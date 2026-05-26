Uno studio su quasi 40 mila over 65 collega il consumo regolare di uova a un rischio più basso di Alzheimer. Ma quanto conta davvero un uovo al giorno nella dieta italiana?

Quasi 40 mila over 65 seguiti per oltre 15 anni, più di 2.800 diagnosi di malattia di Alzheimer registrate e una domanda che tocca tutti: cosa c’entra la colazione con le uova con la memoria che invecchia. Uno studio appena pubblicato sul Journal of Nutrition dalla Loma Linda University Health suggerisce che chi mangia almeno cinque uova a settimana ha un rischio più basso di ricevere una diagnosi di Alzheimer rispetto a chi le evita.

Nel dettaglio, la riduzione stimata arriva a circa il 27% per chi consuma uova quasi ogni giorno, rispetto a chi non le mangia mai o quasi mai. Una cifra che fa il giro dei social in un attimo. Ma trasformare questo dato in un “via libera illimitato alla frittata” è tutta un’altra storia.





Lo studio che lega uova e rischio di Alzheimer

I ricercatori hanno utilizzato i dati dell’Adventist Health Study-2, una grande coorte di Avventisti del Settimo Giorno negli Stati Uniti, spesso studiata in nutrizione perché segue stili alimentari generalmente più sani della media. Sono stati inclusi 39.498 partecipanti di almeno 65 anni, seguiti in media per 15,3 anni. I casi di malattia di Alzheimer (2.858 in totale) sono stati identificati attraverso le diagnosi presenti nei registri di Medicare.

Il consumo di uova è stato diviso in categorie: da 1 a 3 al mese, 2-4 a settimana, almeno 5 a settimana, confrontate con chi non ne mangiava quasi mai. Già chi dichiarava 1-3 uova al mese mostrava un rischio relativo inferiore di circa il 17%. Con 2-4 a settimana la riduzione era intorno al 20%, e con 5 o più a settimana arrivava appunto a circa il 27%. Nel conteggio sono state considerate sia le uova “in purezza” sia quelle presenti in prodotti da forno e alimenti confezionati.





Cosa c’è nel tuorlo che interessa al cervello

Perché proprio le uova finiscono sotto i riflettori quando si parla di Alzheimer? Una parola chiave è colina. Il tuorlo d’uovo è una delle fonti alimentari più ricche di questo nutriente, essenziale per produrre acetilcolina, un neurotrasmettitore coinvolto nella memoria e nella comunicazione fra neuroni. Nei pazienti con malattia di Alzheimer i livelli di acetilcolina nel cervello sono spesso ridotti, e molti farmaci agiscono proprio su questo sistema.

Le uova contengono anche luteina e zeaxantina, carotenoidi antiossidanti che si accumulano non solo nella retina ma anche nel tessuto cerebrale, collegati in diversi studi a migliori performance cognitive. Nel tuorlo troviamo poi acidi grassi omega-3 e fosfolipidi, importanti per la struttura delle membrane neuronali e il corretto funzionamento dei recettori sinaptici, oltre alla vitamina B12, spesso carente nelle diete troppo povere di alimenti animali. È un mix che rende biologicamente plausibile un ruolo di protezione, pur senza trasformare l’uovo in una bacchetta magica.

Associazione, non cura: come leggere quel -27%

Lo studio è osservazionale: fotografa un’associazione nel tempo, non dimostra che siano le uova, da sole, a “proteggere” dal morbo di Alzheimer. Chi mangia uova con regolarità potrebbe avere anche altre abitudini favorevoli al cervello, difficili da misurare del tutto, come una dieta più varia o una maggiore attenzione alla salute.

C’è poi il tema del campione: gli Avventisti tendono a fumare poco, bere pochissimo alcol, seguire schemi alimentari molto ordinati. Questo riduce il “rumore” nei dati, ma può limitare quanto i risultati siano sovrapponibili alla popolazione generale. Gli autori stessi, fra cui il professore di nutrizione Joan Sabaté, sottolineano che le uova vanno considerate parte di un modello alimentare equilibrato, non come un superfood isolato.

Il famoso -27% è un rischio relativo. In pratica indica che, se in un gruppo ad alto rischio 10 persone su 100 sviluppano Alzheimer in un certo periodo, in un gruppo simile ma con consumo elevato di uova il numero potrebbe scendere a circa 7. Non significa che chi mangia un uovo al giorno sia “immune”. Altri progetti, come il Rush Memory and Aging Project di Chicago, hanno trovato collegamenti simili tra maggiore apporto di colina e minore presenza di patologia di Alzheimer, ma sempre come segnali, non come prove definitive.





Quante uova ha senso mangiare nella dieta italiana

Arriviamo alla domanda pratica: ha davvero senso mangiare uova tutti i giorni? Le linee guida del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) indicano che, in un’alimentazione equilibrata e con uno stile di vita attivo, la maggior parte delle persone sane può consumare senza problemi 3-4 uova a settimana, senza aumentare in modo significativo il rischio cardiovascolare.

Questo dato convive abbastanza bene con lo studio su Alzheimer: gran parte dell’effetto protettivo si vede già con consumi moderati, attorno alle 2-4 uova settimanali. Salire a cinque può avere un vantaggio aggiuntivo, ma a quel punto entrano in gioco la situazione individuale del colesterolo, la presenza di diabete o malattie cardiache, l’uso di altri alimenti ricchi di grassi saturi. Per chi ha fattori di rischio importanti, la scelta va sempre discussa con il medico o con un nutrizionista.

Nel quadro italiano, le indicazioni delle aziende sanitarie sulla prevenzione del declino cognitivo insistono sulla dieta mediterranea: cereali integrali, legumi, pesce, olio d’oliva, frutta e verdura colorata. Le uova possono essere una delle fonti proteiche, magari in piatti semplici come una frittata al forno con verdure, un uovo sodo dentro un’insalata di farro, delle strapazzate con olio extravergine e pomodorini. Chi non le consuma per scelta o allergia può puntare su altre fonti di colina, come pesce, legumi, soia, carni magre e alcune frattaglie, sempre in un quadro controllato.

In sintesi operativa, per chi è in buona salute e ama le uova, mantenerle in tavola alcune volte alla settimana, all’interno di un menù mediterraneo, è coerente con le conoscenze attuali su cuore e cervello. L’idea dell’uovo quotidiano come “assicurazione” contro l’Alzheimer, invece, resta una scorciatoia mentale: la ricerca va in un’altra direzione, quella di uno stile di vita complessivamente favorevole, di cui l’uovo può essere, al massimo, un piccolo alleato.