Stessa cremosità del tiramisù classico, ma in versione fresca, leggera e senza forno: il tiramisù allo yogurt greco è il dolce al cucchiaio perfetto per salutare l’estate.

In circa 15 minuti di lavoro e qualche ora di frigorifero potete portare in tavola un tiramisù allo yogurt greco che resta goloso ma vi pesa molto meno sulla coscienza. Con queste proporzioni si arriva a circa 170 calorie per porzione, meno della metà rispetto al tiramisù tradizionale carico di mascarpone.

È il dolce da giocarsi nelle ultime cene in terrazza, quando il caldo c’è ancora ma l’idea di affrontare un “mattone” di panna e uova vi fa desistere. Qui trovate la ricetta base, un po’ di trucchi da insider e le varianti estive per adattarlo a ospiti, diete e voglie dell’ultimo minuto.

Perché scegliere il tiramisù allo yogurt greco a fine estate

Lo yogurt greco ha una consistenza naturalmente densa che ricorda quella del mascarpone, ma con un profilo nutrizionale più amico della linea. Secondo i dati del CREA Alimenti e Nutrizione, lo yogurt bianco magro è una buona fonte di proteine e ha pochi grassi rispetto ai formaggi cremosi.

Tradotto nel piatto: più sazietà, meno sensazione di pesantezza dopo cena. In più questa versione è senza uova crude, dettaglio che tranquillizza parecchi ospiti e vi evita il pensiero della conservazione delicata tipica del tiramisù classico.

Altro punto a favore, soprattutto d’estate: è un dessert al cucchiaio completamente senza cottura. Niente forno acceso, solo moka, ciotole e frigorifero. Potete prepararlo la sera prima, dimenticarlo in frigo per tutta la notte e tirarlo fuori all’ultimo, bello compatto e profumatissimo di caffè.





Ingredienti e preparazione del tiramisù allo yogurt greco

Dosi per 4 persone:

400 g di yogurt greco 0% (oppure intero, se volete una crema più ricca)

100 g di savoiardi (anche senza glutine)

1 tazza grande di caffè amaro, freddo

1 cucchiaio di sciroppo d’acero oppure miele

1 cucchiaio di rum (facoltativo) o qualche goccia di estratto di vaniglia

cacao amaro in polvere q.b.

cioccolato fondente in scaglie o riccioli per decorare

Se puntate a un tiramisù più proteico potete scegliere uno yogurt greco “ad alto contenuto proteico” e ridurre leggermente il dolcificante. Per una versione più morbida e meno acidula, metà yogurt 0% e metà yogurt intero è un buon compromesso.

Preparazione:

1. Versate lo yogurt in una ciotola e aggiungete miele o sciroppo d’acero e rum, oppure vaniglia. Mescolate con una spatola, non con le fruste, facendo movimenti dal basso verso l’alto. Così mantenete la consistenza compatta e ottenete una crema liscia che non cola.

2. Preparate la bagna. Versate il caffè ormai freddo in una ciotola bassa. Se volete un gusto più delicato, allungatelo con un paio di cucchiai di latte. Per bambini, sostituite del tutto il caffè con latte o con una bagna al cacao.

3. Prendete una pirofila di circa 18×18 cm oppure dei bicchieri trasparenti per monoporzioni. Immergete i savoiardi nel caffè per un attimo, uno per volta. Se usate savoiardi senza glutine, si inzuppano in un secondo: giusto un tocco e via, altrimenti si spezzano.

4. Sistemate uno strato di savoiardi sul fondo, coprite con una parte di crema allo yogurt e livellate. Continuate alternando savoiardi e crema fino a esaurire gli ingredienti, terminando con la crema.

5. Coprite la superficie, mettete in frigorifero e lasciate riposare almeno 4 ore, meglio tutta la notte. Solo prima di servire spolverizzate con cacao amaro, usando un colino, e completate con riccioli di cioccolato fondente.

Così avrete strati ben assestati e un contrasto perfetto tra il freddo della crema e il profumo del caffè.

Varianti leggere, intolleranze e idee extra

Per un tiramisù allo yogurt greco senza glutine vi basta scegliere savoiardi certificati e controllare che su cacao e cioccolato compaia la dicitura adatta. Ricordate solo che i biscotti gluten free assorbono molto: la bagna deve essere rapidissima.

Chi è sensibile al lattosio può usare yogurt greco delattosato oppure uno yogurt vegetale “tipo greco”, più denso del classico. Anche alcuni savoiardi sono disponibili in versione senza lattosio: controllate le etichette e il gioco è fatto.

Per la versione super proteica, orientata a chi conta le macro, la base è yogurt greco ad alto contenuto proteico, dolcificante ridotto al minimo e porzioni un filo più piccole ma molto sazianti. Il risultato è un dolce post-allenamento decisamente più interessante della solita barretta.

Capitolo frutta estiva: qui ci si può divertire. Qualche idea rapida:

Frutti di bosco: alternate alla crema piccoli strati di lamponi e mirtilli freschi, più una spolverata di zucchero a velo.

Pesche o albicocche: tagliate a fettine sottili e sistemate tra savoiardi e crema, magari con una nota di amaretti sbriciolati.

Fichi e miele: dadini di fichi ben maturi dentro la crema e un filo di miele sopra il cacao, per un effetto fine estate molto scenografico.

Per le serate “sunset” bastano bicchieri alti, strati di crema ben visibili, cacao setacciato all’ultimo e granella di nocciole o pistacchi in superficie. Zero sforzo, massima resa fotografica.

Quanto alla conservazione, questo dolce si mantiene in frigorifero per 2 giorni, coperto con pellicola o in un contenitore ermetico. Deve restare sempre ben freddo. Il congelatore invece non è consigliato: lo yogurt, scongelando, tende a rilasciare acqua e la crema perde compattezza.

Si può tranquillamente preparare il tiramisù allo yogurt greco il giorno prima: i savoiardi si ammorbidiscono alla perfezione e i sapori si fondono. Con la soddisfazione di chiudere la cena con un cucchiaio cremoso, fresco e leggero, senza bisogno di fare il conto dei sensi di colpa.