I frutti di bosco appartengono alla categoria più delicata della frutta estiva. Hanno una superficie sottile, trattengono facilmente l’umidità e tendono a deteriorarsi in tempi rapidi, soprattutto quando restano chiusi nelle vaschette del frigorifero. Fragole, lamponi, more e mirtilli richiedono quindi un’attenzione diversa rispetto a frutti più resistenti, perché la loro freschezza dipende anche dal modo in cui vengono lavati e conservati. Uno dei metodi più efficaci prevede un breve ammollo in una soluzione di acqua e aceto bianco, utile per ridurre la presenza di spore di muffa e microrganismi sulla superficie della frutta. L’aceto, usato nelle giuste proporzioni e seguito da un risciacquo accurato, non altera il sapore dei frutti di bosco e può contribuire a rallentarne il deterioramento.

Come lavare i frutti di bosco con acqua e aceto

Prima del lavaggio, conviene controllare la vaschetta ed eliminare i frutti già troppo maturi o segnati dalla muffa. Anche una sola bacca compromessa può accelerare il deterioramento delle altre, soprattutto in un contenitore chiuso. Dopo questa selezione, si può preparare una soluzione con tre parti di acqua fredda e una parte di aceto bianco, immergendo delicatamente i frutti di bosco per pochi minuti. Il tempo di ammollo ideale resta breve, in genere tra cinque e dieci minuti. Dopo aver scolato la frutta, serve un risciacquo leggero sotto acqua fredda, così da eliminare eventuali residui di aceto. A quel punto i frutti di bosco vanno distribuiti su un panno pulito o su carta assorbente, in modo che asciughino completamente senza schiacciarsi. Questo passaggio conta quanto il lavaggio, perché l’umidità residua può favorire proprio quel deterioramento che il trattamento cerca di rallentare.

Come conservare i frutti di bosco dopo il lavaggio

Una volta asciutti, i frutti di bosco andrebbero sistemati in un contenitore basso, possibilmente rivestito con carta assorbente. Meglio evitare strati troppo compatti, perché il peso può danneggiare la frutta più fragile e creare zone umide. Anche la chiusura del contenitore merita attenzione: una leggera circolazione dell’aria aiuta a mantenere un ambiente meno favorevole alla formazione di muffe. Separare le varietà può essere utile quando si acquistano più tipi di frutti. Fragole, mirtilli e lamponi hanno consistenze diverse e tempi di maturazione non sempre identici, quindi conservarli nello stesso contenitore può ridurre la durata dei più delicati. Il lavaggio con aceto bianco non recupera frutti già troppo maturi, ma può proteggere quelli ancora integri e prolungarne la freschezza. In estate, quando la frutta passa rapidamente dal perfetto al troppo tardi, anche un gesto così semplice può fare una differenza concreta.