversa (e leggerissima)

Qui le sfoglie spariscono, ma resta tutto quello che amate della lasagna: strati morbidi, ripieno filante, profumo di formaggio gratinato. Le fette di zucca butternut, tagliate molto sottili, sostituiscono la pasta e diventano loro stesse struttura del piatto. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, aumentare le porzioni di verdura durante la giornata è uno dei pilastri di una dieta equilibrata: questa ricetta vi permette di farlo senza accorgervene davvero.

Eliminando la sfoglia di grano si abbattono in modo drastico i carboidrati complessi e una buona fetta di calorie. Nella versione originaria, ispirata a una ricetta virale de lemillericette, si parla di circa 150 calorie a porzione su sei porzioni totali, grazie anche all’uso di prosciutto cotto sgrassato o fesa di tacchino e formaggi dosati con intelligenza. Il risultato è un piatto unico saziante, ricco di proteine e perfetto anche per la schiscetta del giorno dopo.

Ingredienti e preparazione della lasagna di zucca low carb

Per una teglia da sei porzioni vi serviranno circa 600 g di zucca butternut pulita e 250 g di formaggio a pasta filata (anche mozzarella light o proteica). Aggiungete 150 g di prosciutto cotto magro o fesa di tacchino, 100 g di parmigiano grattugiato, sale e pepe. La zucca va privata di buccia, semi e filamenti, poi affettata a rondelle sottili e regolari: pensate alle classiche lasagne secche, lo spessore deve essere simile per garantire una cottura uniforme.

Mettete le fette di zucca in una ciotola, salate e pepate, e se avete tempo tamponatele delicatamente con carta da cucina per assorbire un po’ di acqua in superficie. Tagliate il formaggio a cubetti o a fette, tenete pronti gli affettati. Rivestite il cestello della friggitrice ad aria con un foglio di carta forno sagomato a forma di teglia, quindi componete il primo strato: zucca a coprire il fondo, una spolverata di parmigiano, prosciutto, formaggio filante. Proseguite così fino a ottenere quattro strati.

Alla fine premete bene la superficie con il dorso di un cucchiaio o con le mani, per compattare la “torre” di strati ed evitare che si sfaldi al taglio. Completate con parmigiano e qualche cubetto extra di formaggio a pasta filata. Se volete un ripieno ancora più cremoso potete aggiungere tra uno strato e l’altro due cucchiai di crema di zucca frullata e leggermente insaporita con noce moscata o rosmarino tritato.

Cottura in friggitrice ad aria: tempi, temperature e trucchi

Posizionate la teglia di lasagna nel cestello e cuocete in friggitrice ad aria a 165 °C per 45-50 minuti. Il tempo preciso dipende molto dal modello e dall’altezza degli strati, quindi negli ultimi dieci minuti controllate la superficie: se vi sembra già ben dorata, coprite con un pezzetto di carta forno per evitare che scurisca troppo mentre la zucca finisce di ammorbidirsi. Terminata la cottura, lasciate riposare la lasagna almeno cinque minuti a temperatura ambiente prima di tagliarla.

Se la vostra friggitrice tende a bruciare rapidamente la parte superiore, potete adottare una cottura in due fasi. È il metodo che molti appassionati di friggitrice ad aria usano per le lasagne: 160 °C per 35-40 minuti coperta con carta forno. Poi 180-190 °C scoperta per 5 minuti, giusto il tempo di ottenere la gratinatura perfetta. In alternativa, la stessa preparazione può andare in forno ventilato preriscaldato a 180 °C per circa 60 minuti. Anche qui il riposo è fondamentale per avere fette compatte e non acquose.

Per servirla potete completare il piatto con una insalata di radicchio o di finocchi, che con la loro nota amarognola bilanciano bene la dolcezza della zucca. Una porzione abbondante di questa lasagna di zucca low carb, accompagnata da un contorno di verdure crude, può tranquillamente sostituire un pranzo o una cena, regalando tutte le sensazioni da “piatto della domenica” anche in un martedì qualunque.