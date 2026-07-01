Quando il caldo è insopportabile, l’insalata di riso con prosciutto e melone diventa il piatto unico freddo per pranzi, cene e schiscette estive. Ma qual è il segreto per renderla leggera, completa e perfetta anche dopo ore in frigo?

Trenta minuti, un solo fornello acceso e il frigo che fa il resto: l’insalata di riso con prosciutto e melone è quel piatto unico che vi salva quando fuori l’asfalto fuma e voi sognate il mare. Fresca, colorata, completa, si mangia fredda e si prepara con largo anticipo.

L’idea è semplice ma furba: prendere il classico abbinamento prosciutto e melone da antipasto anni Ottanta e trasformarlo in una insalata di riso estiva, con formaggio fresco, rucola e un tocco croccante di frutta secca. Il risultato è un piatto che sta benissimo al mare, in ufficio, in terrazza con gli amici.

Perché l’insalata di riso con prosciutto e melone è il piatto unico dell’estate

Qui non parliamo della solita insalata di riso “svuotafrigo”. La dolcezza del melone cantalupo incontra la sapidità del prosciutto crudo, la cremosità delle mozzarelline e la nota amarognola della rucola. Le mandorle tostate aggiungono croccantezza e la scorza di limone rimette in sesto anche dopo una giornata infernale in città.

Dal punto di vista nutrizionale è un piatto unico completo: il riso porta carboidrati complessi, prosciutto e formaggio garantiscono proteine, l’olio extravergine di oliva aggiunge grassi “buoni”, melone e rucola regalano acqua, fibre e vitamine. Secondo gli esperti di nutrizione questo tipo di combinazione è perfetta per un pranzo leggero ma saziante, soprattutto se scegliete un riso integrale e non esagerate con le porzioni.

*** L'insalata di riso è il classico dei classici dell'estate: ecco come prepararla in versione light ***

Ingredienti e dosi: la ricetta base (per 2 persone)

Per una insalata di riso con prosciutto e melone in versione equilibrata vi servono:

- 100 g di riso basmati o riso integrale

- 120 g di prosciutto crudo, privato del grasso visibile

- 200 g di melone cantalupo già pulito

- 125 g di mozzarelline ciliegine

- 50 g di rucola

- 15 g di mandorle a lamelle

- scorza grattugiata di ½ limone biologico

- olio extravergine di oliva, pepe nero, sale solo se necessario

Per 4 persone potete semplicemente raddoppiare tutte le quantità. Se in tavola ci sono molti altri piatti, riducete leggermente riso, prosciutto e formaggio e aumentate rucola e melone.

Quale riso scegliere? Il basmati ha chicchi lunghi e profumati che restano ben separati, perfetti per chi ama le insalate leggere. Il riso Ribe parboiled tiene ancora meglio la cottura, ideale se preparate il piatto con molto anticipo. La versione integrale, invece, aggiunge fibre e garantisce una sazietà più duratura, molto apprezzata nelle giornate di lavoro infinite.

Come prepararla passo passo (e farla venire perfetta)

Cuocete il riso in abbondante acqua leggermente salata, seguendo i tempi indicati sulla confezione, ma scolandolo al dente. Raffreddatelo subito sotto l’acqua corrente e lasciatelo sgocciolare benissimo: questo passaggio evita l’effetto “pappa” e vi regala chicchi sgranati.

Nel frattempo tagliate il melone a cubetti regolari, dividete le mozzarelline a metà e riducete il prosciutto crudo a striscioline. In una padella antiaderente tostate le mandorle per un paio di minuti, finché diventano leggermente dorate e profumate.

Trasferite il riso freddo in una ciotola capiente. Unite melone, prosciutto, mozzarelline e rucola. Aggiungete la scorza di limone, una generosa macinata di pepe e condite con un filo di olio extravergine di oliva. Mescolate delicatamente e lasciate riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Solo prima di servire aggiungete le mandorle tostate, così resteranno super croccanti.

I consigli della nutrizione: abbinare prosciutto e mozzarella si può

Molti hanno sentito dire che mettere nello stesso piatto due fonti proteiche, come prosciutto e formaggio, sarebbe “sbagliato”. I nutrizionisti spiegano che per una persona sana questo è un falso mito: l’organismo è perfettamente in grado di gestire proteine provenienti da alimenti diversi nello stesso pasto.

Quello che conta davvero, come ricordano le linee guida internazionali, è l’equilibrio complessivo della dieta, la dimensione delle porzioni e la frequenza con cui certi alimenti compaiono nei vostri menù. In questa insalata le quantità di prosciutto e mozzarella sono moderate e ben bilanciate da riso, verdure e frutta. Se puntate a una versione più leggera potete ridurre un po’ il formaggio, scegliere riso integrale, aumentare rucola e melone e usare frutta secca senza esagerare.

Varianti, impiattamento scenografico e idee furbe di conservazione

Le mandorle possono lasciare il posto a pistacchi tritati o pinoli tostati. Al posto delle mozzarelline potete usare primosale, feta o un formaggio senza lattosio, se ne avete bisogno. Per una versione vegetariana eliminate il prosciutto e giocate con più formaggio e frutta secca.

Per fare colpo sugli ospiti, servite l’insalata di riso con prosciutto e melone dentro metà melone svuotato: basta lasciare circa un centimetro di polpa attaccata alla buccia e riempire con il riso freddo. In frigorifero, in un contenitore ermetico, il piatto si conserva in sicurezza per 2 giorni. Per spiaggia e ufficio usate sempre una borsa termica e cercate di consumarla entro poche ore, evitando il sole diretto: l’estate sì, ma con un minimo di buon senso.